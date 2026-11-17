Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism de diminuare nejustificată a obligațiilor fiscale și de obținere ilegală de sume de la bugetul de stat, prin înregistrarea unor achiziții de servicii care nu au fost susținute de documente justificative privind realitatea operațiunilor economice.

În cadrul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat facturi de achiziție de servicii în valoare totală de 1.858.495 lei, emise prin intermediul a două societăți de brokeraj imobiliar, pentru care documentele analizate nu justifică natura, întinderea și prestarea efectivă a serviciilor facturate.

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Prin înregistrarea acestor cheltuieli, societatea a diminuat nejustificat rezultatul fiscal, iar prin deducerea TVA aferente achizițiilor a solicitat și obținut rambursări necuvenite de la bugetul de stat în valoare de 353.114 lei.

Solicitări de rambursare a TVA de peste 924.000 de lei:

Operatorul economic verificat face parte din categoria contribuabililor mici și are ca obiect principal de activitate producția de energie electrică din surse regenerabile, societatea fiind înființată în scopul dezvoltării unui parc fotovoltaic.

Potrivit datelor analizate în cadrul verificărilor fiscale, societatea a înregistrat solicitări de rambursare a soldurilor negative de TVA în cuantum total de 924.096 lei.

În fapt, societatea a înregistrat în evidența contabilă facturi de achiziție de servicii, emise prin intermediul a două societăți de brokeraj imobiliar, în valoare totală de 1.858.495 lei.

Documentele analizate de inspectorii ANAF Antifraudă nu au justificat natura, întinderea și prestarea efectivă a serviciilor facturate, nefiind prezentate elemente care să demonstreze realitatea operațiunilor economice.

Achizițiile au fost înregistrate în scopul exercitării dreptului de deducere a TVA aferente, în cuantum de 353.114 lei, precum și al majorării cheltuielilor societății, pentru diminuarea obligațiilor fiscale declarate către bugetul de stat.

Ce măsuri au impus inspectorii ANAF

În urma constatărilor, inspectorii antifraudă au procedat la diminuarea pierderii fiscale declarate de societate cu 1.858.495 lei, reprezentând cheltuieli înregistrate nejustificat în evidența contabilă.

Totodată, verificările au evidențiat rambursarea necuvenită de la bugetul de stat a TVA în valoare de 353.114 lei.

De asemenea, în cadrul verificărilor, sunt analizate aspecte privind incidența prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Recomandări pentru contribuabili

DGAF recomandă contribuabililor să se asigure că operațiunile economice care stau la baza solicitărilor de rambursări de TVA sunt reale, efectiv realizate și susținute prin documente justificative care reflectă natura și conținutul economic al acestora.

În același timp, DGAF atrage atenția că solicitarea rambursării TVA în baza unor operațiuni fictive, a unor achiziții care nu au fost efectiv realizate sau a unor documente care nu reflectă realitatea economică reprezintă o conduită cu risc fiscal major, care poate atrage conform legii, inclusiv răspunderea penală, chiar și în cazul unei tentative de obținere fără drept a unor rambursări de la bugetul general consolidat.