Încă zece persoane arestate preventiv după violențele din Piața Victoriei de la protestul fermierilor. Alte 14 persoane reținute așteaptă judecarea propunerii arestării. Cinci inculpați urmăresc de la domiciliu evoluția dosarului lor

Judecătoria Sectorului 1, a emis, marți noapte alte zece mandate de arestare preventivă pentru persoane reținute de procurorii Capitalei, pentru fapte de ultraj, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei.

Astfel, doi judecători de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 1 au judecat, marți noapte, două loturi de câte cinci persoane, iar în ambele cazuri magistrații au admis propunerea arestării preventive a celor reținuți de anchetatori.

În acest moment sunt zece persoane arestate preventiv, cinci persoane în arest la domiciliu, ca urmare a respingerii propunerii arestării în cazul lor, și alte persoane cu control judiciar în dosarul violențelor instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

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Cine sunt autorii

„În temeiul art. 226 C.proc.pen. rap. la art. 223 alin. (2) C.proc.pen. cu referire la art. 202 alin. (1) şi (3) C.proc.pen., admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București cu privire la inculpaţii BARSEVSCHI COSMIN-RAREȘ, GHEORGHE VASILE, DINCĂ DĂNUȚ-IULIAN-ȘTEFAN, GATON PAUL-FLORIN, PAPARĂ ALEXANDRU-DUMITRU, în dosarul penal nr. 5834/163/P/2026.

În temeiul art. 202 alin. (1) ?i (3), alin. (4) lit. e) C.proc.pen. coroborat cu art. 223 alin. (2) C.proc.pen, dispune arestarea preventivă a inculpaților: 1.BARSEVSCHI COSMIN-RAREȘ, … 2.GHEORGHE VASILE, … 4.GATON PAUL-FLORIN, … 5.PAPARĂ ALEXANDRU-DUMITRU, … , pe o durată de 30 de zile, începând din data de 23.09.2026 până la data de 22.10.2026, inclusiv.

În temeiul art. 230 alin. (1) C.proc.pen. dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă pe numele inculpaților. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În temeiul art. 272 alin. (2) teza II şi art. 275 alin. (6) C.proc.pen., onorariile cuvenite avocaților desemnați din oficiu rămâne în sarcina statului, urmând a fi achitate din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru absenți. Pronunțată astăzi, 23 septembrie 2026, ora 01:50, în camera de consiliu”, s-a stabilit în cazul

În cazul celuilalt lot de cinci persoane magistratul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 1 a luat o decizie similară.

„ În temeiul art. 226 C.pr.pen., admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul București de arestare preventivă a inculpaților: – SĂNDULESCU GEORGE, …, – COZMA DAVID, … – BODEANU MARIAN, .. – STOICA VALENTIN, …- ANDONE AURAȘ-MIREL, ..C.pr.pen. raportat la art. 202 C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaților Săndulescu George, Cozma David, Bodeanu Marian, Stoica Valentin şi Andone Auraș-Mirel, pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 23.09.2026 până la data de 22.10.2026, inclusiv, în dosarul penal nr. 5834/163/P/2026 al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

În temeiul art. 230 alin. (1) C.pr.pen., dispune emiterea de urgență a mandatelor de arestare preventivă și comunicarea acestora potrivit dispozițiilor legale.

În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. (6) şi art. 272 alin. (1) şi (2) C.pr.pen., onorariul apărătorilor desemnați din oficiu va fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de contestație în 48 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicarea pentru cei absenți. Pronunțată în cameră de consiliu, astăzi, 23.09.2026, 01:30”, se arată în minuta decizie din al doilea dosar.

Vânătoarea de scandalagii

La datele de 22 și 23 septembrie 2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus reținerea a 27 de persoane, cercetate în calitate de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Faptele au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie 2026.

Împotriva jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, mai mulți dintre aceștia fiind loviți.

Violențe fizice au fost exercitate și asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată.

Față de 10 dintre cei 27 de inculpați, judecătorul de drepturi și libertăți a admis, la data de 22 septembrie 2026, propunerile formulate de procurori și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cu privire la alți 14 inculpați, procurorii au sesizat, la data de 23 septembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți cu propuneri de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Față de ceilalți 3 inculpați, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, cu impunerea unor obligații specifice, printre care interdicția de a participa la adunări publice.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.

Ironii de „fermier”

La plecare, unul dintre cei reținuți a arătat ironic că singura sa tangență cu agricultura sau cu sfera creșterii animalelor o reprezintă activitățile sale din copilărie de la bunicii săi, el fiind crescut „la țară”.

În cursul serii zilei de miercuri cei cinci bărbați, care au provocat scandal și au avut altercații directe cu forțele de ordine la protestul ciobanilor din Piața Victoriei, au fost aduși la Judecătoria Sectorului 1.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

Astfel, s-a cerut arestarea preventivă pentru Ștefan Ciprian Pamfile, Gabriel Fugel, Viorel Cristian Voinea, Ionuț Nancu și Ciprian Ciucur. Toți aceștia au fost asistați în instanță de avocați din oficiu, care s-au prezentat la sediul Judecătoriei Sector 1, dar nu au dorit să comenteze acuzațiile.

Potrivit surselor Gândul, alte trei persoane au fost ridicate de procurori bucureșteni și au fost duse la audieri la aceeași unitate de parchet.

Bilanț după violențele din Piața Victoriei

Protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, s-a încheiat după ore întregi de tensiuni în Piața Victoriei. Au avut loc îmbrânceli și confruntări cu jandarmii, au fost folosite gaze lacrimogene, iar mai multe persoane au fost conduse la secțiile de poliție.

Potrivit bilanțului comunicat de Jandarmeria Capitalei, 47 de persoane despre care instituția spune că au comis fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

Zece jandarmi au fost răniți în timpul incidentelor, iar patru au fost transportați la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.