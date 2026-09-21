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Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună

Doar 23% din culturile de porumb din Franța mai sunt în stare bună
Seceta provoacă pagube imense în România. Unele culturi sunt deja compromise
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Seceta și canicula au afectat grav culturile de porumb din Franța, unul dintre cei mai mari producători agricoli ai Uniunii Europene. Potrivit celor mai recente date, doar 23% din suprafețele cultivate cu porumb pentru boabe sunt încă evaluate ca fiind în stare bună sau foarte bună, informează Agro TV.

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Cifra provine de la FranceAgriMer, instituția franceză pentru produse agricole și maritime, și se referă la data de 14 septembrie. Cu o săptămână înainte, procentul era de 26%. Este cel mai scăzut nivel din 2011, anul de la care instituția publică această serie de date, informează Business Recorder.

Comparația cu anul trecut arată amploarea problemei: în aceeași perioadă din 2025, 62% din suprafețele de porumb pentru boabe erau în stare bună sau foarte bună.

Vara fierbinte, principala cauză

Specialiștii pun deteriorarea pe seama secetei severe și a valurilor repetate de căldură din timpul verii. Porumbul a trecut prin fazele decisive ale vegetației la temperaturi foarte ridicate și cu deficit de apă, iar acest lucru a redus puternic potențialul de producție. În unele zone din sudul Franței, în ultimul episod de caniculă, termometrele au urcat din nou aproape de 40 de grade Celsius.

Prognozele oficiale sunt însă tot mai sumbre. Ministerul francez al Agriculturii estimează că producția de porumb furajer ar putea scădea cu aproximativ 42% față de anul trecut. În acest caz, recolta ar ajunge la cel mai mic nivel de după anii ’70.

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