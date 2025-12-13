Avocatul Toni Neacșu a prezentat, într-un mesaj publicat pe pagina sa de facebook, mai multe cifre și date, în contextul scandalului din justiția din România. Fostul judecător CSM susține că fiecare magistrat ar trebuie să se exprime public, fără niciun fel de repercusiune, însă ceea ce contestă este felul în care numărul magistraților protestatari este prezentat în spațiul public la nivel de victorie.

„În justiție, sunt în jur de 6800 de magistrați activi, cca 4200 judecători și 2600 procurori”

„Începe sa-mi placă AI-ui ăsta. I-am cerut să îmi spună câți judecători, respectivi procurori activi au semnat lista nemulțumiților din justiție (din 691). Nu e vorba, și numai 2 dacă erau și ar fi fost suficiente dupa mine să se declanșeze toate verificările necesare. Orice magistrat dorește să se exprime public pentru a arăta deficiențe de sistem trebuie să o facă liber, fără niciun fel de repercusiune.

Însă cum numărul se prezintă ca mare victorie, prezint și eu datele. În justiție, sunt în jur de 6800 de magistrați activi, cca 4200 judecători și 2600 procurori (la o schemă de 7600).

Judecători activi,149

Procurori activi, 480 (din care unul chiar de la Inspecția Judiciară)

Pensionari, 62

Pe nivel de instanțe avem:

55 judecători de Judecătorie

59 judecători de Tribunale

35 judecători de Curte de apel”, a precizat fostul judecător CSM.

„Tăcerea nu este o opțiune atunci c ând valorile profesiei sunt puse în pericol”

Reamintim că peste 500 de judecători și procurori din România, o parte dintre ei pensionari, au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au vorbit despre dificultățile din sistem, în urma documentarului Recorder. Lista este deschisă de Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, care acum conduce Parchetul European.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”, au transmis magistrații.

Ministrul Justi ției cere clarificarea acuzațiilor aduse de cei peste 500 de magistrați

Printr-o postare pe Facebook, Radu Marinescu, Ministrul Justiției, a menționat că susține necesitatea clarificării aspectelor reclamate în documentarul Recorder de către magistrați. Acesta a transmis că, de când a preluat funcția, nu a primit sesizarea vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă.

Ca urmare a investigației Recorder pe tema corupției de la nivelul structurilor din justiției, Radu Marinescu a precizat că, în calitate de ministru și membru al CSM, va acționa, repectând legea și independența justiției, pentru a clarifica aspectele menționate în documentar.

