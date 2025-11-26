Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță a Administrației Penitenciarelor (ANP). La sosire, acesta a fost preluat de personalul medical într-un scaun cu rotile pentru a-l conduce la camera de gardă pentru consult, transmite CANCAN.ro.

Nicușor Constantinescu a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO, în timp ce cobora din duba ANP, care-l aducea de la Penitenciarul Poarta Albă, unde îți execută pedeapsa.

Cadrele medicale l-au transportat într-un scaun cu rotile spre camera de gardă.

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, a mai acuzat probleme de sănătate în trecut, la Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost chemată de urgență o ambulanță. La acel moment, cadrele medicale au raportat că Nicușor Constantinescu ar fi avut febră, însă acesta a refuzat tratamentul și transportul la spital.

Fostul președinte al CJ Constanța a început să aibă dificultăți de mobilitate și ar fi devenit incapabil să parcurgă distanțe lungi fără ajutor

De asemenea, în 2014, Nicușor Constantinescu s-a aflat sub tratament medical în Statele Unite, pentru cancer de prostată. Potrivit informațiilor de la acea vreme, starea sa era „critică, dar stabilă”, și a necesitat supraveghere atentă și tratament urgent pentru multiple complicații.

