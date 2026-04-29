CCR destructurează conducerile TVR și Radio România. A admis plângerea AUR: în administrațiile posturilor de stat au fost numiți ilegal mai mulți reprezentanți ai USR și PNL. Ce urmează

Curtea Constituțională a pus pe jar scena politică. Cu 6 voturi la 3, judecătorii au admis sesizarea depusă de AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale TVR și Societatea Română de Radiodifuziune. Decizia nu doar că aruncă în aer actuala formulă de conducere, dar obligă Parlamentul să revină asupra votului. Practic, jocul se reia de la zero.
„Miza este uriașă: respectarea ponderii politice din Parlament. Adică dacă partidele primesc reprezentare proporțională cu votul primit de la cetățeni”, explică avocatul Toni Neacșu.
AUR a reclamat exact acest lucru: că a primit un singur loc în fiecare consiliu, deși este al doilea grup parlamentar ca mărime. În același timp, partide mai mici au obținut mai multe poziții.
„Nu mai vorbim despre negociere democratică, ci despre deformarea voinței electorale”, punctează Neacșu.
Cazul depășește însă zona media.
„Problema nu este despre televiziune sau radio, ci despre un principiu simplu: cine are mai mulți reprezentanți în Parlament trebuie să aibă o reprezentare corespunzătoare și în organismele create de Parlament”, mai spune avocatul.
Exemplele invocate au alimentat și mai mult controversa. Prezența unor figuri politice în structuri care ar trebui să fie independente ridică semne de întrebare despre echilibrul instituțional.
AUR a atacat la CCR hotărârile Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public, invocând încălcarea Constituției și a Legii nr. 41/1994, care reglementează organizarea și funcționarea celor două instituții publice de media.
Partidul a susținut că desemnarea membrilor CA trebuia să respecte configurația politică și ponderea grupurilor parlamentare din Parlament, dar că procedura parlamentară ar fi ignorat o parte dintre propunerile făcute proporțional cu reprezentarea politică.
Potrivit AUR, partidul ar fi trebuit să primească o reprezentare mai mare în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, dar a obținut un singur loc, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni cu o pondere parlamentară mai mică, ar fi beneficiat de o reprezentare egală sau superioară.
„Concret, deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, au transmis reprezentanții AUR.
Decizia Curții obligă Legislativul să refacă votul pentru Consiliile de Administrație. Asta înseamnă negocieri reluate, tensiuni noi și o posibilă redistribuire a locurilor. Politic, efectele pot fi rapide.
„Admiterea ar produce iritare în coaliție și ar oferi opoziției o victorie simbolică importantă”, spune Toni Neacșu.
Dar dincolo de calculele de moment, verdictul transmite un semnal mai larg.
„Curtea nu există ca să menajeze majorități, ci ca să limiteze excesele lor”, subliniază acesta.
