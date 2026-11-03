România grăbește procesul de aderare la OCDE. Anunțul premierului Luca Niculescu, după convorbirea telefonică cu secretarul general al OCDE

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19:50
Luca Niculescu a purtat marți o discuție cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, în cadrul căreia a fost abordat procesul de aderare a României la organizație. Premierul a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, imediat după convorbire, și a subliniat că acest demers reprezintă o oportunitate importantă pentru îmbunătățirea politicilor și practicilor din România, pe care autoritățile își propun să o valorifice la maximum.
De asemenea, șeful Guvernului a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre de a deveni membră OCDE în cel mai scurt timp posibil. Niculescu a subliniat că România ”rămâne pe deplin angajată” să devină membră a OCDE în cel mai scurt timp.