Cancelarul Friedrich Merz și-a reafirmat, luni, angajamentul de a-și duce la bun sfârșit programul de reforme în calitate de lider al Germaniei, după ce partidul său (Uniunea Creștin-Democrată) a fost eliminat dintr-un parlament regional pentru prima dată în istoria țării de după cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Bloomberg și WELT.

Merz a declarat că și-a asigurat sprijinul partidului său pentru a rămâne în funcție după ce a convocat conducerea CDU la Berlin pentru a-și evalua poziția — și a făcut o ofertă social-democraților de a continua coaliția de 16 luni, în contextul eforturilor de a pune în aplicare o reformă a sistemelor de pensii, de sănătate și fiscale din Germania.

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„Vrem să avansăm procesul de reformă, dar vrem să oferim răspunsuri oamenilor și să le luăm în considerare preocupările”, a declarat Merz luni în cadrul unei conferințe de presă de la Berlin, adăugând că niciun membru al conducerii nu a inițiat o „discuție privind personalul” în cadrul reuniunii cu ușile închise. „Motivele acestor rezultate electorale depășesc cu mult persoana mea.”, a mai transmis cancelarul.

Merz subliniază: Nu există nicio dezbatere privind personalul

Cancelarul Merz a fost întrebat dacă simte că mai beneficiază de sprijinul necesar în cadrul partidului pentru funcțiile sale de cancelar și de președinte al partidului. Merz răspunde: „Nici ieri, nici astăzi nu a existat o chestiune legată de personal și nici o dezbatere privind personalul.”

Merz a afirmat că alegerile regionale au fost un „incident dramatic“, iar partidul CDU trebuie să tragă concluzii din rezultatele scrutinului.

Potrivit acestuia, coaliția se confruntă cu o sarcină istorică: aceea de a readuce Germania pe picioare.

„Este vorba despre nimic mai puțin decât viitorul democratic al țării”, subliniază Merz. Extremiștii sugerează că există soluții simple. Dar oricine a guvernat vreodată știe că nu există soluții simple.

Merz a afrimat că, în ciuda rezultatelor, CDU și SPD doresc să continue coaliția. El a precizat că se bazează pe sprijinul liderilor partildului CDU.

Cancelarul le-a mulțumit social-democraților pentru că au făcut cunoscut faptul că doresc să rămână în coaliție.

Merz afirmă că nu dorește să speculeze asupra aspectelor în care guvernul va trebui să-și corecteze propunerile de reformă. SPD, partenerii săi de coaliție, au vorbit despre redeschiderea dezbaterii privind modificările sistemului de pensii.

Merz condamnă antisemitismul radical din Germania

Cancelarul federal Merz își exprimă îngrijorarea cu privire la antisemitismul care se manifestă în mod deschis în Germania. În unele cazuri, se observă antisemitism radical chiar în Berlin. Guvernul federal va face tot ce este necesar pentru a proteja viața evreilor, subliniază Merz. El va folosi toate mijloacele necesare pentru a combate antisemitismul.

„Faptul că viața evreilor nu mai este sigură în Germania reprezintă cea mai grea povară a ultimilor ani.” „Aceste îndoieli îmi sunt transmise de colegi din Uniunea Europeană, de mulți investitori care mă întreabă de câteva săptămâni: Ce se întâmplă de fapt în Germania? Și vreau să spun asta și aici. Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este faptul că, de câteva luni încoace, asistăm la o intensificare a antisemitismului radical, exprimat deschis, nu doar în Berlin, ci mai ales în Berlin, unde acesta este chiar binevenit.” „Transmit acest mesaj tuturor comunităților evrei din lume, care urmăresc cu cea mai mare îngrijorare ceea ce a devenit posibil, în special începând cu 7 octombrie 2023, pe străzi și în piețe, în mass-media – atât în spațiul public, cât și în cel privat – aici, la Berlin”, spune președintele CDU. „Este o rușine pentru Germania și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a ține situația sub control.”

Merz: Se pregătește o lege împotriva exproprierilor

Cancelarul federal Merz declară că se elaborează un proiect de lege menit să interzică exproprierile. „Lucrăm la o lege care să transmită lumii întregi un mesaj clar: în Germania nimeni nu va fi expropriat”, subliniază Merz.

Cancelarul în vârstă de 70 de ani se află într-o spirală descendentă rapidă, fiind deja cel mai nepopular lider german după doar un an de mandat.

Clasa politică germană era deja zguduită, după ce CDU a suferit o înfrângere zdrobitoare în fața AfD în urmă cu două săptămâni în Saxonia-Anhalt, un alt land din est, unde ar putea forma primul guvern de extremă dreaptă din țară de la fondarea acesteia în 1949.

Conform rezultatelor finale oficiale preliminare, AfD a câștigat, duminică seara, alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentață, în fața SPD. CDU nu a reușit să reintre în parlamentul statal. La alegerile de la Berlin, Partidul Stângii conduce în mod clar după numărarea tuturor voturilor. CDU se află pe locul doi, iar AfD pe locul trei.