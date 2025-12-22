Cazul fraților Micula, în presa din SUA. Cum a ajuns România să fie acuzată de „sfidare” la adresa Statelor Unite, în procesul cu afaceriștii

Cazul fraților Micula, cărora statul român trebuie să le achite 365 de milioane de dolari despăgubiri, în urma deciziei Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID), a apărut și în presa internațională. Publicația americană Newsmax.com critică refuzul României de achita suma datorată afaceriștilor și numește acest gest o sfidare la adresa SUA.

România refuză să achite suma de 365 de milioane de euro afaceriștilor de origine suedeză, Ioan și Viorel Micula, în baza a două hotărâri ale Comisiei Europene.

Instituția a considerat că plata acestor despăgubiri de către România reprezintă ajutor de stat ilegal din perspectiva legislaţiei UE. În 2022, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis în favoarea României, care solicită rambursarea sumele plătite deja.

Aceste decizii au fost însă combătute de o curte federală din SUA, care a confirmat decizia ICSID. Acum România este obligată să plătească suma de 365 de milioane de dolari.

„Consecințele acestei situații au trecut de la îngrijorătoare la alarmante”

Refuzul statului român de a se conforma ICSID este aspru criticat de presa americană. Publicația Newsmax.com argumentează că această situația amenință șansele României de a adera la OCDE.

„Consecințele acestei situații au trecut de la îngrijorătoare la alarmante”, notează publicația internațională. Potrivit jurnaliștilor străini, România „a declanșat o acțiune agresivă de recuperare care echivalează cu o expropriere directă”, prin faptul că respinge decizia ICSID și a curții federale a SUA și se supune deciziei Uniunii Europene. „Acest lucru plasează Statele Unite într-o poziție inconfortabilă. Comportamentul României semnalează investitorilor americani care operează în UE că nu se mai pot baza pe dreptul internațional”, notează presa din SUA despre cazul fraților Micula.

Frații Micula vs România. Țara noastră pierde încrederea SUA în vederea aderării la OCDE

Jurnaliștii argumenteză că România, prin poziția față de cazul Micula, implicit sfidarea deciziei ICSID, pierde încrederea Statelor Unite și a statelor membre în OCDE, transmite Newsmax.com.

De asemenea, presa internațională subliniază că statutulde membru OCDE este rezervat doar statelor care își pot respecta angajamentele față de celelalte țări membre.

„Acest lucru se întâmplă într-un moment în care România face presiuni pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Calitatea de membru OCDE este rezervată statelor care demonstrează transparență, disciplină în ceea ce privește statul de drept și respect pentru angajamentele internaționale și care câștigă încrederea celor care deja respectă aceste standarde. În acest context, este dificil de înțeles cum ambasadorul SUA la OCDE sau orice membru de bază ar putea reconcilia ambițiile României cu refuzul acesteia de a se conforma hotărârilor judecătorești obligatorii ale instanțelor americane”, explică publicația Newsmax.com.

Poziția României în cazul Micula pune în pericol angajamentul SUA în context NATO

Publicația americană menționează ca țara noastră, ca membru NATO, nu ar trebui să se aștepte ca SUA să-și onoreze angajamentele, în ceea ce privește apărarea, din moment ce România nu respectă deciziile curții federale americane. Amintim, în acest context, că Statele Unite și-au retras o parte din trupele NATO de la baza Kogălniceanu în luna septembrie.

„România este un aliat NATO care găzduiește trupe americane și mijloace de apărare antirachetă.

Se poate baza pe angajamente cu miză mai mare o țară care ignoră deciziile judiciare americane, darămite admisă într-o instituție construită pe încredere reciprocă și conformitate cu legea?”, este întrebarea retorică a presei americane.

„România a ales sfidarea. Această alegere are consecințe”

Mai mult, publicația din SUA acuză România de „sfidare” și susține că administrația prezidențială ar trebui să tragă la răspundere țara noastră pentru acțiunile sale.

„România a ales sfidarea. Această alegere are consecințe”, transmit jurnaliștii americani. Washingtonul ar trebui să răspundă ferm și public. În primul rând, Casa Albă și Departamentul de Stat ar trebui să solicite oficial explicații din partea României pentru nerespectarea hotărârilor sale”, notează Newsmax.com.

România riscă să piardă încrederea investitorilor străini

Publicația menționează că decizia României de a refuza decizia ICSID și a curții federale SUA în cazul fraților Micula înseamnă că nu respectă angajamentel diplomatice și comerciale în relație cu Statele Unite. Acest aspect reprezintă un semnal de alarmă și pentru investitori.

„În al doilea rând, angajamentele comerciale și diplomatice ale SUA ar trebui să reflecte riscurile pe care această chestiune le prezintă pentru încrederea investitorilor” notează publicația.

Avertismentul presei din SUA către UE

De asemenea, presa americană menționează că angajamentul din cadrul unui tratat global nu poate fi supus normelor Uniunii Europene.

„În al treilea rând, partenerii noștri europeni trebuie să înțeleagă că integritatea tratatelor globale de investiții nu poate fi subordonată preferințelor de reglementare interne ale Comisiei Europene”

Presa din SUA trage concluzionează ferm că eligibilitatea României de a adera la OCDE trebuie judecată în funcție de fapte.

„În cele din urmă, aspirațiile României față de OCDE trebuie judecate în funcție de acțiune, nu de intenție”

FOTO: Mediafax

