România grăbește procesul de aderare la OCDE. Anunțul premierului Luca Niculescu, după convorbirea telefonică cu secretarul general al OCDE

Luca Niculescu a purtat marți o discuție cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, în cadrul căreia a fost abordat procesul de aderare a României la organizație. Premierul a făcut o postare pe pagina sa de Facebook, imediat după convorbire, și a subliniat că acest demers reprezintă o oportunitate importantă pentru îmbunătățirea politicilor și practicilor din România, pe care autoritățile își propun să o valorifice la maximum.

Luca Niculescu, convorbire telefonică cu secretarul general al OCDE

De asemenea, șeful Guvernului a reafirmat angajamentul ferm al țării noastre de a deveni membră OCDE în cel mai scurt timp posibil. Niculescu a subliniat că România ”rămâne pe deplin angajată” să devină membră a OCDE în cel mai scurt timp.