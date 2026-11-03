Fiul fostului ministru al Justiției, Alexandru Toader, plasat în arest la domiciliu pentru 19 zile de judecătorii instanței supreme

Fiul fostului ministru al Justiției, Alexandru Toader, a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii instanței supreme, care au admis, definitiv, contestația acestuia și au decis anularea mandatului de arestare preventivă pe numele său în dosarul în care este cercetat pentru pretinse fapte de viol și agresiune sexuală.

Instanța supremă a dezbătut, marți, contestația fiului fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, și urmează să stabilească definitiv dacă acesta va fi cercetat pentru pretinse fapte de viol și agresiune sexuală în stare de arest preventiv sau sub o altă măsură.

Avocații acestuia au cerut în fața completului de judecată de la instanța supremă cercetarea în stare de libertate, fără măsuri preventive în cazul juniorului Toader, cerând magistraților ca în cazul în care totuși se impune o măsură preventivă în cazul său aceasta să fie una mai blândă decât arestul preventiv.

Judecătorii s-au retras pentru a delibera și au anunțat recent decizia.

Ce a decis ICCJ

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Toader Ionuţ Alexandru împotriva încheierii penale nr. 1/JDL din data de 24 octombrie 2026, pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 1011/45/2026. Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în dosarul penal nr. 15504/261/P/2025, privind pe inculpatul Toader Ionuţ Alexandru.

În baza art.204 alin.12 din Codul de procedură penală înlocuieşte măsura arestului preventiv privind pe contestatorul inculpat Toader Ionuţ Alexandru cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 19 zile începând cu data de 03.11.2026 şi până la data de 21.11.2026, inclusiv.

În baza art.221 alin.1 din Codul de procedură penală dispune ca pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul Toader Ionuţ Alexandru să nu părăsească imobilul în care locuieşte fără forme legale în …, fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta.

În baza art. 221 alin. 2 din Codul de procedură penală dispune ca inculpatul să se supună următoarelor obligaţii: – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice cu persoanele vătămate şi cu martorii din prezenta cauză.

În baza art. 221 alin. 4 din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu va fi înlocuită cu măsura arestului preventiv sau poate fi reţinută în sarcina sa săvârşirea infracţiunii de evadare prev de art. 285 alin. 3 lit c din Codul penal

. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Toader Ionuț Alexandru, (…), arestat preventiv de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.1/UP din data de 24 octombrie 2026 emis de Curtea de Apel Iaşi Secţia penală şi pentru cauze cu minori vizând pe inculpat, dacă acesta nu este arestat în altă cauză şi plasarea în arest la domiciliu.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată în cameră de consiliu, astăzi, 03 noiembrie 2026”, se arată în minuta deciziei ICCJ.

Părerea fostului ministru al Justiției

După terminarea ședinței de judecată, la care a asistat, Tudorel Toader s-a limitat la a spune că „justiția nu se face la televizor” și a refuzat orice comentariu privind gravitatea acuzațiilor pentru care, deja, un judecător de drepturi și libertăți a stabilit și cea mi dură măsură preventivă.

Apărătorii juniorului Toader au explicat la rândul lor că anchetatorii ieșeni nu ar avea probe concrete în susținerea acuzațiilor formulate, că singurele probe ar fi declarațiile studentelor, care nu ar fi confirmate și de alte probe.

Cu toate acestea cei doi avocați au evitat să spună că anchetatorii au la dosarul lor de cercetare și expertizele psihologice ale studentelor presupus agresate precum și alte declarații de martori care susțin declarațiile presupuselor victime.

Adus cu duba poliției

Fiul fostului ministru al Justiției, Alexandru Toader, va fi adus de polițiști la sediul instanței supreme, unde judecătorii de drepturi și libertăți vor analiza contestația sa la măsura arestării preventive stabilită de Curtea de Apel Iași în dosarul în care acesta este acuzat de mai multe presupuse fapte de viol și agresiune sexuală față de mai multe studente.

Bărbatul, căsătorit cu doi copii, va fi adus din arest în boxa arestaților de la instanța supremă, unde judecătorii ICCJ vor analiza dacă motivele pentru care Curtea de Apel Iași a emis mandat de arestare preventivă pe numele acestuia sunt valide.

Gândul a prezentat în exclusivitate națională date elocvente din culisele dosarului precum și motivele pentru care judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Iași a decis că este necesară arestarea preventivă a bărbatului.

Truc simplu, „succes” garantat la studente

Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, ar fi invocat diverse stări de emoție a uneia dintre presupusele sale victime, o studentă, pe fondul căreia i-a cerut acesteia să se „apropie” astfel încât fata să scape de trac, apropierea sugerată de acesta fiind prin discuții personale pe Snapchat și la întâlniri directe, potrivit datelor din dosarul aflat pe masa judecătorilor ieșeni.

În acest dosar cercetările se efectuează față de presupuse acte și fapte față de șapte persoane de sex feminin, studente, care au indicat presupuse incursiuni în sfera ilicitului penal ale cadrului universitar în raporturile cu ele. Inițial dosarul a fost declanșat după o anchetă jurnalistică locală care indica existența doar a două presupuse victime.

Astfel, în cazul studentei „cu trac” se pare că bărbatul, urmare metodei folosite ar fi ajuns să întrețină raport sexual cu aceasta de două ori într-o săptămână, la cabinetul său notarial.

Presupusa victimă le-a explicat în detaliu anchetatorilor cum a fost abordată, motivul pentru care ar fi fost luată „la țintă” de „domnul profesor” și de ce nu a reușit o blocadă efectivă la actul sexual declanșat de presupusul autor al faptelor.

Este de menționat, potrivit datelor furnizate printr-o postare publică pe o pagină de socializate chiar de fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, că fiul său, Alexandru Toader, este însurat și are doi copii.

Totodată este de menționat că după cele două episoade în care presupusa victimă ar fi fost supusă unor acte sexuale la inițiativa lui Toader, fata ar fi cedat și a părăsit facultatea.

Cum califică procurorii situația

„Faptele inculpatului Toader lonuț Alexandru care, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a întreținut cu persoana vătămată, prin constrângerea acesteia, un raport sexual și un act sexual oral la 8 noiembrie 2022, la biroul notarial, și un raport sexual la 15 noiembrie 2022, în biroul de la facultate, în perioada în care persoana vătămată se afla în educarea sa, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de viol în formă continuată, prevăzută de art. 218 alin. (1) și alin. (3) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, cu două acte materiale.

Cele două acte materiale au fost săvârșite la un interval de o săptămână, asupra aceleiași persoane, prin continuarea aceleiași relații de dominare și prin reluarea argumentului familiarității, împrejurări din care rezultă unitatea rezoluției infracționale întrucât pretinderea favorurilor sexuale și actele sexuale care presupun penetrarea realizate prin constrângere constituie acțiuni materiale distincte, săvârșite înainte de intervenirea unei hotărâri definitive pentru vreuna dintre acestea, cele două infracțiuni se află în concurs real”, se arată în dosarul analizat de magistratul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Iași.

Ce i-ar fi făcut profesorul studentei

Anchetatorii ieșeni arată în dosarul aflat la Curtea de Apel Iași de unde rezultă constrângerea profesorului Toader față de presupusa sa victimă.

„Constrângerea rezultă din acțiunea cumulată a presiunii exercitate prin controlul asupra situației universitare și a conduitei fizice prin care autorul a impus actele sexuale.

La primul episod, profesorul a chemat persoana vătămată seara, într-un spațiu în care nu se mai afla altcineva, după ce apropierea personală fusese inițiată în legătură cu dificultățile sale la disciplină. (…)

Acțiunile sale au depășit solicitarea unei apropieri și au realizat impunerea fizică a actelor sexuale, în condițiile în care persoana vătămată rămăsese blocată și percepea opoziția ca fiind susceptibilă să îi compromită continuarea studiilor.

La al doilea episod, legătura dintre presiunea academică și impunerea actului sexual a fost nemijlocită. Profesorul a chemat-o în birou imediat după susținerea testului, înainte de comunicarea rezultatului, și i-a reproșat că nu învățase suficient și că lucrarea era slabă”, sunt cele ce au putut fi citite de judecătorul de drepturi și libertăți care a decis emiterea mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele fiului fostului ministru al Justiției.

Cum s-a ajuns la această situație

Anchetatorii explică pas cu pas cum a fost posibil ca această studentă, presupusă victimă profesorului Alexandru Toader să ajungă în această situație.

„Studenta a început în anul 2021 cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru loan Cuza” din Iași. Alegerea facultății nu a fost una întâmplătoare, aceasta declarând că își dorea de mai mult timp o carieră juridică, influențată fiind și de contactul avut. încă din copilărie, cu activitatea tatălui unei prietene, care era avocat.

Primul semestru s-a desfășurat online, iar activitățile cu prezență fizică au fost reluate în semestrul al doilea.

Ea a perceput mediul universitar ca fiind solicitant, în special materia Drept civil, partea generală, al cărei limbaj i s-a părut inițial dificil. În situațiile de evaluare orală manifesta o anxietate vizibilă, concretizată prin tremurai vocii și teama de a formula un răspuns greșit, chiar și atunci când cunoștea materia.

Martorele, colegele de grupă si prietenele sale, audiate in cauză, au descris-o ca fiind o persoană inteligentă și capabilă să promoveze examenele atunci când învăța, dar emotivă, sensibilă la evaluarea celorlalți și preocupată să nu deranjeze ori să nu nemulțumească persoanele din jur.

X a apreciat-o ca fiind „mai supusă”, iar Y a arătat că studenta încerca să se prezinte ca o persoană puternică, deși era, în realitate, foarte emotivă și temătoare să nu îi supere pe ceilalți.

La finalul anului I, studenta a promovat examenul de Drept civil, însă nu îndeplinise numărul necesar de prezențe la activitățile aferente primului semestru (seminar), motiv pentru care, în anul universitar 2022-2023, a fost obligată să refacă activitatea didactică împreună cu o grupă din anul I.

Refacerea presupunea participarea din nou la seminare, susținerea testului parțial și obținerea unei evaluări asupra activității desfășurate.

Această situație este confirmată nu numai de prietenele persoanei vătămate, ci și de martora Z, studentă în grupa cu care fata efectua refacerea.

La 28.09.2022, studenta a contactat-o pe Messenger și a întrebat-o la ce oră și în ce sală avea loc seminarul de Drept civil, precizându-i că refăcea materia și că trebuia să participe la activități pe întregul parcurs al semestrului.

Din conversația păstrată de martoră rezultă și că, după ce lipsise la seminarul din 17.10.2022, studenta i-a solicitat să îi transmită materia predată, pentru a se putea pregăti.

Aceste demersuri, precum și participarea sa ulterioară la seminare și la testul parțial, demonstrează că studenta urmărea efectiv promovarea refacerii și era interesată real de îndeplinirea obligațiilor academice”, au descris anchetatorii.

Postament de sobrietate

„Profesorul Toader lonuț Alexandru era titularul disciplinei, susținea seminarele, îi asculta nominal pe studenți și participa la evaluarea activității acestora.

Atât persoana vătămată, cât și martorele X, Y, Z l-au descris ca fiind un profesor exigent, sobru și autoritar.

X a arătat că acesta adopta un stil tradițional, îi asculta pe toți studenții și ținea seama, la acordarea notei de trecere, atât de rezultatul testului parțial, cât și de activitatea desfășurată pe parcursul seminarelor în cadrul activităților de refacere.

Studenta răspundea la întrebările profesorului, dar o făcea cu voce tremurată, pe fondul emoțiilor.

Potrivit declarației sale, răspunsurile nu erau greșite, însă Toader lonuț Alexandru insista asupra lipsei sale de siguranță. X a confirmat că studenta stătea, de regulă, în ultimul rând, nu ridica mâna pentru a răspunde și era solicitată nominal de profesor, martora neputând însă preciza calitatea răspunsurilor și nici dacă aceasta se simțea intimidată, întrucât nu-și mai amintea amănuntele.

Cu aproximativ trei-patru zile înainte de 08.11.2022, la finalul unui seminar desfășurat în amfiteatrul P10, Toader lonuț Alexandru i-a cerut studentei, în prezența celorlalți studenți, să rămână în sală.

După plecarea colegilor, acesta a coborât de la catedră, s-a apropiat de locul în care se afla și a întrebat-o de ce refăcea materia și de ce îi tremura vocea atunci când răspundea.

Studenta i-a explicat că ajunsese în refacere deoarece nu îndeplinise numărul necesar de prezențe, iar nu pentru că nu ar fi promovat examenul, și că avea dificultăți legate de vorbitul în public.

Pentru a evita continuarea discuției asupra problemelor sale personale, i­-a spus că urma terapie, deși acest lucru nu era real”, a putut citit judecătorul de drepturi.

Tracul academic, rezolvat pe Snapchat și Instagram

„Profesorul i-a răspuns că astfel de probleme nu se rezolvă prin terapie „la vârsta ei”, ci „altfel”, însoțindu-și afirmațiile de o mimică pe care studenta a interpretat-o ca având conotație sexuală.

Toader Ionuț Alexandru nu a formulat în acel moment o solicitare sexuală explicită.

Semnificația sexuală a afirmațiilor rezultă din percepția persoanei vătămate asupra cuvintelor și gesturilor sale, analizată în contextul conduitei imediat următoare.

în continuare, profesorul a întrebat-o dacă utilizează Snapchat.

După ce aceasta i-a răspuns negativ, i-a cerut contul de Instagram, și i-a spus că, dacă vor comunica și se vor cunoaște mai bine, relația va deveni mai familiară, iar studenta nu va mai fi atât de timorată la orele sale.

În aceeași seară, studenta i-a povestit colegei sale, cu care locuia, discuția purtată după seminar.

Colega a apreciat că solicitarea contului de Instagram și referirile profesorului la modalitatea „diferită” în care ar putea fi înlăturate emoțiile trebuiau puse în legătură cu zvonurile care circulau printre studente despre conduita acestuia.

Cele două au discutat posibilitatea ca profesorul să urmărească obținerea unor favoruri sexuale, iar studenta a început să plângă, întrebându-se ce ar putea face dacă această presupunere s-ar confirma.

Împrejurarea că studenta a relatat abordarea anterior primului episod sexual este confirmată și de K. Martora a aflat că Toader îi ceruse studentei să rămână după seminar, îi remarcase nesiguranța și îi spusese că, dacă s-ar cunoaște mai bine, relația ar deveni mai familiară, iar emoțiile ar dispărea.

Colega a precizat că solicitarea contului de Instagram li s-a părut neobișnuită, întrucât nu cunoșteau alți profesori care să procedeze în acest mod”, se mai arată în dosarul de la instanța ieșeană.

Căutată de profesor prin mesaje și fotografii cu stergere automată la vizualizare

„Ulterior, Toader lonuț Alexandru a început să îi transmită studentei mesaje pe Instagram, comunicările fiind inițiate, potrivit declarației acesteia, numai de profesor.

Mesajele erau trimise uneori în jurul orelor 05:00-06:00 și priveau atât situația sa la facultate și cursurile la care ar trebui să participe, cât și programul și activitățile zilnice ale profesorului. Studenta răspundea pentru a nu crea impresia că refuză apropierea acestuia.

Existența unei părți dintre comunicări este confirmată nemijlocit de X. Studenta realiza capturi de ecran, i le transmitea pentru a le vedea și apoi ștergea conversațiile.

Martora și-a amintit inclusiv o fotografie reprezentând un croissant și o cafea, transmisă dimineața de profesor. Ștergerea mesajelor era determinată, potrivit ambelor declarații, de temerea studentei că profesorul Toader ar putea descoperi că discuțiile erau arătate altor persoane.

La 08.11.2022, seara, Toader lonuț Alexandru i-a transmis studentei să vină la biroul său notarial, fără a-i comunica un motiv profesional sau academic concret.

Raluca i-a spus martorei X despre invitație înainte de a pleca. Cele două au discutat posibilitatea refuzului, însă au ajuns la concluzia că acesta ar putea determina consecințe nefaste asupra studentei, cum ar fi nepromovarea refacerii.

Aceasta i-a spus să fie atentă, să o sune dacă are nevoie de ajutor și să îi comunice ce se întâmplă.

X a descris inclusiv vestimentația purtată de studentă în acea seară: un pulover închis la culoare, pe gât, o pereche de blugi închiși și părul prins în două cozi împletite.

Acest nivel de detaliu, precum și faptul că martora cunoștea anticipat destinația deplasării, confirmă caracterul contemporan al discuției dintre cele două.

Studenta a declarat că s-a deplasat la notariat în jurul orelor 18:00-19:00. Prezența studentei la notariat este susținută prin faptul că X cunoștea anterior destinația, prin contactul păstrat cu aceasta și prin destăinuirile făcute imediat după plecare.

Potrivit declarației persoanei vătămate, la sosire, în sediul biroului notarial nu se mai afla nicio altă persoană, spațiul era în cea mai mare parte neiluminat, iar lumina era aprinsă numai în încăperea în care a fost condusă. Pe masă se aflau deja două pahare.

Inițial, Toader lonuț Alexandru a purtat cu ea o discuție despre facultate, activitățile sale, călătorii și trofeele de vânătoare expuse pe pereți.

I-a relatat inclusiv o fantezie sexuală, potrivit căreia își dorise să întrețină un raport sexual pe acoperișul unei clădiri, îmbrăcat în robă de avocat.

I-a oferit un pahar cu rom, pe care studenta l-a acceptat si a arătat că, după ce băut din pahar, nu s-a simțit în stare de ebrietate iar băutura nu i-a afectat capacitatea de percepție.

Pe parcursul discuției, profesorul s-a apropiat progresiv, întrebând-o de ce mai tremură și spunându-i că, întrucât deveniseră „prieteni”, nu mai avea motive să fie emoționată.

Studenta a descris că, în acel moment, era prezentă fizic, dar „cu mintea în altă parte”, așteptând numai ca întâlnirea să se termine”, a mai putut citi judecătorul care a decis să îl aresteze preventiv pentru 30 de zile pe Alexandru Toader.