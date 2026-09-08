Scrisorile disperate ale părinților victimei trimise fraților Tate: „A profanat numele și reputația noastră de familie. Am devenit ținte ale batjocurii”

Dosarul în care frații britanici Andrew și Tristan Tate au fost dați pe mâna judecătorilor români pentru fapte de trafic cu minori, act sexual cu o minoră și spălare de bani scoate la iveală rușinea și durerea trăită de familia minorei din Slovacia.

Gândul a studiat dosarul ajuns la instanța de judecată iar între actele studiate se află si două scrisori electronice substanțiale transmise de mama și de tatăl minorei exploatate pe teritoriul Marii Britanii de către cei doi frați.

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Cei doi părinți explicau celor doi frați rușinea creată în comunitatea locală de acțiunile fetei lor minore, a căror videoclipuri indecente și cu tentă pornografică au „încăput” pe mâna publicului larg din Slovacia.

Gândul va prezenta în cele ce urmează, integral cele două mesaje dureroase transmise de părinții copilei exploatatorilor acesteia.

Turnați din Slovacia

Pentru lămurirea tuturor detaliilor cauzei privind exploatarea fetei minore din Slovacia DIICOT a cerut autorităților din această țară, prin ordine de anchetă în acest dosar, efectuarea mai multor acte de cercetare precum audieri de martori, audierea părinților copilei, și apoi audierea victimei, pentru a spune dacă dorește să se constituie parte civilă în dosarul penal din România.

În răspunsurile oficiale ale autorităților judiciare slovace transmise anchetatorilor DIICOT din România se arată că în data de 14.10.2014, victima a călătorit în Regatul Unit al Marii Britanii, Londra, pentru un program de schimb de studii care a fost organizat de prietenul ei pe nume Andrew (luptător de arte marțiale înregistrat), alături de care a rămas.

La data de 06.12.2024, mama sa a vizitat-o la Londra, la un hotel, dar nu a putut vorbi singură cu ea, Andrew fiind în prezența lor tot timpul și nevoite să vorbească în limba engleză. În tot acest timp, victima nu a mers la școală.

Când mama acesteia s-a întors acasă, tatăl ei a descoperit pe internet clipuri audio-video cu conținut pornografic în care era reprezentată fiica acestora (aceasta fiind minoră la acea vreme, era blondă, iar porecla ei era IRINA).

Părinții victimei au contactat-o ulterior pe aceasta prin intermediul aplicației Skype și i-au solicitat să se întoarcă acasă, fata fiind de acord, iar părinții i-au trimis bilete de avion. Astfel, aceasta s-a întors pe aeroportul din Kosice la data de 07.01.2015, însă s-a întors fără pașaportul său valabil, care se afla probabil în posesia fratelui lui Andrew TATE.

Cu privire la adresa de reședință a victimei, autoritățile din Slovacia au transmis faptul că din octombrie 2014 aceasta a locuit la adresa din Luton Addington Way, nr. 15, alături de numiții TATE Andrew și TATE Tristan.

Potrivit declarației victimei, aceasta a lucrat pentru compania UK Babe Channels, Studio 66 TV din Luton. Era o linie erotică, iar porecla ei era ”Irina”. Având în vedere că la momentul respectiv aceasta era încă minoră, acest tip de angajare a fost ilegal.

Totodată, autoritățile din Slovacia au pus la dispoziție o fotografie reprezentând un mail adresat de către [email protected] celor de la UK Babe Channels cu mail-ul [email protected], în care expeditorul mail-ului transmite următoarele: ”Numele meu este Irina și am lucrat la Studio 66 ca fată de zi și de noapte. Pentru că nu mai lucrez pentru 66, aș aprecia dacă mi-ați putea elimina toate pozele. Mi-au cauzat foarte multe probleme și nu mai lucrez pentru ei în momentul de față, așa că aș aprecia dacă ați înțelege situația în care mă aflu din cauza pozelor și să le ștergeți, m-ar ajuta foarte mult. Mulțumesc xxxx”.

Calvarul rușinii din comunitate

De asemenea, se arată în dosarul de la instanță, din analiza conversațiilor și a mesajelor electronice (e-mail-uri) puse la dispoziție ca urmare a cererii de comisie rogatorie, purtate între inculpații TATE III Emory Andrew și TATE Tristan, persoana vătămată și părinții acesteia, au rezultat date și informații relevante cu privire la deplasarea persoanei vătămate pe teritoriul Angliei în perioada septembrie 2014 – ianuarie 2015, precum și cu privire la activitățile desfășurate ulterior sosirii acesteia.

În concret, din conținutul corespondenței electronice reiese faptul că părinții persoanei vătămate au luat la cunoștință de existența unor fotografii și materiale video în care fiica lor apărea în ipostaze sexuale explicite, context în care i-au solicitat inculpatului explicații referitoare la împrejurările în care aceste materiale au fost realizate și difuzate, având în vedere relația de dragoste existentă între acesta și persoana vătămată și având în vedere șederea acesteia în Anglia începând cu luna septembrie 2014.

Totodată, din mesajele analizate rezultă că părinții persoanei vătămate aveau cunoștință de faptul că aceasta s-a deplasat în Regatul Unit al Marii Britanii pentru a desfășura activități în cadrul unei agenții de modeling, exprimându-și în mod constant nemulțumirea și preocuparea cu privire la consecințele de ordin social, moral și familial generate de expunerea publică a imaginilor și înregistrărilor video cu caracter sexual în care aceasta apărea.

În acest context, tatăl persoanei vătămate îi solicită în mod repetat inculpatului TATE III Emory Andrew să permită întoarcerea fiicei sale în țară, să înceteze implicarea acesteia în activitățile pe care le desfășura în acel moment și să îi faciliteze identificarea unui loc de muncă pe care îl apreciază ca fiind decent, precum și continuarea și finalizarea studiilor având în vedere că victima avea, la acel moment, vârsta de 17 ani.

Din conținutul mesajelor reiese că acesta îi impută inculpatului responsabilitatea pentru situația creată, apreciind că persoana vătămată, având o experiență de viață redusă, nu dispunea de maturitatea necesară pentru a înțelege pe deplin implicațiile și consecințele deciziilor adoptate. Aceste afirmații demonstrează că familia îl percepea pe inculpatul TATE III Emory Andrew nu ca pe un simplu cunoscut al victimei, ci ca pe o persoană aflată într-o poziție de autoritate, influență și responsabilitate față de aceasta, invocând că acesta și-a asumat obligația de a avea grijă de victimă pe perioada șederii sale în Anglia.

Astfel, comunicațiile electronice menționate anterior analizate constituie mijloace de probă relevante pentru demonstrarea existenței actelor de recrutare, influențare, menținere și exploatare a victimei minore în cadrul activităților de video-chat, pentru dovedirea scopului de exploatare urmărit de inculpați, precum și pentru dovedirea faptului că inculpații TATE III Emory Andrew și TATE Tristan au întreprins demersuri concrete pentru împiedicarea retragerii victimei din această activitate și pentru ascunderea situației reale față de familie.

Mama victimei către Andrew Tate

„Salut, Andrew,

”Eu sunt mama lui Bibka. Aș vrea să cer ajutor legat de ea. Am încredere în tine, ești un om înțelept și isteț, sper să ne ajuți cu Bibka. Ceea ce s-a întâmplat este groaznic, este un șoc pentru noi.

A distrus psihologic întreaga noastră familie. Soțul meu era pastor evangelic. Vicarul episcopului, un om foarte important și cunoscut în Slovacia. Acum, și-a pierdut slujba și reședința. Este o rușine pentru întreaga familie.

Dar nu vorbesc despre asta, însă problema este cu Bibka. A început să fie foarte bolnavă. Vorbeam cu Bibka, mi-a spus că a început să facă poze porno pentru că tu și ea sunteți împreună, nu aveai destui bani, apoi a început să-i placă și acum, la sex, nu se mai poate opri din gânduri.

Știu, sexul e ok, dar trebuie să fie în control și limită. Acum are nevoie de ajutor profesional, sexologi, psihiatru, terapie… este un fel de boală, tulburare neurologică, dependență și poate suprima libidoul inhibat, dar trebuie controlată, altfel se întoarce la modeling și porno și nici tu, nici eu nu putem opri asta.

Nu vrea să se întoarcă în Slovacia. Sunt neputincioasă. Te rog să te întorci curând în Marea Britanie, la ea, lasă-o să plece imediat de la serviciu la final, fără modeling. Te rog să găsești pentru ea munca decentă: în magazin, la recepție, la fitness, de exemplu. Mai ales tu, te rog, mergi cu ea la doctor.

Mi-e teamă că ar putea ajunge la închisoare și descalificată la facultate. Dacă începe să fie mai rău, salvarea dintr-o închisoare este diagnosticul psihiatric, găsirea bolii și tratarea dependenței sexuale. Trebuie să termine, să absolve școala.

Trebuie să termine cu vechiul mod de viață, să o ajuți să trăiască decent și să se vindece la spital. Se pare că vrea să rămână în SUA cu tine, te iubește foarte mult, are nevoie de tine și nu te va părăsi.

Trebuie să fii mama și tatăl ei și să o ajuți mult, dacă și tu o iubești, te rugăm să… Suntem neajutorați în Slovacia. Ești speranța noastră. De asemenea, cred că Bibka trebuie să se înregistreze la sistemul de sănătate, sistemul social și taxa de locuință care să nu fie mai problematică la birourile din Marea Britanie.”

Cu sinceritate MGR. ….. ……”, sunt cele scrise de femeia disperată exploatatorului fiicei sale.

Mama victimei a primit și un răspuns de la destinatar în care Andrew Tate explică în mod mincinos că el nu ar știi ce face fiica sa când nu este cu el dar că și el ar fi supărat pe „apucăturile” fetei.

„….. Ieșire 01.04.2015 15:15:34(UTC+0) Referitor la contact Articole trimise: ”Sunt foarte supărat pe ea. Cred că e ușor să devii dependent de atenție. Avem bani, e doar lacomă. Când mă întorc din Marea Britanie, pot rezolva totul – vă voi ține la curent.

Și eu o iubesc, nu e o persoană rea. Este ușor pentru fetele frumoase să cadă în această capcană în Londra, dar sunt surprins. Îmi arată doar poze care sunt ok, ca să nu mă enervez. Mi-a ascuns multe dintre ele. Știe că dacă mă mai minte, o voi trimite acasă la tine. Așa că va face cum spun eu sau o duc eu înapoi în Slovacia.”.

Amenințarea bunului pastor către frații Tate

Ulterior, tatăl copilei minore, pastor renumit în parohia locală din care făcea parte i-a scris un mesaj dur lui Andrew Tate după ce a aflat că fiica sa s-ar prostitua vizual pe site-uri pentru adulți.

”Andrew,

Aici este tatăl XXXXXX. Mă adresez dumneavoastră pentru a clarifica evenimentele care au fost. S-a întâmplat recent să am dorința de a „vorbi” cu tine ca un bărbat către un bărbat.

Cunoașterea mea de engleză este insuficientă pentru a putea vorbi cu tine la telefon – așa că mă adresez întâi prin e-mail. Din câte știu, sunteți la curent cu faptele și locul unde se află XXXXXX în ultimele trei luni ale șederii sale la Londra.

Ceea ce a făcut este inacceptabil și de neiertat. În acele luni, ea a profanat numele și reputația noastră de familie. Fotografii cu corpul ei gol circulă prin județ. Am devenit ținte ale batjocurii, batjocurilor și dispreț.

Nu doar fotografiile obscene au ajuns în circulație, ci și de asemenea, videoclipuri cu participarea ei la un chat erotic live. Ce explicație are ca să confirme că amândoi auzim aceeași poveste.

A plecat la Londra să studieze. Și-a luat concediu de la un liceu parohial prestigios de aici, cu intenția (sau sub pretextul) de a se întoarce să absolve. După aceea, putea merge oriunde dorea – chiar și să fie cu tine.

Trebuie să recunosc că nu am fost niciodată în favoarea acestui lucru, dar un contract cu o agenție de modeling mi-a dat speranța că își va putea urma visul de modeling. Ar fi trebuit să pun mult mai multe întrebări.

Este extrem de neortodox să iei o fată de 17 ani fără să te prezinți mai întâi părinților. Mă învinovățesc pentru o imensă omisiune – privind în urmă, nu ar fi trebuit niciodată să fiu de acord cu acest aranjament.

Ea susține că a făcut asta pentru bani. Vă rog să înțelegeți – nu suntem o familie săracă.

Nici fetele noastre nu au fost crescute în lux. Avem tot ce ne trebuie. Copiilor noștri nu le-a lipsit niciodată nimic. Este adevărat, nu toate capriciile lor au fost îndeplinite conform așteptărilor, dar nu văd asta ca pe un dezavantaj.

Ceea ce spun este că niciodată nu a fost nevoie să recurgem la trimiterea propriilor copii în străinătate, la îngrijirea unor străini. Ea ar fi putut merge dacă ar fi vrut să studieze acolo.

Soția mea, care v-a vizitat pe amândoi la Londra acum o lună, v-a descris la întoarcere ca fiind un om responsabil și onest, care o iubește pe fiica noastră și își dă seama că, având doar 17 ani, are nevoie de îngrijire. Asta am găsit agreabil și liniștitor, deși noi doi nu ne întâlniserăm niciodată. Presupusa dumneavoastră afirmație adresată fiicei mele: “Acum sunt tatăl dumneavoastră”, a confirmat impresia soției mele că erați un om responsabil și direct.

Așadar, vă voi întreba direct, așteptând răspunsuri directe.

1/ Ce asigurare și dovezi îmi puteți oferi că fata mea își continuă studiile liceale în Anglia și nu este, iertați-mă că sunt sincer, doar o amantă plătită?

2/ Vă rog să-mi explicați cum aveați grijă de ea când s-a permis așa ceva? Nu ați verificat unde merge – mai ales dacă fratele dvs., Tristan, o duce acolo cu mașina? Nu te-au interesat fotografiile pe care le face? Când mi-a trimis niște poze, am comentat imediat despre iluminarea slabă pe care niciun fotograf reputat nu le-ar fi publicat.

Văzând unele dintre comentariile de pe discuții, cum ai explica faptul că face ture de noapte? Nu i-a simțit nimeni lipsa în acele ore?

3/ Cum pot avea încredere într-un adult care promite să aibă grijă de fiica mea și în decurs de trei săptămâni mă confrunt cu această aventură dezgustătoare din partea enoriașilor mei din orașul meu natal, complet luat prin surprindere?

4/ Ce garanție îmi poți da că un astfel de comportament nu se va repeta sau că, Doamne ferește, nu va ajunge să pozeze pentru fotografii și în videoclipuri cu conținut și mai explicit, pregătind un scandal și mai suculent pentru noi toți?

Sincer, nu mai este mult de mers.

5/ Ce perspective o așteaptă dacă nu merge la școală și nu obține o diplomă de liceu? Ce va face – va fi vânzătoare sau poate portar? Din câte am observat, nu este foarte interesată de școala ei.

Ce carieră are în modelling, când primele fotografii cu recenzii entuziaste pe care le-am citit online sunt de natură erotică, iar reputația ei a fost deja afectată?

6/ Vreau să întreb destul de deschis – cât de serios ești cu fiica mea și care sunt intențiile tale cu ea?

Îți dai seama că acțiunile ei aruncă o umbră asupra noastră, a tuturor, inclusiv asupra ta? Nu sunt complet familiarizat cu sistemul legislativ britanic, dar promovarea imaginilor și videoclipurilor cu conținut sexual cu un participant minor este o infracțiune aici, în Slovacia.

Sunt destul de sigur că este la fel și în Marea Britanie. Ea nu este majoră în niciuna dintre țările noastre. Conform legislativului slovac, noi, părinții ei, suntem.

Vei fi răspunzător legal pentru faptele ei odată ce acest lucru ajunge la autorități. Ce crede familia ta despre toate acestea? Nu o vor vedea ca pe o altă fată cu moral scăzut din est, care a venit să-și facă averea indecent?

Nu am crescut-o în acest mod și îndrăznesc să speculez că asta nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas acasă.

Andrew, nu vreau să crezi că îmi dau vina pe tine și corectează-mă dacă greșesc, dar ai o parte de responsabilitate pentru asta, deoarece ai fost de acord să fii responsabil pentru bunăstarea ei în timpul șederii în Anglia și, ca atare, și pentru ceea ce s-a întâmplat.

Prin urmare, mă aștept să fii bărbat și să răspunzi la toate întrebările mele prin acest e-mail.

Nu o să mint – sunt profund dezamăgit de comportamentul, neglijența și ignoranța fiicei mele, precum și de evoluția șederii ei în Marea Britanie. Eu, ca tată, sunt plin de dezamăgire, furie și umilință. În acest moment, pot doar să ghicesc amploarea consecințelor grave pe care această aventură dezgustătoare le va aduce funcției mele de pastor luteran și ce va însemna asta pentru familia mea.

Cu siguranță sunteți de acord că acest lucru trebuie rezolvat rapid. Nu voi accepta o rezoluție constând în mărturisirea iubirii voastre reciproce și promisiunea că totul va fi bine. Pentru mine, întreruperea șederii ei în Marea Britanie și întoarcerea acasă sunt singura soluție.

Vineri, i-am cerut lui fiicei mele să se întoarcă acasă în decurs de o săptămână. Te rog să nu pui la îndoială această decizie. Dacă ea nu se conformează și fiica mea minoră nu se întoarce până vineri, 9 ianuarie, am hotărât să călătoresc la Londra să o recuperez personal.

Înțeleg că să nu o protejezi, dar și să o trimiți înapoi poate fi un sacrificiu pentru tine. Dacă o iubești cu adevărat – dacă vă iubiți – vei trece peste asta. Deocamdată, poate fi și o ușurare.

Greșelile aduc consecințe pe care trebuie să le suporți. Aceasta este o lege universală pe care ea trebuie să o învețe și să o experimenteze. Din cauza dezamăgirii pe care le-a provocat, ne-am pierdut încrederea în ea.

Niciodată nu m-am gândit că voi trăi să văd o judecată atât de proastă și un comportament imoral din partea ei. După ce și-a dovedit valoarea imatură, înșelătoare și având nevoie de îndrumare, XXXXX nu poate rămâne în străinătate deoarece trebuie să fie sub controlul părinților înainte ca situația să scape și mai mult de sub control.

Noi, părinții ei, ne-am retras acordul de a rămâne în străinătate și ea se va întoarce acasă. Ar fi dificil să se întoarcă la școala pe care a frecventat-o în Kosice și să înfrunte deschis rușinea; Va trebui găsit una nouă.

Pe lângă asta, mărturisirea scrisă a fiicei noastre către soția mea despre presupusa ei dependență de sex ne obligă să căutăm ajutor profesional care va fi obținut imediat.

Știai despre asta? Care este părerea ta despre această mărturisire? Dacă ești conștient de asta, cum plănuiai să procedezi?

Trivializarea gravității acestei situații nu va ajuta pe nimeni. Dimpotrivă – adăpostirea ei va provoca doar mai mult rău. Aceasta o va ține în iluzia asupra amploare daunelor făcute atât ție, cât și familiei noastre, și posibilelor daune pentru ea și viitoarea ei carieră – oricare ar fi aceasta.

Nu cred scuza ei că știi totul, ai iertat-o și va fi în regulă pentru că nu o vei trimite departe pentru că nu are unde să meargă. Aceasta este o subestimare uriașă, cauzată, poate, de neînțelegerea ei cauzată de vârsta mică sau de incapacitatea de a înțelege adâncimea acestui eșec.

Având puțină experiență de viață, ea este incapabilă să înțeleagă pe deplin amploarea impactului acestui eșec de judecată. Asta nu va fi niciodată în regulă. Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră și poziția dumneavoastră onorabilă de om deosebit în această privință.

Cu stimă”,

Tatăl XXXXXX”, este scrisoarea transmisă în 2015 de tatăl victimei lui Andrew Tate.

Eschiva lui Tate în fața „socrului” nelegitim

La fel ca și în cazul scrisorii primite de la mama copilei și în acest caz Andrew Tate a oferit un răspuns în care a eschivat în fața acuzațiilor directe transmise de părinte.

Bărbatul a explicat că el ar fi fost în China la un campionat și că nu ar fi la curent cu ce face copila minoră în Anglia în lipsa sa.

„Sunt în China luptând și trebuia să stau aici până pe 31 ianuarie, dar mi-am cumpărat un bilet nou spre casă pe 16.Trebuie să ajung la un calculator să-ți trimit un răspuns detaliat, acest email este de pe telefonul meu, așa că îmi cer scuze că este scurt. Google Mail este ilegal în China, așa că îmi este greu să găsesc un calculator de pe care să pot răspunde.

Nu am văzut niciun videoclip. Doar poze. Nu sunt în Anglia, am luptat în China, așa că nu am imaginea completă. Încă sunt foarte supărat pe ea și știe asta, nu știu de ce a spus că nu sunt.

Imediat, îngrijorarea mea a fost pentru fidelitatea ei, pentru că dacă ar fi fost cu alt bărbat, totul ar fi fost o decizie foarte ușoară pentru mine. A făcut testul de minciună și a trecut, deci a fost fidelă. Ceea ce mi-a adus un oarecare grad de ușurare.

Știu că dacă o trimit la tine, o voi pierde pentru totdeauna. Sunt supărat pe ea, dar o iubesc, din tot sufletul, iar ideea de a o pierde mă doare. Înțeleg, ca părinți, de ce nu o veți lăsa să se întoarcă în Anglia. Nu sunt un om slab. Și nu sunt prost. M-a păcălit ca pe toți ceilalți.

I-a fost foarte ușor să lucreze în diferite tipuri de joburi de modeling și să-mi arate doar pozele care mi-au plăcut. Era mereu în custodia mea, cu excepția cazului în care era la muncă sau la școală, era mereu în siguranță.

Vă rog să nu credeți că am lăsat-o să umble necontrolată prin Londra și să facă ce vrea, nu a fost cazul. M-am simțit foarte responsabil față de tine să ai grijă de ea, și poate am fost prea puternic când nu am lăsat-o să petreacă sau să meargă singură în mall-uri, ceea ce a făcut-o să facă asta. Mi-a spus că a făcut asta ca să aibă bani să fie independentă și să nu mai depindă de mine sau de altcineva.

Doar o protejam, dar multe prietene ale ei voiau să petreacă toată noaptea la Londra și când nu o lăsam, ne certam. Cred că ea credea că banii vor rezolva problema, pentru că putea merge unde voia.

I-am spus că mi-aI trimis un e-mail și, ca bărbat, mă simt responsabil față de tatăl ei și că trebuie să mă supun dorinței tale. A țipat la mine și mi-a spus că va merge să locuiască cu o fată pe care o cunoaște dacă încerc să o fac să plece acasă.

Mă voi ocupa personal de asta. Este greu pentru mine, de cealaltă parte a lumii. Dacă acum sunt prea insistent cu ea și nu sunt acolo, va găsi o altă cale să rămână în Anglia. Când sunt acolo față în față, ea nu poate face asta.

Trebuie să spun – deși a făcut o treabă proastă. Viața ei la Londra nu a fost afectată. Familia mea nu știe, cariera ei de model (complet îmbrăcată) nu este afectată. Viața ei aici este bună chiar și după ce se oprește. Va întâmpina dificultăți doar în Slovacia și cred că știe asta.

Este frumoasă și fermecătoare, iar în fiecare zi i se oferă o nouă oportunitate. Toate acestea sunt perfect morale, viitorul ei la Londra este luminos și nu a fost afectat negativ. Cred că asta este atracția ei de a rămâne, mai mult decât dragostea pentru mine.

Nu am încă toate detaliile, dar știu că a fost fidelă și nu vreau să o pierd din cauza unor fotografii. Totuși – în cele din urmă, nu o să mă contrazic sau să mă cert cu tine. Nu vreau să devin dușmanul tău.

Vă rog să mă lăsați să vorbesc cu ea personal când mă întorc în Marea Britanie, am propriile întrebări pe care trebuie să i le pun, înainte să organizăm întoarcerea ei în Slovacia.”, a explicat Andrew Tate în scrisoarea sa electronică transmisă tatălui fetei minore.

Amenințați cu bătaia de părinții copilei

Într-un alt e-mail mama fetei exploatate de frații Tate îi avertizează pe aceștia că fiica lor trebuie să ajungă acasă altfel tatăl acesteia, în ciuda calității sale religioase va recurge la măsuri dure.

„Andrew, îți promit, dacă Bibka se întoarce acum în Slovacia, așa cum i-a promis tatălui ei pe Skype azi, poate să se întoarcă la tine. Dar dacă nu, soțul începe lucruri foarte crude.

Dacă trebuie să folosească poliția să o supravegheze pe Bibka acasă, să te bată și pe tine și pe Tristan, iar după aceea Bibka va trebui să stea acasă până la 18 ani.

Chiar o face. Te rog, oprește-te. Îți dau cuvântul meu, promit, că se poate întoarce la Luton, la tine. Știu, te iubește foarte mult. Tatăl nostru este foarte riguros”, se arată în e-mail-ul care se regăsește în dosarul de la instanță.

Ce se întâmpla în realitate în Luton, Anglia

În ciuda disperării părinților copilei frații Tate și aceasta aranjau șederea ei în Anglia unde cei doi o puteau exploata în vederea obținerii de fonduri consistente și rapide.

Astfel, se arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor, la data de 05.01.2015, Andrew Tate, Tristan Tate și victima au purtat o conversație extinsă, din conținutul căreia rezultă modul în care cei doi frați coordonau și influențau deciziile luate de aceasta în legătură cu activitatea sa de video-chat și cu relația pe care o avea cu familia sa din Slovacia.

Discuțiile au fost generate de faptul că familia copilei aflase despre activitatea acesteia pe platforma MyFreeCams, după ce un videoclip în care aceasta desfășura acte cu caracter sexual fusese înregistrat și distribuit pe internet.

În urma acestui incident, tatăl tinerei i-a solicitat să revină în Slovacia, amenințând că va sesiza poliția și va iniția demersuri judiciare împotriva lui Andrew Tate dacă aceasta va continua să rămână în Marea Britanie.

Pe tot parcursul conversației, Andrew și Tristan Tate insistă ca fata minoră să nu se întoarcă acasă, susținând că o astfel de decizie ar avea ca efect imposibilitatea revenirii sale în Anglia și încetarea activității desfășurate acolo.

Andrew afirmă că, în cazul în care aceasta ar pleca chiar și pentru o perioadă scurtă, locul său va fi ocupat imediat de o altă fată, iar ulterior îi transmite în mod repetat că familia nu îi va mai permite niciodată să revină în Regatul Unit.

În cadrul aceleiași conversații, Andrew Tate recunoaște existența unor riscuri juridice generate de vârsta minorei, arătând că aceasta are 17 ani și că lipsa acordului părinților pentru rămânerea sa în Anglia ar putea crea probleme legale pentru el.

În acest context, cei trei analizează diverse variante prin care tatăl fetei să fie convins să accepte situația sau, cel puțin, să renunțe la demersurile pe care intenționa să le întreprindă.

Din dialog rezultă că Andrew Tate îi dictează fetei minore inclusiv conținutul convorbirilor pe care aceasta urma să le poarte cu tatăl său, indicându-i exact ce trebuie să spună pentru a-l determina să își schimbe poziția.

Totodată, Andrew și Tristan discută mai multe scenarii și justificări care urmau să fie prezentate familiei, astfel încât aceasta să creadă că decizia de a rămâne în Anglia aparține exclusiv acesteia și nu este rezultatul influenței exercitate asupra ei.

În același scop, Andrew redactează împreună cu ceilalți participanți un răspuns la e-mailul transmis de tatăl fetei, apreciind că acesta le-ar permite să câștige timp și să reducă presiunea exercitată de familie.

Ulterior, Andrew stabilește o strategie de comunicare pe termen mai lung, solicitându-i copilei să transmită constant familiei că preferă viața din Londra, că apreciază oportunitățile financiare existente în Marea Britanie și că, chiar dacă Andrew ar încerca să o oblige să se întoarcă în Slovacia, ea ar alege să locuiască în altă parte și să rămână în Anglia.

De asemenea, Andrew îi recomandă să creeze impresia că el însuși încearcă să o convingă să revină acasă, însă ea refuză categoric această variantă, apreciind că o asemenea strategie ar diminua suspiciunile familiei și ar determina-o să accepte mai ușor continuarea șederii sale în Regatul Unit.

În ansamblu, conversația relevă faptul că Andrew Tate și Tristan Tate au coordonat în mod activ conduita minorei în relația cu familia sa, elaborând împreună declarații, explicații și strategii de comunicare menite să împiedice întoarcerea acesteia în Slovacia și să permită continuarea activității sale de video-chat în Marea Britanie, în pofida opoziției ferme manifestate de părinții acesteia.

Violențele asupra copilei

Frații britanici Andrew și Tristan Tate au fost deferiți justiției, la finele lunii august, de anchetatorii DIICOT pentru fapte de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Anchetatorii arată în comunicarea oficială că începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, respectiv Andrew Tate, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de video-chat pe mai multe platforme de profil în folosul său material.

Cum arată faptele fraților Tate descrise de procurori

Anchetatorii arată în dosarul ajuns la Tribunalul București cum s-a desfășurat acțiunea pentru care Andrew Tate a fost pus sub acuzare și deferit justiției în acest caz.

Anchetatorii și-au formulat acuzațiile pe baza a sute de extrase de discuții tip chat și înregistrări video și telefonice primite de la autoritățile din Marea Britanie dar și din probele produse local în România, din care pare să reiasă cum cei doi frați induceau în eroare victima minoră.

Pentru a stabili perioada în care cei doi au traficat minora anchetatorii DIICOT au încrucișat astfel două discuții din ale căror date au dedus perioada duratei faptelor.

Astfel, se arată în dosar, ​urmare încrucișării unei discuții cu data unei tranzacții anchetatorii au stabilit intervalul aproape precis în care cei doi frați au interferat cu victima minoră:

„TATE III Emory Andrew: ”Sunt cu tine de doi ani, trăiesc cu tine full-time, crezi că nu te iubesc?” 31/12/2014” și până în cursul lunii decembrie 2021, care a fost data ultimei tranzacții.

În dosar sunt prezentate și discuții dintre Andrew Tate și victima sa minoră de origine ucraineană dar racolată din Slovacia:

„TATE III Emory Andrew: ”Greșit. Știi că te iubesc. 28/12/2014 //

Victima: ”Te iubesc cu toată inima mea rece ucraineană, nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine. Sper că știi asta cu adevărat” 31/12/2014 //

TATE III Emory Andrew: ”Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face ORICE. Orice vacanță, orice haine, orice mașină” 31/12/2014 //

Victima: ”asta e prostesc, Andrew, e chiar prostesc, ți-am arătat că te iubesc mai mult decât niște lucruri lipsite de respect mă lipsești de respect mult mai mult dacă mă înșeli și încă sunt cu tine și am tatuajele tale pe tot corpul meu pentru tot restul vieții mele” 07/05/2015)”, se arată în dosar.

Cu toate acestea, notează anchetatorii DIICOT, tot ce era spus de Andrew Tate ar fi fost fals pentru că acesta, în același interval de timp, avea mai multe relații paralele și încerca recrutarea altor victime prin metoda ”loverboy”

Victima știa că nu este singura din viața loverboy-ului

„Victima: ”Dar am realizat un lucru: nu vei scăpa niciodată de ea, indiferent cât de mult încerc. Ea va fi mereu mica ta virgină nebună pe care o iubești pentru că o parte din tine o iubește și asta mă omoară cel mai tare” 28/12/2014 //

Victima: ”De ce ai început o relație, atunci care a fost rostul? Știi câte nopți am petrecut plângând când făceai s*# cu altă fată?” 02/01/2015”, îi scria minora lui Andrew Tate.

După recrutarea efectivă, povestesc anchetatorii victima a fost adăpostită într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale prin determinarea la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice: „TATE III Emory Andrew: Tot ce trebuie să faci este să stai la calculator – 31/12/2014”.

Șantajul față de minoră

Ulterior, arată anchetatorii, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, respectiv din data de 04 noiembrie 2014 (data creării contului victimei pe platforma de videochat AdultWork), victima având vârsta de 17 ani și 1 lună (TATE III Emory Andrew 05/01/2015: ”Atunci avem o problemă: din punct de vedere legal, nu ești suficient de mare să faci asta.”), prin constrângere, respectiv șantaj emoțional realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale:

(TATE III Emory Andrew 05/01/2015 ”Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită” //

Victima: ”Ești fericit că am făcut atât de mult?” 01.03.2015 //

TATE III Emory Andrew: ”Foarte bine, dacă continui așa, nu avem probleme și nu avem nevoie de altă fată” 03/01/2015 //

Victima: ”Bine 🙂 Mă bucur că te-am făcut fericit” // Victima 07/05/2015 20:07:14 ”Am acceptat faptul că vrei să aduci o fată pe care am urât-o cel mai mult aici pentru bani. Am făcut totul de atunci ca să te fac fericită, dar nu poți să mă încui în casă și să te enervezi când încerc să mă distrez sau să am zi liberă, nu sunt prizonieră sau sclavă”//

TATE III Emory Andrew 07/05/2015: ”Dacă o mai strici Melissa face mfc aici și găsesc altă fată pentru a doua iubită. Nu voi mai veni niciodată la Kosice”.

În tot acest timp minora își declara iubirea și disponibilitatea absolută față de bărbatul care se pare că o trafica: [email protected] – Victima către e….tate@….com Andrew Tate 28/09/2014: ”Multe fete au căzut când Cobra le-a mușcat, dar eu vreau să fiu cea cu care Cobra va cădea. Vreau să fiu c@#va lui, c@#vă loială pe care nu o va putea părăsi niciodată. Vreau să fiu cea la care se va gândi mereu. M-am săturat să aștept și să fiu singură, dar știu că într-o zi se va schimba și chiar abia aștept. Vreau să fiu cea care îți va face mereu cafeaua dimineața, care îți va găti mereu cina și care te va asculta mereu… Te iubesc pentru totdeauna”.

O dată cu șantajul a intervenit și o stare permanentă de control și supraveghere ce denotă din alte discuții deținute de procurorii DIICOT: „TATE III Emory Andrew: ”Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă” 30/12/2014 //Victima: ”Nu fac nimic fără permisiune” 30/12/2014 // TATE III Emory Andrew 07/03/2015 ”nu ai voie să ieși” // TATE III Emory Andrew 07.03.2015 ”afară” // TATE III Emory Andrew 07/05/2015: ”Nu, acordul era să nu ieși. Du-te dracu”.

Cum arătau violențele suferite de victima minoră

Anchetatorii DIICOT redau în dosar transcriptul unei filmări violente descoperite în care pare că Andrew Tate ar agresa-o pe victima sa minoră pentru motive banale, în fața unei camere. Se pare că era vorba de o sesiune de video-chat unde „clientul” ceruse să vadă acte violente asupra unei persoane de sex feminin:

„Victima se întoarce apoi spre cameră și spune: „MĂ BATE CÂND NU ASCULT” (#7). Apoi, TATE își lasă bastonul jos și spune: „NU ASTA ȚI-AM SPUS EU SĂ SPUI, NU-I AȘA. AM SPUS SĂ SPUI CAMEREI CĂ TE BATE CÂND NU FAC CE SPUN. NU AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ” (#8).

Victima pare nervoasă. Apoi, TATE se ridică în poziție așezată și repetă: „AM SPUS EU CUVÂNTUL ASCULTĂ?”. Apoi o plesnește agresiv pe victimă peste față, strigând: „AM SPUS EU CUVÂNTUL AL NAIBII DE A ASCULTA?” (#9).

Capul lui Victimei se dă brusc pe spate din cauza loviturii (#10), iar TATE o apucă de păr (#11) și o trage pe pat (#12), astfel încât ea rămâne întinsă pe burtă. În timp ce face asta, spune „T@##Ă PROASTĂ ȘI NENOROCITĂ”.

TATE se urcă peste Victimă și continuă să strige „AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ?”. Apoi, TATE apucă o curea cu o mână și îi trage părul la spate cu cealaltă, întorcându-i capul cu fața spre el (#13).

Victima spune apoi „NU”. TATE spune apoi „UITĂ-TE LA CAMERĂ. AM SPUS ASCULTĂ?”. Victima plânge în acest moment și spune „NU”. Apoi, TATE o biciuiește agresiv pe victimă cu cureaua pe fund, iar victima scoate un țipăt (#14).

Victima plânge tare. TATE continuă să strige „AM SPUS NAIBA ASCULTĂ?”, în timp ce îi trage capul pe spate de păr. Apoi o biciuiește cu cureaua de mai multe ori, în timp ce victima continuă să plângă (#15). În timp ce o biciuiește, TATE repetă „TÂRFĂ PROASTĂ”. TATE se oprește din biciuit, o apucă de față și o întoarce să se uite la cameră (#16). Apoi își mișcă mâinile în jurul gâtului ei și îi spune victimei „SPUNE-I CAMEREI DE CE EȘTI LOVITĂ”.

Victima plânge și spune „PENTRU CĂ NU ASCULT” (#17))”, se arată în actele dosarului de la instanță.

Anchetatorii arată că în toți anii de exploatare copila ar fi fost determinată „la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe platformele de videochat AdultWork, MyFreeCams și OnlyFans în folosul său material, Andrew Tate obținând împreună cu fratele său Tristan, foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani”.

Dați pe mâna judecătorilor

Prin rechizitoriul din data de 31.08.2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpați, ambii cetățeni britanici, cu vârstele de 39 și 38 de ani, membri ai aceleași familii, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul ân vârstă de 39 de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de video-chat pe mai multe platforme de profil în folosul său material.

De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de video-chat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României.

Rolul lui Tristan

Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României.

Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de video-chat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor. Totodată, acesta s-a ocupat de încasarea și gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat, a verificat respectarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei de către inculpatul în vârstă de 39 de ani. În acest context, inculpatul de 38 de ani a recurs și la acte de agresiune fizică asupra victimei.

În perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de video-chat desfășurată de către victimă.

Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în intervalul de timp cuprins între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov.

Influențarea victimei pentru compromiterea anchetei

Probele administrate au reliefat că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, prin acte de corupere, respectiv prin promisiunea oferirii sumei de 5.000 de euro, sumă din care i-a predat efectiv 2.500 euro, prin promisiunea oferirii unui telefon mobil, precum și prin oferirea asigurării asistenței juridice prin intermediul propriilor avocați, inculpatul în vârstă de 39 de ani a încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezentul dosar.

Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar.

De asemenea, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, ce fac obiectul infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani obținută de către inculpați din exploatarea sexuală a victimei minore și confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților și asupra cărora s-a solicitat instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu.

Totodată, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 122.168,51 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.