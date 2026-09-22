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Nepotul cântărețului Puya a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Capitală. În ce stare se află copilul de 6 ani

Nepotul cântărețului Puya a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Capitală. În ce stare se află copilul de 6 ani
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Un copil în vârstă de 6 ani ar fi căzut de la etajul al doilea al unui bloc situat în Sectorul 3 al Capitalei. Poliția ar fi fost sesizată, iar oamenii legii s-au deplasat la fața locului. Surse judiciare au declarat pentru Gândul că ar fi vorba despre nepotul cântărețului Puya, iar în prezent copilul s-ar afla în grija mamei, despre care există suspiciunea că ar fi consumat băuturi alcoolice. Copilul se află la spital, în sala de operație. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 13 Poliție pentru stabilirea situației.

Băiatul de 6 ani a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul al 2-lea

În după-amiaza aceasta, un băiat în vârstă de 6 ani ar fi căzut de pe balconul unui bloc din Sectorul 3. Polițiștii Secției 13 s-au deplasat la fața locului în urma unui apel. La adresă s-a deplasat și un echipaj medical pentru a-i acorda primele îngrijiri minorului.

Conform surselor judiciare, era conștient, dar ar fi suferit o fractură de femur. În acest moment, copilul se află în sala de operație.

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Mama copilului ar fi consumat băuturi alcoolice

Surse judiciare au declarat pentru Gândul că cel mic s-ar fi aflat în casă doar cu mama lui și că este posibil ca aceasta să fi consumat alcool. Conform acelorași surse, copilul ar avea afecțiuni din spectrul autismului și s-ar afla în îngrijirea mamei. Părinții ar fi în pragul divorțului, iar tatăl copilului ar fi fratele cântărețului Puya.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului a fost sesizată

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului, urmând ca situația să fie sesizată unității de parchet. De asemenea, a fost sesizată și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, potrivit surselor judiciare.

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