Prima pagină » Justiție » Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost reținut de DNA pentru cumpărare de influență la MApN. Promitea 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu

07 nov. 2025, 14:44, Justiție
Fostul parlamentar PSD, condamnat și în alt dosar DNA, Marius Isăilă a fost reținut de structura centrală a DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

„În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul Marius Isăilă ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată”.

Ministrul în cauză este Ionuț Moșteanu (USR).

Marius Isăilă este un vechi client al DNA. Fostul senator PSD care s-a plimbat prin mai multe partide a devenit celebru în dosarul în care DNA a descoperit că purta discuții conspirate în toaletele Parlamentului și avea relații cu o fostă conducere DIPI. El a fost trimis în judecată de DNA pe 23 iulie 2014 pentru trafic de influență și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pe 10 noiembrie 2016 Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Marius Isăilă la cinci ani și patru luni închisoare cu executare în acest dosar.

