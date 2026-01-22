CEDO taxează exprimarea în mass-media: Dacă procurorul „condamnă” la televizor înaintea judecătorului, se încalcă prezumția de nevinovăție

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a constatat, joi, 22 ianuarie 2026, în cauza Kaya c. Belgiei, că un procuror belgian a încălcat prezumția de nevinovăție prin declarații acordate presei, într-un moment în care procedura penală era încă în curs, iar dosarul se afla în faza apelului. În paralel, Curtea a reținut și un viciu de imparțialitate în examinarea recursului, după ce același judecător a participat în două etape succesive ale aceleiași cauze, ceea ce a putut genera îndoieli obiectiv justificate cu privire la imparțialitate, transmite Stiripesurse.ro.

În esență, CEDO spune că, atunci când un magistrat al acuzării vorbește „în afara dosarului” și folosește un limbaj care sugerează că vinovăția este deja stabilită, impactul nu este doar reputațional, ci se poate ajunge la o atingere directă a garanțiilor procesuale. Acest tip de comunicare publică are potențialul de a „înclina” percepția publicului, înainte ca instanțele să se pronunțe definitiv.

Potrivit prezentării oficiale publicate de Curte, declarațiile procurorului D.M. au fost apreciate ca fiind de natură să împingă publicul către concluzia vinovăției reclamantului „în procedurile atunci pendinte în apel”, ceea ce a dus la constatarea încălcării articolului 6 § 2 din Convenție (prezumția de nevinovăție).

Prezumția de nevinovăție, din sala de judecată în spațiul public

Prezumția de nevinovăție nu este doar o formulă simbolică, bifată la începutul procesului. În jurisprudența CEDO, ea funcționează ca un baraj împotriva etichetării premature a unei persoane ca „vinovată” de către autorități.

Statul poate acuza, poate trimite în judecată, poate administra probe și poate cere condamnarea, dar nu poate vorbi public ca și cum verdictul ar fi deja dat.

În România, principiul are o formulare expresă în Codul de procedură penală: „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”. Această regulă nu privește doar instanța, ci și comportamentul instituțiilor judiciare atunci când comunică public despre dosare în curs.

În „cazul Kaya” problema nu este simplul fapt că presa a relatat, ci faptul că un procuror, deci un actor oficial al acuzării, a transmis un mesaj care a putut fi perceput ca o confirmare publică a vinovăției înainte de epuizarea căilor de atac. Curtea a tratat această alunecare ca fiind suficient de gravă încât să încalce garanția Convenției.

Ce a sancționat Curtea: când comunicarea acuzării produce o „condamnare” publică înaintea celei judiciare

Din prezentarea oficială rezultă două elemente-cheie pe care CEDO le consideră decisive în asemenea situații. Primul este statutul celui care vorbește (procurorul, ca reprezentant al acuzării), iar al doilea este momentul (când cauza este încă pe rol, aici în apel). Mesajul instituțional contează nu doar pentru reputația persoanei vizate, ci și pentru climatul în care judecătorii și publicul evaluează cauza.

În România, aceeași logică este reflectată în ghidurile de comunicare publică ale sistemului judiciar, care tratează prezumția de nevinovăție drept o valoare ce trebuie protejată explicit în relația cu mass-media. Documentul arată că, în comunicarea publică despre cauze, trebuie evitate încălcări ale unor valori precum prezumția de nevinovăție și imparțialitatea actului de justiție.

Linia fină este între a informa corect despre acuzații, măsuri, stadiul dosarului și a emite, prin formulări, o concluzie de vinovăție. În practică, riscul apare când comunicarea oficială trece de la „este acuzat că…” la „a comis” sau „este autorul”, ori când se transmit „certitudini” înainte de o hotărâre definitivă, chiar dacă formal se invocă existența unor căi de atac.

Imparțialitatea: îndoiala obiectivă devine problemă de Convenție

Pe lângă încălcarea prezumției de nevinovăție, Curtea a constatat și încălcarea articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil), din perspectiva imparțialității. Cauza a ridicat o problemă clasică în standardele CEDO, care spune că nu este suficient ca judecătorul să fie imparțial „în conștiință”, ci este esențial ca procedura să nu lase, obiectiv, loc unor îndoieli rezonabile.

În cazul Kaya, chestiunea a fost legată de participarea unui judecător în două etape, atât la judecata pe fond (în procedura care a dus la condamnare), cât și ulterior la examinarea recursului în fața Curții de Casație. CEDO apreciază că o astfel de succesiune poate ridica îndoieli obiectiv justificate privind imparțialitatea.

CEDO notează că această participare „ar fi putut ridica îndoieli obiectiv justificate” și „ar fi putut pune sub semnul întrebării imparțialitatea” instanței de control judiciar în examinarea recursului.

De ce contează pentru România: lecția despre limbaj, roluri și încredere publică

Pentru justiția română, hotărârea Kaya nu este importantă doar ca precedent belgian, ci ca avertisment practic privind cultura comunicării publice în dosarele penale. În cauzele cu miză publică ridicată, presiunea de a comunica rapid este reală, însă standardul Convenției arată că, atunci când comunicarea se transformă în „certificare publică” a vinovăției, statul intră pe terenul încălcării articolului 6 § 2 din Convenție.

În același timp, instrumentele interne românești indică aceeași preocupare. Ghidul de comunicare din sistemul judiciar subliniază că orice comunicare către public trebuie să evite perturbarea actului de justiție și să garanteze valori precum prezumția de nevinovăție și imparțialitatea. Iar regula de bază, din Codul de procedură penală, rămâne reperul care ar trebui să disciplineze limbajul, care spune că nevinovăția se prezumă până la o hotărâre definitivă.