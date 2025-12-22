Jurnalista Sorina Matei acuză “gașca #rezist” din justiție că nu muncește, dar că se vaită: “Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, Oradea… zero pe linie!”

Jurnalista Sorina Matei scrie, într-o postarea pe Facebook, că procurorii din gruparea #rezist din justiție se vaită că lucrează prea mult, dar, în realitate, nu muncesc. Ea aduce și argumentele: o procuroare, care ar fi apărut și în filmul Recorder, nu a avut niciun dosar înregistrat o perioadă mai lungă de un an.

„Doamna procuror Deriuș n-a făcut niciun dosar timp de 1 an și 2 luni. Nada. Zero pe linie. Timp în care a încasat salariu baban de la români. După aia doamna cu păr vâlvoi și-a pus cagulă pe cap și s-a dus la Recorder să se plângă de ce a fost revocată pe nemuncă. Ulterior, și-a scos cagula de pe cap și s-a dus la Cotroceni să spună la Nicu aceleași chestii, fără să spună că ea este de fapt zero.

Prin comparație, colegii doamnei cu cagula aveau 16 dosare trimise fiecare.

Aceeași situație de loază există și în cazul multor “revoltați”. Veverița, Bologa, Lascu, liota de la Ploiești, liota de la Oradea etc. Plus pensionarii speciali cu sume babane gen Cristi Anghel. Zero pe linie.

Gașca useristă “Zero pe linie” se plânge de fapt că rezultatul muncii lor este zero. Păi și cine a făcut “ne-munca”? Nu ei?

Nu vă supărați, dar până și Portocală/ Zdreanță – alt erou- era “parfum” pe lângă ăștia. Măcar muncea și avea un scop bine definit. Că o luase razna și încalca legea de 10 ori pe minut – e alta poveste. Îmi pare rău că nu este (încă) și el semnatar și cu cagula pe față să se ducă la Cotro. Direct din benzinărie. Că să se închidă cercul”, a scris Sorina Matei pe Facebook.

Comentariul jurnalistei vine în contextul în care președintele Nicușor Dan a chemat mai mulți magistrați la „audieri” la Cotroceni, după ce filmul Recorder – care susține că sunt presiuni în sistemul de justiție pentru a se da unele soluții pe dosare – a fost folosit ca factor declanșator pentru proteste de stradă organizate de ONG-urile #rezist și USR. Mai mulți procurori și judecători din zona #rezist, inclusiv pensionari, au semnat o scrisoare-protest în acest sens, prin care s-au solidarizat cu judecătorii și procurorii care au denunțat presupuse abuzuri în justiție.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: