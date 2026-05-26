Fiul și nepotul lui Horațiu Potra pot părăsi România, după ce au scăpat de controlul judiciar. Mercenarul rămâne după gratii

Ruxandra Radulescu
Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție a României au decis revocarea controlului judiciar în cazul fiului și nepotului lui Horațiu Potra, în dosarul în care mercenarul este dosarul în care este acuzat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Dosarul îl vizează și pe Călin Georgescu.

Dorian Potra şi Alexandru Potra, fiul, respectiv nepotul mercenarului, scapă de toate interdicţiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv aceea de a părăsi teritoriul României.

Dorian Potra, fiul lui Horațiu Potra

„Admite contestaţiile declarate de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin împotriva încheierii din data de 20 mai 2026, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 6008/2/2025/a5. Desfiinţează încheierea contestată şi rejudecând: revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin încheierea din 02.04.2026 de ICCJ în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.12. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

Cei doi se aflau sub control judiciar din data de 2 aprilie, după ce anterior au stat timp ce cinci luni în arest preventiv şi arest la domiciliu.

Instanţa supremă a decis ca Horaţiu Potra să rămână în arest preventiv, după ce i-a respins cererea de eliberare.

Care sunt acuzațiile aduse lui Horațiu Potra, fiului și nepotului

În noiembrie 2025, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au fost aduşi sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

În luna februarie a anului 2025, Parchetul General a transmis că planul de destabilizare a României, prin acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi. Totul s-ar fi decis în cadrul unei întâlniri clandestine la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

