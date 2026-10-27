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Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună

Investițiile fermierilor, în pericol după 2027. Avertisment privind schimbările din noua Politică Agricolă Comună
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Fondurile europene destinate investițiilor în agricultură ar putea fi reduse după 2027, în contextul schimbărilor pregătite pentru viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Costin Telehuz, fermier și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, avertizează că România ar putea prioritiza plata subvențiilor directe în detrimentul finanțării pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor.

Invitat în emisiunea „Agricultura la Raport”, difuzată de Agro TV, acesta a explicat că noua structură a finanțării europene va pune mai multă presiune asupra autorităților naționale, care vor trebui să decidă cum împart fondurile între plățile directe și investiții.

„Nu vom avea doi piloni, asta sper că ne e clar tuturor. Discuția despre un pilon versus doi piloni a trecut, astfel încât faptul că vom avea un singur pilon, plățile directe amestecate cu investițiile, o să întețească un pic discuția la noi, pentru că va cădea în sarcina statului membru să-și stabilească prioritățile și să decidă câți bani duce la investiții și câți bani duce la plăți directe”, a declarat Costin Telehuz.

Subvențiile directe ar putea avea prioritate în fața investițiilor

Fostul secretar de stat consideră că presiunile asupra bugetului agricol ar putea determina autoritățile să reducă sumele destinate investițiilor, pentru a evita diminuarea subvențiilor acordate fermierilor.

„Bugetul va fi mai mic, va exista tentația să scădem partea de investiții. Nu cred că vom avea un ministru, inclusiv Florin Barbu, care să aibă curajul să umble la partea de plăți directe, pentru că noi încă nu am ajuns la convergența externă, încă nu suntem la media UE”, a explicat acesta.

Potrivit lui Telehuz, orice reducere a plăților pe suprafață sau pe cap de animal ar putea genera reacții puternice din partea fermierilor.

Plafonarea subvențiilor pentru fermele mari, o posibilitate

O altă schimbare discutată în contextul viitoarei PAC este plafonarea subvențiilor acordate fermelor mari. Costin Telehuz consideră că această măsură ar putea avea șanse mai mari de aplicare în următorul exercițiu financiar, în condițiile constrângerilor bugetare.

„Vom vedea dacă vom avea plafonare. De data aceasta sunt șanse mai mari, pentru că bugetul este mai mic și de undeva trebuie tăiat. E mult mai ușor, politic, să tai de la fermierii mari, care sunt puțini”, a afirmat acesta.

Fermierul a subliniat însă că rămâne de văzut dacă statele membre vor putea decide singure pragul de la care se aplică plafonarea.

Ce schimbări sunt pregătite pentru noua PAC

Propunerea Comisiei Europene pentru perioada 2028-2034 prevede reunirea actualilor doi piloni ai Politicii Agricole Comune într-un cadru unic de finanțare. Proiectul include și un plafon anual de 100.000 de euro pentru sprijinul direct acordat unei ferme, în funcție de regulile prevăzute în propunere.

Forma finală a noii Politici Agricole Comune nu a fost încă adoptată, iar regulile privind distribuirea fondurilor, plățile directe și plafonarea subvențiilor fac în continuare obiectul negocierilor europene.

Principala îngrijorare semnalată de Costin Telehuz este că, în cazul unui buget limitat, investițiile necesare modernizării fermelor ar putea pierde teren în fața presiunilor pentru menținerea plăților directe.

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