Prima pagină » EXCLUSIV » Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”

Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”

Cristian Lisandru
12 dec. 2025, 16:36, EXCLUSIV
Ce urmează în atacul taberei USR asupra Justiției. Ministrul Justiției pentru Gândul : „Simplele alegații nu pot construi un adevăr”

Este o tensiune care crește progresiv în spațiul public, iar sistemul de justiție din România a devenit ținta unor acuzații lansate dinspre partea „Rezist” a scenei politice. Documentarul „Justiție capturată”, realizată de Recorder, a creat o falie adâncă între magistrați, iar în spatele lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-a format o adevărată „armată” care a ales deja țintele principale ale acestui asalt fără precedent.

Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Marius Voineag, șeful Direcției Naționale Anticorupție (DNA), procurorul general al României, Alex Florența, dar și Liana Nicoleta Arsenie, care conduce Curtea de Apel București (CAB) sunt vizați de USR și armata „Rezist”, iar miza este uriașă.

În martie 2026, președintele Nicușor Dan va prezenta Raportul pe Justiție, CCR urmează să se pronunțe pe legea pensionării magistraților – pentru care insistă Ilie Bolojan -, iar asaltul asupra sistemului de justiție din România pare a fi foarte bine coordonat și declanșat exact la un moment bine ales, deloc întâmplător.

Gândul i-a solicitat ministrului Justiției, Radu Marinescu, un punct de vedere referitor la toată această situație tensionată, iar acesta a prezentat, în exclusivitate, și primii pași care au fost făcuți pentru rezolvarea acestei probleme.

Radu Marinescu: „Există și probleme de ordin instituțional, de ordin funcțional”

Ministrul Justiției spune că România este o țară europeană și are un standard european de sistem de drept consacrat de evaluările făcute la nivel european.

În primul rând, justiția din România, ca orice alt sistem public, a înregistrat progrese semnificative față de anii anteriori și și în timp, chestiuni care sunt consacrate de evaluări care sunt făcute la nivel european, pentru că România este o țară europeană și are un standard european de de sistem de de drept.

  • E vorba de evaluări făcute de Comisia Europeană, e vorba de evaluări făcute în cadrul organismului GRECO (n.red.- Grupul Statelor împotriva Corupției –  Groupe d’États contre la corruption).
  • E vorba de evaluări făcute și din perspectiva aderării la OCDE.

Există și și probleme de ordin instituțional, de ordin funcțional, care trebuie – fiecare dintre ele – rezolvate în mod punctual și concret.

Când s-a constituit actuala coaliție de de guvernare, s-a stabilit un program pentru reformă în în justiție, acesta incluzând și abordarea unor aspecte privitoare la modernizare instituțională funcțională, chestiuni care sunt în acord și cu cele recomandate prin aceste evaluări internaționale”, a precizat Radu Marinescu, ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul.

„Această verificare a fost inițiată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii”

Ministrul Radu Marinescu a mai precizat, referindu-se la documentarul realizat de Recorder, că o investigație jurnalistică „nu poate fi echivalată cu o judecată de valoare negativă de ansamblu asupra justiției din din România”.

Recent, a existat o investigație jurnalistică și, de-a lungul timpului, întotdeauna au existat investigații jurnalistice care au semnalat posibile probleme în diverse domenii ale vieții publice.

  • Această investigație jurnalistică scoate în evidență posibile abuzuri învederate de câteva persoane din sistemul judiciar. Sunt chestiuni care trebuie să fie, bineînțeles, verificate, trebuie să fie stabilite pe bază factuală, prin administrarea unor probe.
  • Această investigație jurnalistică exprimă legitimitatea mass-media de a semnala probleme, dar nu poate fi echivalată cu o judecată de valoare negativă de ansamblu asupra justiției din din România.

Și, repet, trebuie să fie tratată ca o abordare care evidențiază unele probleme și implică necesitatea corespunzătoare a verificării lor.

  • Această verificare a fost inițiată astăzi de către Consiliul Superior al Magistraturii, care a sesizat Inspecția Judiciară pentru a investiga alegațiile unor magistrați.
  • La nivelul Guvernului se constituie un grup de lucru pentru a analiza aspectele invocate cu privire la funcționalitatea sistemului judiciar.

Din perspectivă legislativă, toate aceste chestiuni reflectă o abordare corectă, de stabilire a realității unor probleme semnalate și de rezolvare a acestora. Este un context politic efervescent foarte animat. Vom vedea ce se întâmplă, însă, până la urmă, simple alegații nu pot construi un adevăr”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
16:14
Juriști marcanți și magistrați celebri descifrează asaltul taberei #rezist asupra Justiției: „Nicușor Dan se joacă cu focul! Cine este acest Recorder, nu cumva sunt cei căutau case în Brazilia și ne-am pierdut 2 luni? Am înnebunit cu toții?”/„Asistăm la un asalt al USR-ului pentru șefia marilor parchete/ Au murit dosarele când Bologa a condus DNA”/ „Asistăm la o încercare de resubordonare a Justiției”
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
18:46
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”
13:31, 11 Dec 2025
Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”
EXCLUSIV Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”
05:00, 11 Dec 2025
Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”
ANALIZĂ EXCLUSIV Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școlii”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari
06:00, 10 Dec 2025
Un expert în educație comentează scandalul programei de limba și literatura română de clasa a IX-a. „Punct de întoarcere nu mai există! Avem un elefant uriaș în încăperea școlii”. Cine sunt cei peste 200 de contestatari
EXCLUSIV Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase
05:00, 10 Dec 2025
Imagini scandaloase. Fiul unui deputat și băiatul vitreg al fostului ministru al Integrării Europene, implicați în bătăi sângeroase
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Expert despre reacția autorităților privind retragerea americanilor: „Trump e un trădător care vrea să sacrifice România”
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Click
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Cancan.ro
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la gara de Nord
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ce a descoperit o echipă de cercetători în structura termică de sub Groenlanda?
INEDIT Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
16:53
Cel mai inteligent om care a existat vreodată pe Terra. Einstein avea 160 IQ. Cât avea el
STRATEGIE Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?
16:52
Ce jocuri face administrația Donald Trump în Asia?
FLASH NEWS Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
16:33
Diana Buzoianu se leagă cu lanțurile de scaunul de ministru, cu trei zile înainte de moțiune: „Cereri pe fond politic”
EXTERNE Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
16:25
Donald Trump avertizează că „vom ajunge la al Treilea Război Mondial” dacă războiul din Ucraina continuă iar Kievul și Moscova nu cad la pace
FLASH NEWS Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin
15:38
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și de interferență în alegeri. Ambasadorul rus a fost convocat. Ce au descoperit autoritățile de la Berlin

Cele mai noi