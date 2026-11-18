Tribunalul Ilfov ar putea stabili, miercuri, ce măsură preventivă adoptă față de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pe durata camerei preliminare, în dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat în care au fost trimiși în judecată de DIICOT.

Decizia ce se va lua nu este definitivă iar în cazul contestării ei dosarul va ajunge din nou la Curtea de Apel București pentru soluționarea finală cu privire la măsurile preventive din timpul judecății.

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Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, Cristina Gabor, a rămas, luni, în pronunțare și urma să stabilească, marți, ce măsură preventivă vor avea Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pe durata dezbaterilor din dosar în faza de cameră preliminară. Astfel instanța a amânat, luni, cu o zi stabilirea măsurii preventive pentru cei doi inculpați trimiși în judecată.

Totodată magistratul a dezbătut, luni, și o cerere a avocaților din dosar cu privire la competența materială a instanței de judecată, aceștia solicitând ca Tribunalul Ilfov să constate că această competență ar aparține Tribunalului București, instanță prim sesizată cu propunerea arestării preventive în acest dosar.

Călin Georgescu la Tribunalul Ilfov

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezentat, luni, la Tribunalul Ilfov unde un magistrat de cameră preliminară trebuie să decidă dacă se mai justifică menținerea sa în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată.

În jurul orei 14.00 Călin Georgescu a plecat de la Tribunalul Ilfov. Susținătorii săi erau încă acolo iar instanța a rămas în pronunțare.

De la momentul aducerii sale și până la momentul pronunțării ședința a fost suspendată la un moment dat pentru trei ore.

Avocatul lui Georgescu a explicat și motivele: ”S-a amânat ședința de judecată pentru trei ore. Sunt mai multe probleme aici. Prima problemă este că am solicitat amânarea cauzei pentru a vedea ce se va întâmpla în contestația formulată de Parchet la înlocuirea arestului cu arestul la domiciliu a domnului Călin Georgescu. Judecătorul a zis că se va lua mai târziu și nu e motiv de amânare.

Doi, să vedem un pic criteriul competenței, că încă sunt nelămurit de ce am ajuns la Tribunalul Ilfov. Trei, ceva ce am aflat dimineața asta: se pare că domnul avocat al domnului Rusen a trimis dimineață hârtie că nu-l mai reprezintă și domnul Rusen habar n-avea. Și instanța a apreciat că trei ore sunt suficiente să-și angajeze un nou apărător”, a spus Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu.

Posibilitatea transferului în penitenciar

În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov

Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul Ilfov unde va afla ce vor decide magistrații în ceea ce privește menținerea sa în arest preventiv.

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale, în fața Tribunalului Ilfov

Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața Tribunalului Ilfov, acolo unde ar urma să ajungă și fostul canditat la președinție. Aceștia strigă lozinci precum ”Ați arestat un om nevinovat” și ”Nu patrioții, arestați hoții”.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.