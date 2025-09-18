Peste 250 de demonstrații sunt programate să aibă loc astăzi în toată Franța, afectând transportul public și provocând închiderea temporară a școlilor.

Protestatarii continuă manifestațiile, iar sindicatele cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, într-un gest de furie față de reducerile bugetare iminente. De asemenea, cetățenii cer adoptarea unor măsuri precum impozite mai mari pentru bogați și anularea unei reforme a pensiilor de stat, care a fost contestată.

Aproximativ 35.000 de jandarmi și 1.700 de rezerviști sunt desfășurați în „zona de jandarmerie” pentru demonstrațiile care vor avea loc astăzi. Jandarmi vor putea beneficia de 33 de escadrile mobile de jandarmerie și de sprijinul a 26 de vehicule blindate Centaure.

Pe parcursul dimineții, au fost înregistrate 44 de acțiuni și 783 de manifestanți în această „zonă de jandarmerie”.

„Chiar dacă Macron nu vrea, suntem aici”

În Paris, mai multe școli au fost blocate de către manifestanți. În arondismentul 9 din Paris, 30 de elevi de liceu au blocat intrarea în liceul Racine. Coșuri de gunoi au fost amplasate în fața porților, dar elevii le permit profesorilor și personalului să intre. Autoritățile nu s-au prezentat la fața locului.

„Chiar dacă Macron nu vrea, suntem aici”, este mesajul transmis de protestatari.

Transportul în comun, afectat de manifestațiile protestatarilor

Philippe Tabarot, ministrul demisionar al Transporturilor, s-a deplasat la Centrul Național de Operațiuni Feroviare (CNOF) pentru a analiza previziunile de transport.

„Totul este conform așteptărilor, cu planul de transport prevăzut”; au confirmat agenții SNCF.

La Gara de Est situația se află sub control. Pasagerii verifică panourile de afișaj pentru a se asigura că trenul lor nu va avea întârzieri din cauza protestelor.

Cetățenii denunță modalitatea de reducere a deficitului bugetar

Secretarul general al CFDT (Confederația Democrată Franceză a Muncii) a declarat că modalitățile discutate pentru reducerea deficitului bugetar sunt „profund nedrepte”, potrivit cotidianului Le Figaro.

„Nu putem permite unor oameni să se scutească complet de la depunerea unor eforturi, în special în rândul marilor companii care beneficiază de peste 200 de miliarde de dolari în ajutoare publice. Când spunem că trebuie depuse eforturi, toată lumea trebuie să facă acest lucru”, a denunțat secretarul general al CFDT.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Franța se confruntă cu o nouă GREVĂ/ Ministrul de Interne și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventuale acte de violență în cadrul manifestației