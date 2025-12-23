Prima pagină » Justiție » Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri, în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă

Ruxandra Radulescu
23 dec. 2025, 10:32, Justiție
Procurorii efectuează percheziții în locuința Rodicăi Stănoiu, marți dimineață, 23 decembrie. Au fost ridicate dispozitive informatice și alte bunuri de interes, în ancheta legată de moartea suspectă a fostului ministru și accesul ilegal la informații. 

Anchetatorii au verificat locuința Rodicăi Stănoiu, precum și curtea și mașinile acesteia. Bunurile ridicate vor fi supuse unei expertize. Procurorii anchetează acuzațiile depuse de apropiați, referitor la accesul ilegal de informații.

Totodată, există controverse legate de modul în care se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Potrivit testamentului, aceasta i-a lăsat o bună parte din avere presupusul iubit, cu 50 de ani mai tânăr, Marius Calotă.

Raportul toxicologic ar putea oferi clarificări cu privire la decesul fostul ministru al Justiției. În acest timp, procurorii continuă să-i audieze pe apropiații fostei ministre.

