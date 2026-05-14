Percheziții la Primăria condusă de Robert Negoiță. Poliția locală sector 3 și funcționarii sunt vizați de ancheta DNA

Procurorii DNA fac astăzi noi percheziții la Primăria Sector 3, condusă de Robert Negoiță. Potrivit unor surse judiciare, în vizorul DNA sunt funcționari din primăria Sector 3 și persoane din Poliția locală sector 3, scrie Mediafax

Anchetatorii suspectează posibile fapte de corupție privind modul de promovare pe funcții ale unor angajați din Poliția locală a sectorului 3, conform surselor judiciare. Verificările ar avea legătură cu modul în care au fost organizate concursuri și promovări pentru anumite funcții din Poliția Locală.

În prezent, perchezițiile au loc în birourile din Primăria Sector 3, la funcționari ai instituției ce au făcut parte din comisiile de concurs. Anchetatorii urmăresc documente și probe privind presupuse favorizări sau încălcări ale procedurilor legale în procesul de recrutare și avansare.

Negoiță a fost vizat de DNA pentru potențiala săvârșire a unor fapte de abuz în serviciu.

În februarie 2026, Robert Negoiță a fost vizat de DNA pentru potențiala săvârșire a unor fapte de abuz în serviciu. Procurorii Secției a II-a a DNA îl plasaseră pe 5 februarie pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță, sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o cauțiune de 800.000 de lei, însă Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București a revocat controlul judiciar al DNA în cazul Robert Negoiță și l-a lăsat pe acesta să revină la primărie.

