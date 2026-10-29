Mascații au descins la un resort de „șamanism” din Hunedoara, unde au confiscat droguri de mare risc. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru trafic de stupefiante

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Hunedoara au reținut, la data de 28 octombrie, o femeie și un bărbat, cuplu căsătorit, cu vârstele de 56 și 58 de ani, sub acuzația de trafic de droguri de risc și mare risc. Stupefiantele au fost descoperite la un resort organizat de fundația celor doi inculpați, destinat „explorării conștiinței, autocunoașterii, vindecării și transformării interioare”, potrivit datelor din anchetă.

Soții Horia și Elena Francisc-Țurcanu conduceau o fundație a carei activități includea retreat-uri, workshop-uri, programe online, meditații, sesiuni individuale. Cei doi organizau evenimente cu o componentă spirituală și ezoterică pronunțată, cu referiri la șamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi și ciuperci.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în luna octombrie 2026, inculpații, inițiatori ai unei fundații, prezentată ca o comunitate orientată spre explorarea conștiinței, autocunoaștere, vindecare și transformare interioară, au deținut la sediul acesteia, din comuna Boșorod, județul Hunedoara, în scop de traficare, diferite cantități de drog de risc și mare risc”, susțin anchetatorii. „În urma cercetărilor au fost identificate mai multe retreat-uri organizate de către fundație, unele dintre acestea fiind promovate printr-un discurs centrat pe vindecare, eliberare emoțională, transformare, reconectare interioară și dezvoltarea conștiinței.

Droguri de mare risc și sume de bani, confiscate de procurori

Pentru perioada 15-18 octombrie 2026, inculpații au organizat un astfel de eveniment, la care s-au înscris mai multe persoane, la prețul standard de participare de 3.565 de lei.

Astfel, în ziua de 16 octombrie 2026, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție la sediul fundației ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate aproximativ 710 mililitri lichid care conține DMT (drog de mare risc), peste 140 grame frunze de Coca (drog de mare risc) și o cantitate de canabis. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 44.975 euro și 18.750 lei”, a transmis DIICOT.

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul centrului unde se desfășura evenimentul, inculpații și participanții erau așezați pe scaune, în cerc, în sală fiind pregătite un flipchart și mai multe saltele suprapuse, acoperite cu cearșafuri albe.

Joi, 29 noiembrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu față de cei doi inculpați, pe o perioadă de 30 zile.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Alba Iulia.

FOTO/VIDEO: DIICOT