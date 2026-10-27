Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București

Tribunalul București a motivat decizia prin care a dispus, luni, plasarea sub control judiciar a lui Ionel Rusen și Călin Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis, în regim de urgență, la Curtea de Apel București, care va judeca contestația formulată de DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București.

Judecătorul de drepturi și libertăți Claudiu Coroană, cel care a decis ca cei doi să fie cercetați sub control judiciar, și-a motivat hotărârea pronunțată luni. Astfel, dosarul va ajunge în regim de urgență unde Curtea de Apel îl va înregistra iar apoi îl va introduce în sistemul de selectare aleatorie a completului de judecată urmân ca mai apoi să fie stabilit termenul de judecată.

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Reamintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și omul de afaceri Ionel Rusen, vor fi cercetați în continuare în stare de libertate sub control judiciar în dosarul DIICOT de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce Tribunalul București a respins, luni, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive a celor doi.

„În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse fata de inc. G.C. si R.I., formulată de DIICOT si s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, daca nu sunt reținuți sau arestați în alta cauza”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Decizia de luni nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii DIICOT. Măsura controlului judiciar în cazul celor doi este pentru o durată de 60 de zile.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în contextul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Decizia Curții de Apel București privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.