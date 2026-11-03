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Inspectorul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, după ce a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Speră la o pedeapsă mai blândă

Ruxandra Radulescu
Inspectorul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, după ce a fost trimis în judecată pentru luare de mită. Speră la o pedeapsă mai blândă
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Radu Andrei Blaga, inspector la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție pentru luare de mită. Acesta a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, în speranța că va primi o pedeapsă cu suspendare. Rămâne la atitudinea judecătorului dacă va accepta solicitarea, transmite Newscenter.

Tribunalul București a înregistrat un acord de recunoaștere a vinovăției, într-un dosar în care este inculpat Radu Andrei Blaga, inspector la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Acesta a fost pus sub acuzare în luna iulie a acestui an, pentru 6 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată. Primul termen a fost stabilit pentru 19 noiembrie.

La data de 30 iulie 2026, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au stabilit impunerea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Radu Andrei Blaga.

În perioada 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026, Radu Andrei Blaga și colegul său, Radu Constantin Brătan, tot inspector în cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit 25.000 de lei, de la mai multe firme, pentru a nu pune în aplicare sancțiuni, în urma neregulilor constatate.

Cei doi ar fi primit 2.000 de lei pe 9 ianuarie 2026 de administratoarea unei societăți.

Potrivit publicației PlayResponsibly, ar fi fost vorba despre Irene-Anca Bratu, cunoscută în industrie drept „doamna Irina”, administratora firmei Pontwest SRL.

Aceasta ar fi fost asociată la firma Pontwest, alături de fiica sa, Andreea Bratu. Anchetatorii au acuzat că Bratu le-ar fi dat lui Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan 2.000 de lei pe 9 ianuarie 2026, în contextul presupuselor plăți pentru neaplicarea măsurilor legale la controale.

Ancheta o viza și pe Ana-Maria Badea, director general adjunct al Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc, acuzată separat de luare de mită.

Șeful ONJN urmează să afle dacă judecătorul acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției

Acordul de recunoaștere a vinovăției este supus controlului instanței. Judecătorul verifică îndeplinirea condițiilor legale, iar acceptarea înțelegerii nu este automată.

Codul de procedură penală permite respingerea

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