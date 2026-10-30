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Luptătorul Tolea Ciumac cere judecătorilor să fie lăsat să participe la o gală de arte marțiale mixte. El se află în arest la domiciliu după o încăierare în Centrul Vechi

Catalin Lupasteanu
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Luptătorul Anatolie Ciumac cere, vineri, la Tribunalul București, permisiunea de a participa, vineri seara, la o gală de arte marțiale mixte unde ar urma să dispute o luptă contra unui oponent.

Sportivul se află în arest la domiciliu, după o încăierare violentă pe străzile din Centrul Vechi al Capitalei, iar Judecătoria Sectorului 3 a respins până la acest moment cerere acestuia de a părăsi locația pentru participarea la gala Heroes 16 de vineri seară de la Buzău.

Ciumac a contestat la Tribunalul București decizia instanței de fond, iar soluția de vineri va fi una definitivă, iar prin ea se va stabili dacă el poate părăsi temporar locuința pentru a participa la gala de arte marțiale sau nu.

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Arestat preventiv și apoi plasat la domiciliu de judecători

Fostul luptător K1 Anatoli „Tolea” Ciumac a fost arestat preventiv, în 19 septembrie, pentru 30 de zile, după ce s-a implicat într-o bătaie în Centrul Vechi al Capitalei. Judecătoria Sectorului 3 a admis în parte, duminică, propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.

Instanța a dispus arestarea preventivă a lui Ciumac pentru perioada 13 septembrie – 12 octombrie 2026, inclusiv, pentru infracțiunea de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Decizia Judecătoriei Sectorului 3 nu a fost definitivă iar în urma contestației Tribunalul a menținut decizia instanței de fond.

Ulterior, Tolea Ciumac a fost plasat în arest la domiciliu de către judecători și totodată deferit justiției de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

„Tolea”, bătaie în pe strada Lipscani

Incidentul s-ar produs în seara de 12 septembrie, în fața unui local de pe strada Lipscani.

Polițiștii Secției 27 s-au sesizat din oficiu după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind conflictul.

Potrivit Poliției Capitalei, cei doi bărbați implicați în conflict s-ar fi agresat reciproc inițial. Ulterior, unul dintre ei ar fi continuat să-l lovească în mod repetat pe celălalt.

Ambii bărbați au fost conduși la audieri pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc incidentul. Persoana vătămată a refuzat să depună plângere.

Ciumac a fost inițial reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

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