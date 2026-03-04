Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit programul audierilor magistraților nominalizați la șefia Parchetului General, DIICOT și DNA

Interviurile cu magistraţii nominalizaţi de ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT se desfăşoară în perioada 10 – 17 martie, a anunțat miercuri Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit calendarul pentru examinarea propunerilor transmise luni de ministrul Justiţiei.

La 10 martie de la ora 13:00, este programat interviul procurorului CODRIN-HORAŢIU MIRON propus pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

propus pentru funcţia de procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). La 11 martie, ora 10:30, va avea loc interviul procurorului ALEX-FLORIN FLORENŢA propus procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. În aceeaşi zi, de la ora 13:00, este anunţat interviul procurorului GILL-JULIEN GRIGORE IACOBICI pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

propus procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. În aceeaşi zi, de la ora 13:00, este anunţat interviul procurorului pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. La 12 martie, sunt programate următoarele audieri: ora 10:30 – interviul procurorului CRISTINA CHIRIAC pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; ora 13:00 – interviul procurorului MARIUS VOINEAG pentru ocuparea funcţiei de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În 16 martie, la ora 14.00, va avea loc audierea procurorul IOAN-VIOREL CERBU propus procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

La 17 martie, sunt programate: ora 10:30 – interviul procurorului MARINELA MINCĂ pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; ora 13:00 – interviul procurorului MARIUS-IONEL ŞTEFAN pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Marius Voineag, propus ca adjunct DNA datorită „experienţei profesionale vaste, dobândite inclusiv în funcţii de conducere”

Procurorul Cristina Chiriac a fost nominalizată luni de ministrul Justiţiei pentru şefia Parchetului General, pentru „capacitatea deosebită de a valorifica, inclusiv în plan managerial, experienţa vastă dobândită în cadrul PÎCCJ, DIICOT şi DNA”, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.

Actualul şef al DNA Marius Voineag a fost propus pentru funcţia de adjunct, datorită ”experienţei profesionale vaste, multilaterale, dobândite inclusiv în funcţii de conducere”.

La conducere DNA a fost propus Viorel Cerbu, care, potrivit ministrului Justiţiei, ”îmbină cu măiestrie experienţa şi cunoştinţele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar şi conştientizează necesitatea adaptării Ministerului Public la continua evoluţie a infracţionalităţii”.

Codrin Horaţiu Miron este propus la conducerea DIICOT, pentru că ”prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcţiile de acţiune în vederea creşterii capacităţii operaţionale a DIICOT”

Actualul procuror general Alex Florenţa a fost propus pentru un post de adjunct, întrucât ”este un procuror cu o experienţă profesională solidă, având realizări deosebite” şi ”are certe abilităţi de leadership”. Avizul CSM este consultativ, iar decizia finală îi revine preşedintelui Nicuşor Dan.

