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🚨 Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare

Melania Agiu
Alegeri în Statele Unite. Milioane de americani ies la vot pentru a stabili viitorul politic al administrației Trump. În ce state s-au deschis deja primele secții de votare
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12:51

UPDATE. Secțiile de votare s-au deschis în mai multe state de pe Coasta de Est

Secții de votare au fost deschise în Pennsylvania, Virginia, Connecticut, New Jersey, Kentucky, Georgia și Florida.

12:46

UPDATE. După săptămâni de campanie în state cheie pentru democrați, fostul președinte american Barack Obama a declarat că oamenii s-au săturat de viața sub conducerea republicanilor lui Donald Trump și sunt pregătiți pentru ceva diferit.

„În toată țara, am auzit de la oameni care s-au săturat de ceea ce văd acum de la politicieni. În această zi de alegeri, avem puterea de a vota pentru candidații care vor aduce schimbarea de care avem nevoie.”

Este ziua alegerilor. Americanii sunt chemați la urne, marți, pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Conform sondajelor, democrații ar putea recâștiga controlul asupra Congresului. Acest lucru ar putea pune bețe în roate președintelui republican Donald Trump, care și-a îndemnat susținătorii să voteze de parcă el ar fi „pe buletinul de vot”.

Oficialul de la Casa Albă a explicat că, atunci când el participă la alegeri, republicanii obțin cu 50% mai multe voturi decât atunci când numele său nu este pe buletin.

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„Când numele meu este pe buletinul de vot, așa cum știți, am câștigat de fiecare dată, și obținem cu 50% mai multe voturi decât atunci când nu sunt pe buletin. De aceea, vă rog pe toți să vă imaginați că particip la alegeri. Și, într-un anumit sens, așa este, pentru că noi nu avem taxă pe bacșiș, nu avem taxă pe plățile de asigurări sociale pentru cetățenii noștri minunați, în vârstă, nu avem taxă pe orele suplimentare – am făcut toate acestea. Toate acestea vor fi anulate. Taxa pe moștenire a fost anulată pentru fermieri și pentru întreprinderile mici. Am făcut atât de multe. Toate acestea vor fi distruse. Avem cea mai prosperă țară din lume. Ei trebuie să plece. Imaginați-vă că particip la alegeri. Faceți ce vreți, dar trebuie să votăm. Dacă oamenii noștri vor veni la vot, vom câștiga cu o majoritate zdrobitoare”, a spus trump pentru Fox News.

Unde s-au deschis primele secții de votare

Primele secții de votare s-au deschis deja în statul Vermont, din estul țării, unde este ora 05:00.

Secțiile de votare se vor deschide în alte părți ale coastei de est a SUA peste o oră, inclusiv în New York, New Jersey, Virginia și Maine.

Peste 50 de milioane de americani au votat deja anticipat în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA.

Până sâmbătă, 31 octombrie, în întreaga SUA s-au înregistrat peste 50,5 milioane de voturi exprimate în avans, potrivit unei analize realizate de Universitatea din Florida. Această cifră depășește cu aproape 5 milioane numărul total de voturi exprimate în avans la ultimele alegeri de la jumătatea mandatului, din 2022.

Americanii sunt chemați astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acestea poartă numele de Midterms pentru că au loc la jumătatea mandatului unui președinte american și pot influența cât de multă libertate va mai avea administrația Trump în ultimii doi ani ai mandatului. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator.

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