Primarul PNL al municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, este suspect de abuz în serviciu și distrugere din culpă într-un dosar privind achiziția a 21 de autobuze electrice prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care urmează să fie redeschis de procurorii DNA după ce Tribunalul Alba a confirmat marți, 17 noiembrie, reluarea urmăririi penale, scrie ziarulunirea.ro. Decizia a fost anunțată după ce procurorii au clasat o plângere formulată de reprezentanții Societății de Transport Public (STP) Alba Iulia, iar hotărârea Tribunalului Alba este definitivă.

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Sesizarea companiei de transport din Alba Iulia împotriva primarului a fost depusă la DNA în luna iunie și respinsă trei luni mai târziu de procurori

La data de 19 iunie 2026, reprezentanții STP Alba Iulia au depus, la DNA Alba Iulia, o sesizare prin care reclamau posibile fapte de abuz în serviciu și distrugere din culpă în cazul celor 21 de autobuze electrice.

Ulterior, pe 17 septembrie, procurorii au decis să claseze acuzația formulată, întrucât reprezentanții STP nu ar fi indicat concrete acele prevederi din legislație care, în opinia lor, ar fi fost încălcate de edil.

Compania de transport a decis să conteste soluția, pe motiv că, în cele aproape trei luni de când a fost formulată sesizarea, procurorii nu începuseră urmărirea penală nici măcar cu privre la faptă. Reprezentanții STP Alba Iulia semnalau că procurorii nu l-au audiat pe reprezentantul legal și nu au solicitat niciun fel de documente la Primărie, la Ministerul Dezvoltării sau la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Alba Iulia.

Contestația a fost admisă de structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, care au considerat că procurorul de caz a impus condiții suplimentare față de cele prevăzute de lege pentru formularea plângerii penale.

Astfel, potrivit ordonanței de redeschidere a dosarului, identificarea prevederilor legale încălcate ține de atribuțiile organelor judiciare, nu de cele ale persoanei sau ale instituției care formulează sesizarea.

„Legiuitorul nu a lăsat la aprecierea organului de urmărire penală sfera condiţiilor de formă”

„Condiţiile de formă prevăzute pentru conţinutul modurilor de sesizare sunt strict reglementate de lege sub forma enumerării lor. Legiuitorul nu a lăsat la aprecierea organului de urmărire penală sfera condiţiilor de formă şi nici nu a edictat vreo dispoziţie legală care să-i permită solicitarea, la stadiul modului de sesizare, a altor date suplimentare celor enumerate de legiuitor.

Lipsa unui răspuns concret din partea petentei, la o astfel de cerinţă a organului de urmărire penală, nu poate conduce la considerarea existenţei unui caracter incomplet sau neclar al modului de sesizare, din moment ce identificarea acelor dispoziţii din legislaţia primară reprezintă o atribuţie a organului judiciar”, este precizat în ordonanța prin care s-a dispus reluarea urmăririi penale, scrie ziarulunirea.ro.