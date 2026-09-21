Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că la Adunarea Generală a ONU va discuta propuneri despre soluționarea războiului ruso-ucrainean prin eforturi comune. Duminică, Ucraina a efectuat cele mai mari atacuri asupra Moscovei de la începerea războiului, după ce în ziua precedentă, Rusia a lovit Zaporojie și Harkov.

Liderul de la Kiev susține că principala sarcină la care ar trebui să lucreze toți liderii lumii este să exercite presiuni asupra Kremlinului.

„Rusia nu renunță la escaladare și transmite numeroase semnale că este pregătită să extindă războiul. Toate acestea se întâmplă în timp ce stabilitatea mondială a fost deja zdruncinată de acest război. Trebuie să continuăm să exercităm presiuni asupra agresorului pentru a pune capăt acestui conflict. Fiecare reacție și fiecare sancțiune cu efect pe termen lung fac parte din presiunea care dă cu adevărat rezultate, iar lumea resimte acest lucru. Însă diplomația trebuie să acționeze în paralel. La Adunarea Generală a ONU, vom discuta despre cum putem obține pacea prin eforturi comune. Aceasta este sarcina principală la care ar trebui să lucreze toți liderii”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a mai spus că Rusia bombardează zilnic orașele din Ucraina. În ziua precedentă, forțele rusești au lansat un atac foarte violent și deliberat asupra orașului Zaporojie, fiind avariate blocuri de locuințe cu nouă etaje, o clădire universitară, un centru comercial și o centrală termică.

„În Lozova, regiunea Harkov, o femeie a fost ucisă într-un atac cu dronă. Transmit condoleanțe familiei și celor dragi. Alte trei persoane au fost rănite. În total, rușii au lovit 10 dintre regiunile noastre în cursul serii și al nopții”, a declarat președintele.

Pe 22 septembrie începe săptămâna la nivel înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la sediul Națiunilor Unite din New York. Zelenski va susține un discurs în cadrul dezbaterilor generale miercuri, 23 septembrie.

Liderul ucrainean va participa și la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, dedicată temei „Menținerea păcii și securității în Ucraina”.

Zelenski a spus că își dorește să se întâlnească cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

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