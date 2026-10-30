Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități

Parchetul instanței supreme a sesizat Judecătoria Sectorului 6 București cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat, cetățean al Federației Ruse, pentru fapte de uz de fals, în formă continuată (2 acte materiale), instigare la fals intelectual, în formă continuată, 2 acte materiale) și instigare la fals informatic, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

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În acordul de recunoaștere a vinovăției procurorul a reținut că în data de 25.01.2024, bărbatul a depus, prin intermediul unei persoane necunoscute, la Serviciul de Stare Civilă Sector 6, un document contrafăcut, reprezentând un certificat de cetățenie, emis de Autoritatea Națională pentru Cetățenie, care atesta în mod mincinos faptul că este cetățean român, pentru a obține transcrierea actului de naștere în Registrul Național de Evidență a Populației, atribuirea unui CNP românesc și eliberarea unor acte de stare de stare civilă românești.

S-a prezentat la autorități…wireless

De asemenea, în data de 28.02.2024, inculpatul a depus, prin intermediul unei persoane neidentificate, la SPCLEP Sector 6, documentul contrafăcut, reprezentând certificatul de cetățenie pentru a obține o carte de identitate.

În ambele situații, a determinat, prin intermediul altor persoane, două angajate din instituțiile respective să ateste în fals pe cererile depuse că s-ar fi prezentat personal la sediul instituției, în calitate de solicitant, deși, la data respectivă nu se afla pe teritoriul României, înscrisurile care au stat la baza transcrierii certificatului de naștere fiind depuse de persoane neidentificate până la acest moment.

Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare, cu amânarea executării pedepsei și un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.