Daniel Zamfir, ministrul Economiei: „Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă”

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, susținute vineri 30 octombrie, că „execuția bugetară este una absolut rușinoasă”.

„Executia bugetara la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă”, a declarat Daniel Zamfir.

Acesta a precizat, de asemenea, că la Romaero va convoca adunarea creditorilor pentru schimbarea administratorului special.

În ceea ce privește situația de la Sidex Galați, unde mii de angajați au intrat în șomaj tehnic, Daniel Zamfir a declarat că Ministerul Economiei caută soluții pentru gestionarea acestei crize.

„Ministerul Economiei nu mai are un reprezentant la Sidex Galați. Compania este într-o stare de concordat”, a afirmat Zamfir.

„Vreau să discut cu conducerea Dacia să văd care sunt problemele lor”

Ministrul Economiei a precizat că face eforturi pentru rezolvarea problemelor de la compania Dacia, care se confruntă cu o scădere a producției, atât pe fondul prăbușirii vânzărilor, cât și din cauza tarifelor la energie.

„O problemă serioasă la Dacia, industria auto suferă din cauza prețului la energie crescut și a cererii tot mai scăzute, având în vedere că Dacia e unul dintre contributorii principali la bugetul de stat, de aceea cred că trebuie stimulată vânzarea automobilelor în Românmia prin programul Rabla. Vreau să discut cu conducerea Dacia să văd care sunt problemele lor”, a mai adăugat Daniel Zamfir.

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