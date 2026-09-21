Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri

Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri

Melania Agiu
Friedrich Merz nu demisionează. Cancelarul Germaniei anunță că are sprijinul partidului CDU pentru a rămâne la putere, în ciuda rezultatelor dezastruoase de la alegeri
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cancelarul Friedrich Merz și-a reafirmat, luni, angajamentul de a-și duce la bun sfârșit programul de reforme în calitate de lider al Germaniei, după ce partidul său (Uniunea Creștin-Democrată) a fost eliminat dintr-un parlament regional pentru prima dată în istoria țării de după cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Bloomberg și WELT.

Merz a declarat că și-a asigurat sprijinul partidului său pentru a rămâne în funcție după ce a convocat conducerea CDU la Berlin pentru a-și evalua poziția — și a făcut o ofertă social-democraților de a continua coaliția de 16 luni, în contextul eforturilor de a pune în aplicare o reformă a sistemelor de pensii, de sănătate și fiscale din Germania.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Vrem să avansăm procesul de reformă, dar vrem să oferim răspunsuri oamenilor și să le luăm în considerare preocupările”, a declarat Merz luni în cadrul unei conferințe de presă de la Berlin, adăugând că niciun membru al conducerii nu a inițiat o „discuție privind personalul” în cadrul reuniunii cu ușile închise.

„Motivele acestor rezultate electorale depășesc cu mult persoana mea.”, a mai transmis cancelarul.

Merz subliniază: Nu există nicio dezbatere privind personalul

Cancelarul Merz a fost întrebat dacă simte că mai beneficiază de sprijinul necesar în cadrul partidului pentru funcțiile sale de cancelar și de președinte al partidului. Merz răspunde: „Nici ieri, nici astăzi nu a existat o chestiune legată de personal și nici o dezbatere privind personalul.”

Merz a afirmat că alegerile regionale au fost un „incident dramatic“, iar partidul CDU trebuie să tragă concluzii din rezultatele scrutinului.

Potrivit acestuia, coaliția se confruntă cu o sarcină istorică: aceea de a readuce Germania pe picioare.

 „Este vorba despre nimic mai puțin decât viitorul democratic al țării”, subliniază Merz. Extremiștii sugerează că există soluții simple. Dar oricine a guvernat vreodată știe că nu există soluții simple.

Merz a afrimat că, în ciuda rezultatelor, CDU și SPD doresc să continue coaliția. El a precizat că se bazează pe sprijinul liderilor partildului CDU.

Cancelarul le-a mulțumit social-democraților pentru că au făcut cunoscut faptul că doresc să rămână în coaliție.

Merz afirmă că nu dorește să speculeze asupra aspectelor în care guvernul va trebui să-și corecteze propunerile de reformă. SPD, partenerii săi de coaliție, au vorbit despre redeschiderea dezbaterii privind modificările sistemului de pensii.

Merz condamnă antisemitismul radical din Germania

Cancelarul federal Merz își exprimă îngrijorarea cu privire la antisemitismul care se manifestă în mod deschis în Germania. În unele cazuri, se observă antisemitism radical chiar în Berlin. Guvernul federal va face tot ce este necesar pentru a proteja viața evreilor, subliniază Merz. El va folosi toate mijloacele necesare pentru a combate antisemitismul.

„Faptul că viața evreilor nu mai este sigură în Germania reprezintă cea mai grea povară a ultimilor ani.”

„Aceste îndoieli îmi sunt transmise de colegi din Uniunea Europeană, de mulți investitori care mă întreabă de câteva săptămâni: Ce se întâmplă de fapt în Germania? Și vreau să spun asta și aici. Ceea ce mă îngrijorează cel mai mult este faptul că, de câteva luni încoace, asistăm la o intensificare a antisemitismului radical, exprimat deschis, nu doar în Berlin, ci mai ales în Berlin, unde acesta este chiar binevenit.”

„Transmit acest mesaj tuturor comunităților evrei din lume, care urmăresc cu cea mai mare îngrijorare ceea ce a devenit posibil, în special începând cu 7 octombrie 2023, pe străzi și în piețe, în mass-media – atât în spațiul public, cât și în cel privat – aici, la Berlin”, spune președintele CDU. „Este o rușine pentru Germania și voi face tot ce-mi stă în putință pentru a ține situația sub control.”

Merz: Se pregătește o lege împotriva exproprierilor

Cancelarul federal Merz declară că se elaborează un proiect de lege menit să interzică exproprierile. „Lucrăm la o lege care să transmită lumii întregi un mesaj clar: în Germania nimeni nu va fi expropriat”, subliniază Merz.

Cancelarul în vârstă de 70 de ani se află într-o spirală descendentă rapidă, fiind deja cel mai nepopular lider german după doar un an de mandat.

Clasa politică germană era deja zguduită, după ce CDU a suferit o înfrângere zdrobitoare în fața AfD în urmă cu două săptămâni în Saxonia-Anhalt, un alt land din est, unde ar putea forma primul guvern de extremă dreaptă din țară de la fondarea acesteia în 1949.

Conform rezultatelor finale oficiale preliminare, AfD a câștigat, duminică seara, alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Occidentață, în fața SPD. CDU nu a reușit să reintre în parlamentul statal. La alegerile de la Berlin, Partidul Stângii conduce în mod clar după numărarea tuturor voturilor. CDU se află pe locul doi, iar AfD pe locul trei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump anunță că Rusia și-a pierdut controlul asupra industriei de rafinare a petrolului din cauza războiului cu Ucraina: „Ce rușine”
16:08
Trump anunță că Rusia și-a pierdut controlul asupra industriei de rafinare a petrolului din cauza războiului cu Ucraina: „Ce rușine”
REACȚIE Ce scrie presa străină despre noile acuzații ale DIICOT la adresa lui Călin Georgescu. Jurnaliștii de la TASS, printre primii care au relatat
15:58
Ce scrie presa străină despre noile acuzații ale DIICOT la adresa lui Călin Georgescu. Jurnaliștii de la TASS, printre primii care au relatat
FLASH NEWS Comisia Europeană a publicat proiectul listei țărilor care ar putea importa deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după mai 2027
15:55
Comisia Europeană a publicat proiectul listei țărilor care ar putea importa deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după mai 2027
SANCȚIUNI Google, amendat cu 403 milioane de euro pentru folosirea datelor de localizare
15:40
Google, amendat cu 403 milioane de euro pentru folosirea datelor de localizare
CONTROVERSĂ CNN, MSNOW și Politico au dat în judecată administrația Trump, după președintele SUA le-a interzis accesul la Casa Albă. Când ar putea fi organizate primele audieri
15:10
CNN, MSNOW și Politico au dat în judecată administrația Trump, după președintele SUA le-a interzis accesul la Casa Albă. Când ar putea fi organizate primele audieri
INEDIT Interviu CBS cu purtătorul de cuvânt al talibanilor din Afganistan. Oficialul, care a purtat ochelari de 1000 €, neagă încălcarea drepturilor femeilor
14:51
Interviu CBS cu purtătorul de cuvânt al talibanilor din Afganistan. Oficialul, care a purtat ochelari de 1000 €, neagă încălcarea drepturilor femeilor
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Adevarul
Reînarmarea Germaniei sperie Europa: „Știm unde poate duce asta pe mâna extremei drepte”
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Click
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
Digi24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Cancan.ro
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
Ce se întâmplă doctore
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Șobolanii scot un sunet special de satisfacție atunci când ronțăie mâncare gustoasă, precum ciocolata
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
FLASH NEWS UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
16:42
UE interzice din noiembrie exporturile de deșeuri din plastic către țările non-OCDE. Comisia Europeană publică lista statelor care cer excepții pentru alte deșeuri
REACȚIE Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației
16:27
Ambasada Ordinului Suveran de Malta neagă că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, ar fi „cavaler de Malta”. Avertismentul organizației
ȘTIINȚĂ Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
16:14
Oamenii de știință au descoperit amprente vechi de 15.000 de ani ale unei civilizații dispărute, păstrate pe 142 de mărgele din lut
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate
16:14
Nicușor Dan, întâlnire la New York cu foști ambasadori americani. Ce priorități au fost discutate
AGRICULTURĂ Ultimele zile pentru ajutorul de stat de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine și porcine
16:14
Ultimele zile pentru ajutorul de stat de până la 50.000 de euro pentru crescătorii de bovine și porcine
ACTUALITATE Cum ajunge Brigada Antitero să fie trimisă într-o misiune. Mărturia unui fost luptător din cadrul SRI
16:10
Cum ajunge Brigada Antitero să fie trimisă într-o misiune. Mărturia unui fost luptător din cadrul SRI

Cele mai noi

Trimite acest link pe