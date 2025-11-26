Prima pagină » Actualitate » Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani

Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani

Ruxandra Radulescu
26 nov. 2025, 17:08, Actualitate
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transportat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani
Galerie Foto 14
Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, scos din penitenciar și transporat la spital. Acesta execută o pedeapsă de 10 ani

Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost transportat de urgență la Spitalul Ponderas cu o ambulanță a Administrației Penitenciarelor (ANP). La sosire, acesta a fost preluat de personalul medical într-un scaun cu rotile pentru a-l conduce la camera de gardă pentru consult, transmite CANCAN.ro.

Nicușor Constantinescu a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO, în timp ce cobora din duba ANP, care-l aducea de la Penitenciarul Poarta Albă, unde îți execută pedeapsa.

Cadrele medicale l-au transportat într-un scaun cu rotile spre camera de gardă.

Fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, a mai acuzat probleme de sănătate în trecut, la Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost chemată de urgență o ambulanță. La acel moment, cadrele medicale au raportat că Nicușor Constantinescu ar fi avut febră, însă acesta a refuzat tratamentul și transportul la spital.

Fostul președinte al CJ Constanța a început să aibă dificultăți de mobilitate și ar fi devenit incapabil să parcurgă distanțe lungi fără ajutor

De asemenea, în 2014, Nicușor Constantinescu s-a aflat sub tratament medical în Statele Unite, pentru cancer de prostată. Potrivit informațiilor de la acea vreme, starea sa era „critică, dar stabilă”, și a necesitat supraveghere atentă și tratament urgent pentru multiple complicații.

FOTO: CANCAN.RO

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns
18:20
Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns
FLASH NEWS Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv
17:45
Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv
ACTUALITATE Povestea tinerei de 24 de ani care a renunțat la tot și a devenit bonă în Elveția. Câți bani câștigă și economisește
17:03
Povestea tinerei de 24 de ani care a renunțat la tot și a devenit bonă în Elveția. Câți bani câștigă și economisește
VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
ACTUALITATE Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
16:27
Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un remediu antic chinezesc pe bază de plante ar putea îmbunătăți fertilitatea
TEHNOLOGIE HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
19:13
HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială
EXCLUSIV Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem
18:42
Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem
NEWS ALERT Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat
18:26
Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat