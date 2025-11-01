Zelenski trimite trupe speciale în Donețk, în orașul Pokrovsk. Putin pretinde că le-ar fi nimicit

Forțele militare speciale ucrainene au debarcat în orașul ucrainean Pokrovsk aflat sub ocupație rusă. Acestea au fost trimise de Kiev pentru a opri avansul trupelor ruse mai departe în acest oraș.

Forțele ruse au fost trimise de îndată. Kremlinul intenționează să cucerească întreaga regiune Donbas, care cuprinde regiunile Lugansk și Donețk. Ucraina controlează încă aproximativ 10% din Donbas, o suprafață de aproximativ 5.000 km pătrați.

„Operațiunea demonstrează cum Ucraina se luptă să stabilizeze orașul important din punct de vedere strategic, după ce numeroase trupe rusești i-au încălcat apărarea în această lună”, notează Reuters.

„Serviciile militare ucrainene desfășoară o contraofensivă îndrăzneață în apropiere de Pokrovsk pentru a debloca linii logistice cheie”.

Știre în curs de actualizare

Sursa Foto Ilustrativ: Profimedia