Prima pagină » Știri » Curtea de Apel București distruge „dosarul Călin Georgescu”. Parchetul General l-a trimis în judecată cu probe obținute nelegal. Zeci de declarații, excluse de la dosar

Curtea de Apel București distruge „dosarul Călin Georgescu”. Parchetul General l-a trimis în judecată cu probe obținute nelegal. Zeci de declarații, excluse de la dosar

Cristian Lisandru
09 mart. 2026, 14:30, Știri
Curtea de Apel București distruge „dosarul Călin Georgescu”. Parchetul General l-a trimis în judecată cu probe obținute nelegal. Zeci de declarații, excluse de la dosar

Magistrații de la Curtea de Apel București (CAB) au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați ai celor doi sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Dosarul este unul „greu”, numai că de la CAB vine o lovitură de proporții. 

Probele eliminate de magistrați reprezintă, în fapt, declarații făcute în calitate de martori de apropiații mercenarului Horațiu Potra.

  • Aceste declarații au fost date în luna decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest dosar.
  • Totodată, cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost, însă, respinse ca nefondate.

Cei care au dat aceste declarații sunt Ioan Lup, Manfred-Ioan Haptman, Cristian Sergiu Borișca, Adrian Inocențiu Comiza, Vasile Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu Mureșan, Dan-Cristian Panța, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloșoiu, Marius-Samuel Apahidean, Daniel Szanto, Dionisie Moldovan și Bogdan Lascu.

Lovitură pentru Parchetul General

Parchetul General încasează, astfel, o lovitură puternică din partea CAB, pentru că eliminarea acestor probe duce la concluzia că dosarul nu ar fi fost întocmit „ca la carte”. Potrivit luju.ro, probele ar fi fost obținute „nelegal”.

Trebuie specificat, totodată, că declarațiile de martor nu pot fi folosite împotriva persoanei care le-a dat si care a devenit suspect sau inculpat.

  • Art. 102 CPP – Excluderea probelor obținute în mod nelegal

(2) Probele obținute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.

(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin are aceasta a fost administrată determină excluderea probei”.

  • Art. 118 CPP – Dreptul martorului de a nu se acuza

Declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligația să menționeze, cu ocazia consemnării declarației, calitatea procesuală anterioară”.

Contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București

Declarațiile au fost făcute de apropiații lui Georgescu și Potra în calitate de martori, la acel moment.

În rechizitoriu, procurorii le-au folosit pentru a arăta că au existat contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București.

  • Procurorii arată că aceștia au motivat deplasarea la București prin aceea că au venit să se distreze în Centrul Vechi, mergeau la un meci de fotbal, aveau de ridicat un colet sau o diplomă.
  • Din probele eliminate de judecători mai reieșeau „aspecte de interes cu privire la locul ales de Horațiu Potra, ca loc de întâlnire și începere a deplasării către București”.

Conform acestor declarații, procurorii arătau că Horațiu Potra „a fost figura centrală în organizarea deplasării către București, în coordonarea logistică și strategia grupului”.

În context, este vorba de deplasarea la București din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Horațiu Potra ar fi coagulat un grup de 21 de persoane care a plecat din Mediaș, urmând să ajungă în Capitală. Nu au reușit, însă, să ajungă în București, pentru că au fost opriți în trafic de polițiști, înainte de a fi declanșată o eventuală „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ultima sută de metri înaintea audierii celor 19 candidați care vizează 6 poziții de membru în Colegiul Director al CNCD. Cine sunt favoriții
15:22
Ultima sută de metri înaintea audierii celor 19 candidați care vizează 6 poziții de membru în Colegiul Director al CNCD. Cine sunt favoriții
RĂZBOI Rachetele balistice ale Iranului nu sunt singura amenințare în Orientul Mijlociu. Cum a exploatat Teheranul lacunele din apărarea aeriană a statelor din Golf
14:26
Rachetele balistice ale Iranului nu sunt singura amenințare în Orientul Mijlociu. Cum a exploatat Teheranul lacunele din apărarea aeriană a statelor din Golf
Gândul de Vreme Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul
10:28
Unde s-a instalat deja primăvara și care sunt zonele cu lapoviță și ninsoare. ANM, noi informații pentru Gândul
INEDIT Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
05:00
Elevii unui colegiu din Piteşti au construit un robot cu care vor participa la o competiție națională la București. Câștigătorii din România merg la campionatul mondial. Ce știe să facă robotul elevilor piteșteni
8 MARTIE Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă”
16:39
Interviu cu garda jos. După 25 de ani de magistratură, fostul şef al Tribunalului Argeş, deputatul Mariana Vârgă spune: „Din păcate, uneori a fost nevoie să colaborez cu oameni fără conştiinţă”
FLASH NEWS Ce mesaj transmit jandarmii bucureşteni femeilor din România, de 8 Martie
18:46, 07 Mar 2026
Ce mesaj transmit jandarmii bucureşteni femeilor din România, de 8 Martie
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Cum s-a format Marele Canion al Atlanticului? Se întinde pe 500 de kilometri de-a lungul fundului mării!
HOROSCOP Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
16:46
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
ACTUALITATE Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
16:40
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
FLASH NEWS Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
16:31
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
STENOGRAME Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
16:28
Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
ULTIMA ORĂ După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
15:57
După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
SCANDALOS Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”
15:54
Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”

Cele mai noi

Trimite acest link pe