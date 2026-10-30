Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 30 octombrie, de la ora 20.30

Nu ratați dezvăluirile explozive făcute la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”! Jurnalistul Robert Turcescu explică felul în care România a trecut la „next level”: de la atacuri cu drone la sabotaje comise de… ruși! Dar ce nu se vede între timp?

Tot Robert Turcescu a evidențiat faptul că Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți majore de funcționare și de menținere a echilibrului intern.

Într-o ediție care adună cele mai bune momente ale săptămânii, vedeți ce spune Gheorghe Piperea despre verdictul în cazul lui Călin Georgescu și seria de dosare care îl vizează pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. Sunt simple coincidențe sau există o miză politică?

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dezbătut criza din agricultura românească, exporturile de animale vii și viitorul subvențiilor europene. Când vor putea fermierii români să exporte din nou ovine și caprine, după promisiunile repetate ale autorităților?

Luis Lazarus, europarlamentar, analizează deciziile Parlamentului European și ale Comisiei Europene despre care nu se discută în România. Evoluțiile internaționale pot influența direcția UE?

Toate momentele importante ale săptămânii 26-29 octombrie au fost dezbătute de Răzvan Dumitrescu cu reprezentanți ai partidelor din România și le puteți urmări live pe Facebook și YouTube.