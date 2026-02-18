Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”

Toni Neacșu, fostul membru al CSM, a susținut, într-o postare pe Facebook, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională, ca această decizie creează un precedent periculos și pentru celelate pensii de serviciu.

(nota redacției 6-3). Decizia „Deci legea a trecut ca fiind constituțională. Votul a fost de 5-4nu mai poate fi atacată nicăieri și probabil Nicușor Dan nu o va întoarce în Parlament, deci va intra în vigoare.

Vom vedea ce urmează pentru ca este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu. Este modelul pe care îl cerea Ilie Bolojan pentru a avea legitimitatea de a umbla și în alte părți”, a notat Toni Neacșu.

Proiectul privind reforma pensiilor magistraților – constituțional Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări.

Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. (Mai multe detalii AICI

