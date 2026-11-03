Alertă în Polonia. Premierul Donald Tusk anunță că poliția de frontieră și armata au dejucat o „tentativă de provocare“ la granița cu enclava rusă Kaliningrad

Poliția de frontieră și armata din Polonia au demarat, marți, o operațiune de amploare la granița cu exclava rusă Kaliningrad, relatează WELT. Premierul Donald Tusk a transmis că serviciile secrete au furnizat informații foarte precise potrivit cărora persoane înarmate ar fi pătruns pe teritoriul național polonez.

„La scurt timp după miezul nopții, am fost informat că la granița dintre Polonia și Rusia s-au observat mișcări îngrijorătoare”, a continuat Tusk. Printre altele, s-au văzut persoane cu lanterne în apropierea graniței. Datorită intervenției rapide a forțelor de intervenție, s-a reușit prevenirea unor provocări. „Am mobilizat foarte rapid, la faţa locului, forţele şi mijloacele necesare (…). Am reuşit să împiedicăm tentative de provocare, dacă asta era intenţia”, a declarat el presei.

Sondaj Gândul Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american? Va pierde majoritatea

Își va menține majoritatea

Nu știu / Nu răspund Vezi rezultate

Loading ...

Potrivit declarațiilor lui Tusk, serviciile secrete avertizaseră deja de ceva vreme că serviciile ostile plănuiesc provocări la graniță la începutul lunii noiembrie. Aceste informații i-au fost confirmate și de comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich.

Tusk a avertizat cu privire la tensiunile persistente și la o posibilă escaladare din partea Rusiei. „Trebuie să rămânem vigilenți și pregătiți pentru a preveni eventualele provocări”, a declarat Tusk.

Polonia, stat membru al UE și al NATO, are o frontieră comună de 232 de kilometri cu exclava rusă Kaliningrad. Această zonă puternic înarmată este înconjurată de Polonia și Lituania, state membre ale NATO, și este considerată „portavionul de neînvins al Moscovei”.

În vara acestui an, presa americană a relatat despre noi informații ale serviciilor secrete potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca, în următorii ani, să testeze hotărârea NATO printr-un atac limitat asupra unei țări membre a alianței. Scenariile posibile variază de la un atac cibernetic până la o incursiune de mică amploare a unor soldați în uniforme neidentificabile într-o țară membră a NATO.