Magistrații de la Curtea de Apel București (CAB) au eliminat mai multe probe din dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia, dar și alți apropiați ai celor doi sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Dosarul este unul „greu”, numai că de la CAB vine o lovitură de proporții.

Probele eliminate de magistrați reprezintă, în fapt, declarații făcute în calitate de martori de apropiații mercenarului Horațiu Potra.

Aceste declarații au fost date în luna decembrie 2024, la scurt timp după primele rețineri din acest dosar.

Totodată, cererile și excepțiile formulate de Călin Georgescu

Cei care au dat aceste declarații sunt Ioan Lup, Manfred-Ioan Haptman, Cristian Sergiu Borișca, Adrian Inocențiu Comiza, Vasile Dragoman, Traian Lechințan, Ovidiu Mureșan, Dan-Cristian Panța, Constantin Timofti, Claudiu-Marian Lăpădatu, Matei Dărăbanț, Iulian Aniței, Mihail-Alex Goloșoiu, Marius-Samuel Apahidean, Daniel Szanto, Dionisie Moldovan și Bogdan Lascu.

Lovitură pentru Parchetul General

Parchetul General încasează, astfel, o lovitură puternică din partea CAB, pentru că eliminarea acestor probe duce la concluzia că dosarul nu ar fi fost întocmit „ca la carte”. Potrivit luju.ro, probele ar fi fost obținute „nelegal”.

Trebuie specificat, totodată, că declarațiile de martor nu pot fi folosite împotriva persoanei care le-a dat si care a devenit suspect sau inculpat.

„Art. 102 CPP – Excluderea probelor obținute în mod nelegal

(2) Probele obținute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.

(3) Nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin are aceasta a fost administrată determină excluderea probei”.

„Art. 118 CPP – Dreptul martorului de a nu se acuza

Declarația de martor dată de o persoană care, în aceeași cauză, anterior declarației a avut sau, ulterior, a dobândit calitatea de suspect ori inculpat nu poate fi folosită împotriva sa. Organele judiciare au obligația să menționeze, cu ocazia consemnării declarației, calitatea procesuală anterioară”.

Contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București

Declarațiile au fost făcute de apropiații lui Georgescu și Potra în calitate de martori, la acel moment.

În rechizitoriu, procurorii le-au folosit pentru a arăta că au existat contradicții cu privire la motivul invocat de fiecare dintre ei pentru a justifica deplasarea la București.

Procurorii arată că aceștia au motivat deplasarea la București prin aceea că au venit să se distreze în Centrul Vechi, mergeau la un meci de fotbal, aveau de ridicat un colet sau o diplomă.

Din probele eliminate de judecători mai reieșeau „aspecte de interes cu privire la locul ales de Horațiu Potra, ca loc de întâlnire și începere a deplasării către București”.

Conform acestor declarații, procurorii arătau că Horațiu Potra „a fost figura centrală în organizarea deplasării către București, în coordonarea logistică și strategia grupului”.

În context, este vorba de deplasarea la București din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024. Horațiu Potra ar fi coagulat un grup de 21 de persoane care a plecat din Mediaș, urmând să ajungă în Capitală. Nu au reușit, însă, să ajungă în București, pentru că au fost opriți în trafic de polițiști, înainte de a fi declanșată o eventuală „operațiune paramilitară de destabilizare națională”.

