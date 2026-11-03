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România grăbește procesul de aderare la OCDE. Anunțul premierului Luca Niculescu, după convorbirea telefonică cu secretarul general al OCDE

România grăbește procesul de aderare la OCDE. Anunțul premierului Luca Niculescu, după convorbirea telefonică cu secretarul general al OCDE
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Luca Niculescu a purtat marți o discuție cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, în cadrul căreia a fost abordat procesul de aderare a României la organizație. Premierul a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, imediat după convorbire, și a subliniat acest demers reprezintă o oportunitate importantă pentru îmbunătățirea politicilor și practicilor din România, pe care autoritățile își propun o valorifice la maximum.

Luca Niculescu, convorbire telefonică cu secretarul general al OCDE

De asemenea, șeful Guvernului a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre de a deveni membră OCDE în cel mai scurt timp posibil. Niculescu a subliniat că România ”rămâne pe deplin angajată” să devină membră a OCDE în cel mai scurt timp.

”Am avut astăzi o discuție excelentă cu Secretarul General al OCDE, Mathias Cormann, un prieten apropiat și un susținător constant al României 
Procesul de aderare la OCDE este un cadru valoros pentru promovarea bunelor politici și practici în România, în interesul cetățenilor și al economiei. Concret, înseamnă instituții mai eficiente, mai multă transparență, un mediu de afaceri mai predictibil și servicii publice mai bune pentru oameni.
Este o oportunitate pe care intenționăm să o valorificăm pe deplin, așa cum am prevăzut în Programul de Guvernare. Fiecare reformă făcută pe acest drum ne face o țară mai puternică și mai credibilă.
România rămâne pe deplin angajată să devină membră a OCDE în cel mai scurt timp”, a scris Luca Niculescu, pe pagina sa de Facebook.
  • Luca Niculescu coordonează, din 2022, procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
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