Noi detalii și stenograme din dosarul procurorilor Gigi Ștefan și Vasile Niță, trimiși în judecată pentru trafic de influență, cercetare abuzivă și șantaj

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță – de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța – au fost trimișit în judecată de procurorul Marius Iacob de la Parchetul General. Este vorba despre un dosar de corupție care vizează presupuse intervenții în dosare penale, trafic și cumpărare de influență, șantaj, cercetare abuzivă și folosirea autorității unor magistrați pentru promovarea unor interese private. În acest dosar mai sunt inculpați Dumitru Daniel Learciu – fost consilier județean PSD și fost director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța – și Mihale Cartali, om de afaceri din Constanța.

Foștii șefi de facto ai parchetelor din Constanța sunt încă în arest preventiv, în arestul central, fiind acuzați de luare de mită și trafic de influență. (stenograme incendiare AICI)

Fostul procuror Gigi Ștefan este acuzat că – în luna mai, la 8 aprilie 2026 – ar fi primit aproximativ 60.000 de euro, direct în biroul său.

Suma i-ar fi fost dată de o persoană căreia i-ar fi promis că va interveni pe lângă un procuror din cadrul unei unități subordonate pentru soluționarea favorabilă a unui dosar penal.

Gigi Ștefan ar fi susținut

În cursul perchezițiilor efectuate în luna mai, anchetatorii

Fostul procuror Teodor Niță era cercetat pentru două infracțiuni de instigare la abuz în serviciu, două infracțiuni de șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă.

La 15 ianuarie 2026, Niță ar fi încercat să determine un ofițer ISU să adopte o conduită favorabilă unei societăți comerciale administrate de o persoană apropiată magistratului, astfel încât aceasta să evite sancțiuni care puteau conduce la încetarea activității.

Potrivit anchetatorilor, Niță s-a folosit de funcția pe care o deținea, pentru a obține informații despre măsurile necesare evitării închiderii unui restaurant și a unei săli de evenimente.

Comunicat al Parchetului General

Parchetul General a transmis un comunicat în care sunt prezentate detaliile referitoare la trimiterea în judecată a celor doi foști magistrați.

”Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată pentru fapte de corupție și alte infracțiuni a patru inculpați: doi procurori (Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor), suspendați din funcție și aflați în stare de arest preventiv, și două persoane, fără calitate specială (LDD și CM), ale căror fapte sunt în legătură directă cu cele reținute în sarcina magistraților”, se arată în comunicat.

Procurorul de caz, Marius Iacob, și-a motivat cererea inițială de arestare pentru primele 30 de zile, spunând că cei doi procurori, Niță și Ștefan, reprezintă un ”pericol social extrem de ridicat” și un ”pericol ridicat pentru ordinea publică” pentru că au manifestat un ”dispreț profund” pentru valorile democrației și drepturile omului.

Când le-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspecți Niță s-a prevalat de dreptul la tăcere, iar Ștefan a declarat că nu a primit sume de bani în virtutea funcției deținute, așa cum se susține în actul de acuzare.

Procurorii Ștefan și Niță, spețe penale instrumentate astfel încât să obțină beneficii materiale

Potrivit rechizitoriului, procurorii au identificat cel puțin șase situații – din perioada 2019-2025 – în care procurorii Ștefan și Niță ar fi instrumentat spețele penale astfel încât să obțină beneficii materiale.

Presiuni pentru plaje la șeful Apele Române Constanța, primarul din Năvodari și influența asupra șefei Parchetului Curții de Apel Constanța, pe care Niță și Ștefan le conduc de facto.

Intervenții la șeful ANRE, George Niculescu, pentru businessul cu eoliene al lui Learciu și la șefii de consilii județene Florin Mitroi (PNL, Constanța), Horia Teodorescu (PSD, Tulcea) și Costel Fotea (PSD, Galați).

Discuții la prefectură pentru construcții ilegale.

Influență asupra procurorilor și judecătorilor.

200.000 euro pentru condamnare cu suspendare în cazul primarului din Medgidia, Valentin Vrabie.

Bani de la o societate a Primăriei Constanța pentru societatea soției procurorului Gigi Ștefan.

Discuție între procuror și afacerist: „Un ied putem să tăiem?”

Omul de afaceri Mihale Cartali i-a prezentat procurorului Gigi Ștefan o situație-problemă cu care se confrunta, potrivit rechizitoriului întocmit de procurori.

Afaceristul avea nevoie de o autorizație de construire a unui bloc și „se judeca cu prefectura”. Gigi Valentin Ștefan i-a promis omului de afaceri că se va întâlni cu prefectul și va discuta cu acesta.

Gigi Ștefan îl întreabă pe Cartali și dacă îi poate aduce un ied, pentru că soacra lui vrea să gătească un ied.

Cei doi mai vorbesc, potrivit rechizitoriului, și despre organe pentru drob de Paște.

În schimbul alimentelor, Cartali îi cere procurorului să îl ajute într-un dosar în care este cercetat un prieten al său, milionar în euro, dezvoltator imobiliar originar din Chiajna, implicat într-un dosar împreună cu fostul comandant de la Baza Mihail Kogălniceanu.

„Din analiza coroborată a redărilor convorbirilor prezentate anterior rezultă că inculpatul Ștefan Gigi Valentin a acceptat promisiunea inculpatului Cartali Mihale de a primi o sumă de bani sau alte foloase în schimbul intervențiilor pe care urma să le întreprindă în vederea satisfacerii solicitărilor acestuia. În considerarea avantajului patrimonial promis, inculpatul Ștefan Gigi Valentin a trecut la efectuarea unor demersuri concrete, menite să faciliteze soluționarea favorabilă a celor două aspecte semnalate de inculpatul Cartali Mihale”, se arată în rechizitoriu.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Un ied putem să tăiem?

DOMN: Pentru tine? Sau vreo…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Pentru mine!

DOMN: Păi cum să nu găsim?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Am vorbit cu soacră-mea şi am zis că mai bine să facă un ied.

DOMN: Păi, unde, că eu m-am gândit la ied, dar de câte ori ţi-am zis de ied, ai zis că mămica numai să nu audă!

…..

DOMN: Ce dracu’? Nu trebuie să vă faceţi probleme. – Gata, mulţumesc!… Atât! Lasă că e bine, nu contează! Dumnezeu dă mai mult! Unu, am rezolvat unu, da? Doi: problema noastră cred că s-a rezolvat! Să-ţi arăt! Şi a treia: o problemă care o să te rog…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aia cu judecata, nu?

DOMN: A?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aia cu judecata!

DOMN: Care judecată?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Sau care problemă s-a rezolvat? Cu ce?

DOMN: Cu blocul! A noastră, pe canal acolo.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: A, pe canal! Am crezut că aia cu COSTIN.

DOMN: Nu, păi unde?… La vară e aia!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Termenul?

DOMN: GIGI, nu ştiu ce să zic!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Mai vorbim aia. Dar când ajunge – auzi – când ajunge înainte de termen, vorbim atunci.

……

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Şi cum ţi-a dat şi 7 – tehnic?

DOMN: Păi, cum a dat şi la alţii 3 etaje, când a fost zarva aia în 2022, 2023,

cu VDT-ul, cu OPERA şi alţii care nu îi ştiu. Nu îi ştiu – nici nu mă interesează,

nici nu vreau să-i ştiu. Când ştii prea multe, nu e bine. Nu-i corect?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, da, foarte bine.

DOMN: Şi… asta. Dar ce voiam să-ţi zic: să zicem, prin absurd, dacă o să fie ceva – să ne fie teamă de ăştia de aici?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu!

…..

DOMN: Am înţeles! Şi acuma mi-am adus aminte: eu sunt în judecată cu ăştia, cu Prefectura – văd că majoritatea pierd. Eu am dosarul ăla, mă reprezintă pe mine DOINA.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cu ce?

DOMN: Cu blocul, nu ştii, cu alea 300 şi ceva de autorizaţii, care le-a dat… ISC-ul le-a dat la prefect, când era ăla, COŞA şi acuma se continuă prin tribunale, prin judecătorii. Alţii pierd, alţii câştigă. Să-i spun lu’ DOINA să… că o să mai dureze – eu zic că juma’ de an, un an tot o să mai dureze, că acuma eu cred că sunt la prima înfăţişare, după aceea vine Curtea de Apel, că majoritatea. Că m-a sunat ieri unul şi mi-a zis: Mă, nea MIHAI, eu am pierdut! – Păi, şi nu ai drept la contestaţie? – Păi, am drept la contestaţie!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu, dar ştii ce?

DOMN: Ce?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Tu pierzi, dar pierzi pe autorizaţia veche, dar acuma o să-ţi elibereze alta nouă!

DOMN: Păi, oricum nu poate să demoleze ei 300 şi ceva de…

…..

DOMN: Da. Şi acuma o să te rog frumos, dar trebuie să mă ajuţi, că ăsta e un milionar, prieten de-al meu care e din NĂVODARI, dar el e din CHIAJNA – cu problema cu fostul comandant de la KOGĂLNICEANU. Ăla, cum îl chema? Care a ieşit la pensie. Am vorbit noi odată – că ce caută poliţia economică pe urbanism, când era cu nebuneala aia atunci…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: CARP, cine?

DOMN: CARP!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aşa!

DOMN: Ştii că vorbeam de unul?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Mi-aduc aminte, dar nu mai ştiu.

DOMN: E, şi el acum… are dosar penal. Cheamă şi pe muncitor, dar pe ce…

El nu ştie şi i-a zis lu’ ăsta, lu’ subofiţerul sau ofiţerul care l-a chemat – luni sau marţi să se ducă la el. Uite-l aici – dosarul! Asta a primit-o un muncitor din ăsta care pune gresie şi faianţă şi polistiren săptămâna trecută – ca martor. Şi ăla e numărul de dosar.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Stai să-mi notez…

DOMN: Neapărat… adică cred că trebuie vorbit direct cu…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Stai că mă duc să verific! …

…..

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu-mi dau seama, zice că ar fi executat lucrări fără autorizaţie de construcţie.

DOMN: E, vrăjeală! A făcut acolo o terasă de trei sferturi… un sfert de biroul

ăsta. El a avut o problemă…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: AVANGARDE?

DOMN: AVANGARDE, da. E milionar ăsta – are zeci de milioane de euro are. Are o mie de blocuri… apartamente la CHIAJNA. Băiat tânăr – cred că 48, 49 de ani. E prietenul nostru, nu – şi al meu, şi al tău şi al lui COSTIN.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu, mă gândeam acuma cum să o rezolvăm. Mă gândeam cum să… Da. O să văd!

DOMN: Nu. Are autorizaţie – îţi spun eu – sigur are autorizaţie. Dar a venit ăla atunci, CARP – nu ştiu dacă îţi aduci aminte…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu mai ţin minte!

DOMN: Chiar ai zis în birou acolo, zice: Ce caută economicul la…

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Sesizarea o face inspectoratul ăsta din construcţii?

…..

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da. Adică nu e decât… la început, când se face o sesizare, nu ai nicio calitate. Dar când lucrurile iau amploare, te fac suspect şi după aia inculpat. De aia mi se pare cam ciudat aşa. Adică, de ce l-a făcut dacă totul… Să se ducă să depună toate autorizaţiile.

DOMN: Păi, cred că le are. El, acuma, luni sau marţi vine aici, la noi.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Bine.

DOMN: Şi ăsta trebuie să depună după aceea la MIHAI, aici, nu? Sau…”

„Intervenții contrare cadrului legal și competențelor funcționale, prin deturnarea flagrantă a prerogativelor conferite de statutul de magistrat”

Conform rechizitoriului, fostul procuror Gigi Ștefan își transformase biroul în „loc de întâlnire”, Purta discuții cu prietenii și cu alte persoane interesate. În urma anchetei de proporții s-a stabilit că acesta ar fi intervenit contrar cadrului legal și competențelor sale.

Astfel, prerogativele de magistrat ar fi fost „deturnate flagrant”.

„Tot în biroul său din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, inculpatul primea în mod frecvent vizite din partea prietenilor, justițiabililor sau altor persoane interesate, care îi expuneau diverse probleme, pentru soluționarea cărora acesta încerca să identifice soluții, să dispună măsuri operative și să efectueze demersuri pe lângă alte persoane, toate aceste aspecte relevând instrumentalizarea sistematică a autorității funcției și a relațiilor instituționale în scopul exercitării unor intervenții contrare cadrului legal și competențelor funcționale, prin deturnarea flagrantă a prerogativelor conferite de statutul de magistrat de la finalitatea lor legală și utilizarea acestora ca mijloace de influențare a conduitei altor persoane.

Tot din cuprinsul discuțiilor pe care le purta în biroul său, a mai rezultat că inculpatul Ștefan Gigi Valentin aborda subiecte cu privire la dosare penale aflate în instrumentarea unor parchete inferioare, oferea consultanță cu privire la probleme juridice și chiar contacta procurori de la alte unități de parchet pentru a facilita audiențe sau a discuta probleme din dosare penale, ceea ce denotă că acesta a abandonat principiile funcției deținute și acționa doar în interes propriu sau pentru crearea unui cerc relațional extins.

Referitor la inculpatul Ștefan Gigi Valentin, trebuie menționat că la data de 15 iulie 2016 a devenit procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, deținând această funcție până la data de 01 ianuarie 2024, iar ulterior a ocupat funcția de procuror general adjunct în cadrul aceleiași structuri”, se arată în rechizitoriu.

„Influentul” procuror Gigi Ștefan

Potrivit rechizitoriului, fostul procuror Gigi Ștefan lăsa să înțeleagă că are o mare „influență” asupra judecătorilor din instanțele din Constanța, Tribunalul și Curtea de Apel. Procurorii susțin că Gigi Ștefan ia bani de la George Dorel Popa ca să intervină la procurorul Andrei Marin de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, un procuror „tânăr”.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Vorbim, te ţin… am reţinut, vorbesc cu aşa, aşa, şi pe parcurs… când ajunge la Tribunal, zi-mi: coaie…

DOMN: A, da, da. Dar nu merge la tribunal, o să meargă la Înalta Curte.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: A, la Înalta Curte?

DOMN: Păi, fondul e pe Curtea De Apel şi Înalta Curte.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aaa!

DOMN: Că e pe contencios şi ordin de ministru.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Am înţeles. Of!

DOMN: De-asta am fost un pic impresionat… ştii?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Eu am crezut că e aici.

DOMN: Nu, nu, nu. De-asta mie mi-a sărit un pic inima, zic, ia uite ce bine!

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu, nu. Auzi, nu! DOMN: Înţelegi? Am înţeles.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Nu ştiu ce să zic. Mai vorbim şi cu aia, pot să pun o întrebare. ”

Presiunile fostului procuror Teodor Niță

Potrivit rechizitoriului, fostul procuror Teodor Niță ar fi pus „umărul” pentru ca reprezentanți ai Confort Urban, o societate din subordinea Consiliului Municipal Constanța și pe unii ai unei primării din județ să încheie contracte cu societatea UCG CONSTRUCȚII ECOLOGICE, deținută 50% de Monica Ștefan, fosta soție a lui Gigi Valentin Ștefan, de care procurorul ar fi divorțat doar formal, în 2014.

Un dosar penal de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța a fost preluat de Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și repartizat lui Teodor Niță.

În cursul lunii mai 2023, societatea CONFORT URBAN SRL, ca urmare a presiunilor exercitate de către procurorul Niță, a încheiat contractul ce are ca obiect „achiziții pământ vegetal” și „depozitare deșeuri”, evaluat la 1 milion de euro anual cu societatea indicată de către procurorul Niță.

Acesta a dispus o soluție de clasare în cauză în luna noiembrie 2024, se arată în rechizitoriu.

Aceeași schemă ar fi fost folosită și în cazul unui dosar penal ce are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul deșeurilor pretins a fi comise de către Dumitru Chiru, primar al comunei Lumina, în care au fost instituite măsuri asigurătorii.