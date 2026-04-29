CCR destructurează conducerile TVR și Radio România. A admis plângerea AUR: în administrațiile posturilor de stat au fost numiți ilegal mai mulți reprezentanți ai USR și PNL. Ce urmează

Curtea Constituțională a pus pe jar scena politică. Cu 6 voturi la 3, judecătorii au admis sesizarea depusă de AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale TVR și Societatea Română de Radiodifuziune. Decizia nu doar că aruncă în aer actuala formulă de conducere, dar obligă Parlamentul să revină asupra votului. Practic, jocul se reia de la zero.

Cum a motivat CCR decizia

„Cu privire la criticile de neconstituționalitate, Curtea a reținut:

– din informațiile disponibile pe paginile de Internet ale Camerei Deputaților și Senatului, Curtea a constatat că, la data de 18 noiembrie 2025, data adoptării hotărârii criticate, din totalul de 463 de deputați și senatori, repartizarea pe grupuri parlamentare era după cum urmează:

Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaților și Senat – 129 de membri (27,8% din totalul parlamentarilor),

Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților și Senat – 90 de membri (19,4% din totalul parlamentarilor),

Grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal din Camera Deputaților și Senat – 73 de membri (15,7% din totalul parlamentarilor),

Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvaţi România din Camera Deputaților și Senat – 59 de membri (12,7% din totalul parlamentarilor),

Grupurile parlamentare ale Uniunii Democrate Maghiare din România din Camera Deputaților și Senat – 32 de membri (6,9% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților – 17 membri (3,6% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar al Partidului S.O.S. România din Camera Deputaților – 15 membri (3,2% din totalul parlamentarilor) și

Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri din Camera Deputaților – 14 membri (3,02% din totalul parlamentarilor),

Grupul parlamentar PACE – Întâi România din Senat – 12 membri (2,5% din totalul parlamentarilor) și, respectiv, 22 de parlamentari neafiliați (4,7% din totalul parlamentarilor);

– Or, ținând cont de ponderea de mai sus a grupurilor parlamentare în Parlament, rezultă că dintre cele opt locuri ocupate de candidații propuși de grupurile parlamentare pentru Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune trei au fost ocupate de câte un reprezentant din partea a trei grupuri parlamentare a căror pondere diferă semnificativ, ceea ce nu respectă criteriul stabilit de Legea nr.41/1994.”, se arată în motivarea Curții.

Toni Neacsu: „Miza este uriașă”

„Miza este uriașă: respectarea ponderii politice din Parlament. Adică dacă partidele primesc reprezentare proporțională cu votul primit de la cetățeni”, explică avocatul Toni Neacșu.

AUR a reclamat exact acest lucru: că a primit un singur loc în fiecare consiliu, deși este al doilea grup parlamentar ca mărime. În același timp, partide mai mici au obținut mai multe poziții.

„Nu mai vorbim despre negociere democratică, ci despre deformarea voinței electorale”, punctează Neacșu.

Cazul depășește însă zona media.

„Problema nu este despre televiziune sau radio, ci despre un principiu simplu: cine are mai mulți reprezentanți în Parlament trebuie să aibă o reprezentare corespunzătoare și în organismele create de Parlament”, mai spune avocatul.

Exemplele invocate au alimentat și mai mult controversa. Prezența unor figuri politice în structuri care ar trebui să fie independente ridică semne de întrebare despre echilibrul instituțional.

De ce a contestat AUR numirile de la TVR și Radio România

AUR a atacat la CCR hotărârile Parlamentului privind desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public, invocând încălcarea Constituției și a Legii nr. 41/1994, care reglementează organizarea și funcționarea celor două instituții publice de media.

Partidul a susținut că desemnarea membrilor CA trebuia să respecte configurația politică și ponderea grupurilor parlamentare din Parlament, dar că procedura parlamentară ar fi ignorat o parte dintre propunerile făcute proporțional cu reprezentarea politică.

Potrivit AUR, partidul ar fi trebuit să primească o reprezentare mai mare în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, dar a obținut un singur loc, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni cu o pondere parlamentară mai mică, ar fi beneficiat de o reprezentare egală sau superioară.

„Concret, deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, au transmis reprezentanții AUR.

Ce urmează după decizia CCR

Decizia Curții obligă Legislativul să refacă votul pentru Consiliile de Administrație. Asta înseamnă negocieri reluate, tensiuni noi și o posibilă redistribuire a locurilor. Politic, efectele pot fi rapide.

„Admiterea ar produce iritare în coaliție și ar oferi opoziției o victorie simbolică importantă”, spune Toni Neacșu.

Dar dincolo de calculele de moment, verdictul transmite un semnal mai larg.

„Curtea nu există ca să menajeze majorități, ci ca să limiteze excesele lor”, subliniază acesta.

AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România

CCR a amânat pentru 25 martie sesizările AUR privind numirile din Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR. Ce a reclamat partidul de opoziție