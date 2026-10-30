Povestea românului care a dat examenul auto de 20 de ori, l-a luat de fiecare dată și a câștigat zeci de mii de euro

Un tânăr român în vârstă de 23 de ani a câștigat zeci de mii de euro în Franța, după ce a susținut de cel puțin 20 de ori examenul practic pentru obținerea permisului de conducere, de fiecare dată în locul altor candidați. Schema frauduloasă a fost pusă la cale împreună cu administratoarea unei școli de șoferi, care îl înscria la probe sub identități false.

Mai mulți candidați la proba practică pentru obținerea permisului de conducere ar fi beneficiat de schema pusă la cale de administratoarea unei școli de șoferi din nordul orașului Grenoble și de complicele acesteia, tânărul român, scrie Actu.fr.

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Susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere poate fi stresantă, însă mai mulți candidați ai acestei școli de șoferi din Grésivaudan, la nord de Grenoble, au găsit o soluție. Cu ajutorul administratoarei instituției, un cetățean român a susținut proba practică în locul unor persoane înscrise în mod real.

Frauda a fost descoperită în urma unei anchete desfășurate de brigada financiară a poliției judiciare din Grenoble, precizează DIPN într-un comunicat.

Susținea examenul pentru permis cu cărți de identitate false

O „activitate suspectă” la această școală de șoferi a dus la deschiderea unei anchete. În timpul unui control al poliției efectuat în cadrul instituției, în luna august, agenții l-au reținut pe suspectul în vârstă de 23 de ani, care le-a prezentat „o carte de identitate românească falsă”.

Audiat în timpul perioadei de reținere, acesta avea asupra sa mai multe cărți de identitate care îi purtau fotografia, dar erau emise pe nume diferite. Totul indica faptul că venea să susțină probele în locul persoanelor înscrise.

Abia după solicitarea unor informații de la Biroul pentru Educație Rutieră, organismul public care gestionează examenele pentru obținerea permisului de conducere, anchetatorii au început să o investigheze pe administratoarea școlii de șoferi. Aceasta a fost identificată rapid drept complice la schema frauduloasă.

Aproximativ 20 de cazuri identificate

La rândul său, plasată în arest preventiv, aceasta a recunoscut că a „înscris aproximativ 20 de cetățeni români sub nume false la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, în schimbul unor sume de bani”, în valoare totală de câteva zeci de mii de euro, potrivit DIPN.

Administratoarea și falsul candidat au fost amândoi convocați în fața justiției în ianuarie 2026. Aceștia vor trebui să răspundă pentru înșelăciune și fraudarea examenului practic pentru obținerea permisului de conducere.