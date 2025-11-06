Prima pagină » Justiție » ÎCCJ a decis ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru. Statul are de recuperat aproape 47 de milioane de lei în cazul Roșia Montană

Cristina Corpaci
06 nov. 2025, 17:02, Justiție
Acțiunile companiei Gabriel Resources vor fi puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor. Este decizia finală a ICCJ. Statul român are de recuperat de la compania canadiană suma de 46.779.769 lei.

Măsura administrativă a ANAF fusese contestată în instanță, recursul fiind soluționat astăzi de completul specializat al ICCJ. Prin această decizie se asigură efectivitatea cadrului legal pentru protejarea intereselor financiare ale statului român de recuperare a creanțelor bugetare de la compania cu care s-a derulat litigiul privind investițiile de la Roșia Montană.

„Efectul deciziei este acela că, în situația în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acțiunile acestuia sechestrate pot fi executate silit și trecute în patrimoniul statului”, anunță ICCJ.

Gabriel Resources nu a prezentat garanțiile cerute de justiție

Gabriel Resources are datorii de circa 10 milioane de dolari față de România, reprezentând cheltuieli de judecată. Prin procedura de anulare, canadienii au obținut temporar suspendarea executării hotărârii din 8 martie 2024. Tribunalul cu sediul la Washington a acordat o suspendare provizorie la 12 iulie 2024, care a fost menținută în 21 ianuarie 2025.

Recent, cei trei jurați care judecă noua acțiune a companiei canadiene au confirmat „încetarea suspendării executării hotărârii”. Comitetul de jurați a decis, în 7 martie 2025, să condiționeze menținerea suspendării provizorii a hotărârii, doar în condițiile în care Gabriel Resources va prezenta, în termen de 30 de zile, garanții care să acopere suma de 10 milioane de dolari. Compania minieră, care are în prezent o capitalizare bursieră de circa 20 de milioane de dolari, nu a fost în măsură să ofere garanția solicitată.

În curs de actualizare!

