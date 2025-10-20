Prima pagină » Justiție » Anunțul care dă frisoane. Kovesi visează să se întoarcă în România. Ce-i lipsește procurorului șef al Parchetului European în Luxemburg

20 oct. 2025, 12:02, Justiție
Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, visează să se întoarcă acasă. Chiar dacă apreciază Luxemburgul pentru organizare și calitatea vieții, Kovesi a recunoscut că îi lipsesc lucruri esențiale din România.

Îmi lipsesc multe legat de România – familia, prietenii, obiceiurile, mersul la biserică. Avem două magazine românești aici, din când în când mai mergem și cumpărăm provizii ca să facem sarmale și mâncare românească. Avem o biserică aici, este deschisă în fiecare duminică putem merge, dar sunt foarte multe lucruri care ne lipsesc. Avem o comunitate destul de mare de români, sunt peste 6.000 care locuiesc în Luxemburg. Majoritatea dintre cei pe care i-am cunoscut lucrează în instituțiile europene care au sediu aici”, a povestit Kovesi într-un interviu pentru Libertatea.

Viața lui Kovesi în Luxembourg

Laura Codruța Kovesi, actual procuror-șef al Parchetului European, a fost numită în 2019 pentru un mandat de șapte ani. Fosta șefă a DNA coordonează peste 440 de persoane, dintre care aproape 100 sunt români. Însă mandatul său se apropie de final, iar lista scurtă a succesorilor include nume sonore din Germania, Austria, Italia și Spania

Kovesi a povestit că începutul mandatului la Parchetul European a fost complet diferit față de experiențele anterioare din România.

În prima zi mi s-a spus că am la dispoziție patru angajați ai Comisiei Europene ca să înființez instituția. Nu exista sediu, bugetul era de doar 8 milioane de euro și se propuneau 32 de angajați part-time. Mi s-a părut extrem de nerealist.”, a declarat ea într-un interviu pentru Libertatea.

Mandatul Laurei Codruța Kovesi se încheie în octombrie 2026, după șase ani de la preluarea funcției.

Lista celor care ar putea să o înlocuiască pe Kovesi la Parchetul European

Mandatul Laurei Codruța Kovesi se apropie de final, iar lista scurtă a succesorilor include patru nume din Germania, Austria, Italia și Spania.

Potrivit mai multor surse familiare cu procesul de selecție, Andrés Ritter, actual procuror adjunct al Parchetului European și magistrat cu peste 25 de ani de experiență în Germania, se află în fruntea clasamentului. El este specializat în infracțiuni economice și fraude privind fondurile Uniunii Europene, domeniu în care a acumulat expertiză înainte de a se alătura Parchetului European, potrivit EurActiv.

Pe locul al doilea în lista scurtă se află Ingrid Maschl-Clausen din Austria, fost procuror al EPPO, care a lucrat și la Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană, precum și la agenția Eurojust, responsabilă cu cooperarea judiciară între statele membre.

Alți doi magistrați completează lista: italianul Stefano Castellani, procuror delegat al EPPO la Torino, și spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procuror general la Madrid, specializat în infracțiuni împotriva administrației publice.

