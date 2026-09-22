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Cum au primit susținătorii lui Călin Georgescu vestea eliberării acestuia. Oamenii aflați la Tribunal au izbucnit în lacrimi. „Căline, Căline, poporul e cu tine!”

Flavius Niculescu
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile. Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv. Reprezentanții DIICOT au contestat decizia, imediat după ce aceasta a fost anunțată.

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„Căline, Căline, poporul e cu tine!” / „Călin nevinovat, dosar fabricat!” / „Și noi suntem Georgescu!”

Peste o sută de persoane s-au adunat în fața Tribunalului București, unde au scandat mesaje de încurajare pentru fostul candidat la prezidențiale. Imediat după aflarea deciziei prin care Călin Georgescu a fost eliberat și plasat sub control judiciar, mai mulți susținători ai acestuia au izbucnit în lacrimi și au strigat „Călin, nevinovat!”, „Nu, cedăm!”, respectiv „Căline, Căline, poporul e cu tine!”

„Călin Georgescu este președinte!”, „Călin nevinovat, dosar fabricat!” sau „Și noi suntem Georgescu!” sunt doar câteva dintre mesajele care s-au auzit din mulțime pe parcursul zilei. Cu puțin timp înainte de pronunțarea deciziei, susținătorii au început să strige „Eliberați-l!” 

Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la Tribunal. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI.

Călin Georgescu, încătușat la ieșirea din sediul DIICOT – 21 septembrie 2026 | Sursa foto: Mediafax

Dosarul vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro / „Am avut încredere deplină în Călin Georgescu”

Ancheta a pornit de la plângerea omului de afaceri buzoian, Răzvan Leu, care care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu a afirmat că a avut „încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

„Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu. Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT”, a declarat Răzvan Leu.

Potrivit informațiilor din dosar, Răzvan Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu. Georgescu i-ar fi propus implicarea într-o afacere care presupunea tranzacții cu metale prețioase.

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