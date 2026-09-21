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Kaja Kallas anunță sancțiuni pentru cei care au organizat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate

Kaja Kallas anunță sancțiuni pentru cei care au organizat alegerile rusești în teritoriile ucrainene ocupate
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Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat luni că a propus măsuri împotriva persoanelor care au contribuit la organizarea alegerilor pentru Duma de Stat în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Votul s-a desfășurat în perioada 18-20 septembrie, în cadrul primelor alegeri parlamentare ruse de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Kaja Kallas: „Kremlinul a redus la tăcere vocile disidente”

Uniunea Europeană a transmis că organizarea alegerilor pentru Duma în teritoriile ucrainene reprezintă o încălcare a dreptului internațional și că rezultatele nu pot avea efect juridic asupra statutului acestor teritorii.

„Așa-numitele alegeri pentru Duma au marcat un alt pas înapoi major pentru democrația rusă. Rezultatul lor nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării.

Kremlinul a redus la tăcere vocile disidente, a interzis singurul partid înregistrat care s-a opus războiului său din Ucraina și a împiedicat accesul observatorilor electorali internaționali.

Tot ce a mai rămas în Rusia este doar o aparență de democrație.

Am propus măsuri împotriva celor care facilitează aceste alegeri de fațadă în teritoriile ucrainene ocupate”, a transmis Kaja Kallas pe X.

Regiunile din Ucraina unde s-a votat ilegal

Rusia a organizat alegerile pentru cei 450 de membri ai Dumei de Stat între 18 și 20 septembrie. Scrutinul a fost primul pentru parlamentul rus de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Votul s-a desfășurat și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv în părți din Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, precum și în Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Ucraina și statele occidentale nu recunosc aceste teritorii ca parte a Rusiei.

Partidul anti-război Yabloko, exclus de la alegeri

Partidul liberal Yabloko, singura formațiune înregistrată care a avut o poziție explicită împotriva războiului din Ucraina, a fost exclus de pe lista federală. Mai mulți candidați care au criticat războiul au fost, de asemenea, împiedicați să participe.

Reuters a relatat înaintea scrutinului că majoritatea candidaților anti-război au fost excluși de la alegeri, iar partidul Yabloko se confrunta cu presiuni din partea autorităților.

Partidul lui Putin se îndreaptă spre o victorie clară

Partidul Rusia Unită, principala forță politică pe care se sprijină regimul președintelui Vladimir Putin, se îndreaptă spre o victorie confortabilă în alegerile pentru Duma de Stat

Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, citate de CNN, Rusia Unită a obținut 57,5% din voturi, la mare distanță de celelalte formațiuni politice.

Partidul Comunist, ultranaționaliștii din LDPR, Oameni Noi și Rusia Justă erau, la rândul lor, pe cale să intre în Duma de Stat. Deși formal reprezintă formațiuni diferite, acestea susțin în general linia Kremlinului în marile dosare politice.

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