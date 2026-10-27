Un agent de poliție de la Secția 5 din Timișoara a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a transmis unor persoane cunoscute pentru furturi din locuințe informații confidențiale despre o casă și despre banii păstrați într-un seif. Printre locuințele vizate de gruparea de hoți s-a numărat și cea a deputatului PNL Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, polițistul este cercetat în stare de arest la domiciliu pentru folosirea de informații care nu sunt destinate publicității sau pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la acestea.

Ce informații ar fi transmis polițistul

Anchetatorii susțin că agentul a aflat detalii despre o locuință după ce a intervenit, alături de un coleg, în urma unui apel la 112. Cei doi au fost solicitați să ajute o persoană să deschidă un seif.

În timpul intervenției, polițistul ar fi aflat informații despre accesul în locuință, dispunerea camerelor, locul în care dormea proprietarul, amplasarea seifului și existența unor sume importante de bani.

Conform procurorilor, între 4 februarie și 10 aprilie 2026, agentul ar fi transmis aceste informații unei persoane cunoscute pentru comiterea unor infracțiuni contra patrimoniului, cu scopul de a facilita pătrunderea în casă și furtul banilor și al bunurilor din seif.

Furturi din casele unor medici și persoane publice

În august 2026, polițiștii au făcut 16 percheziții la persoane suspectate că au comis furturi din locuințe din Timișoara și din localitatea Dumbrăvița. Printre victime s-au aflat medici, politicieni, oameni de afaceri și profesori.

Una dintre locuințele vizate a fost cea a lui Marilen Pirtea, deputat PNL și rector al Universității de Vest din Timișoara. În dosar au fost investigate și furturi din casele unor medici, între care fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, Cristian Oancea.

La momentul perchezițiilor, anchetatorii estimau prejudiciul total la peste 900.000 de euro. Potrivit informațiilor publicate anterior, membrii grupării ar fi supravegheat victimele și ar fi folosit dispozitive pentru perturbarea sistemelor de alarmă și de supraveghere video.

Unul dintre suspecții din dosar este cercetat și în legătură cu jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara, de unde au fost furați banii destinați pensiilor.

Trimiterea în judecată marchează încheierea anchetei penale în ceea ce îl privește pe polițist, însă acuzațiile urmează să fie analizate de instanță.