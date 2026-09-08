Ion Cristoiu: Victoria AfD în Germania – Un eșec istoric al Țarinei Ursula von der Leyen

„Indiscutabil, orice victorie înseamnă și un eșec. Unii înving și alții pierd. În cazul victoriei AfD în Germania, o victorie șocantă, stupefiantă, deoarece AfD s-a clasat pe primul loc, la o distanță uriașă de partidul de guvernământ CDU, în condițiile participării de 80%, aproape tot landul a fost prezent la vot, și ai ales în condițiile unor diversiuni, după părerea mea, de doi lei, realizate de elită, de establishmentul german, povestea cu drona, care, clar, era o născocire, apoi așa-zisele atentate, toate menite să creeze o stare de tensiune, de tulburare și care care să scoată lumea la vot și pe cei indiferenți”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal video zilnic.

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Prin aceste două condiții în care s-a desfășurat votul, putem susține că a fost o victorie zdrobitoare a AfD. O victorie zdrobitoare a forțelor suveraniste din Europa și a lui Trump care susține această formațiune, deoarece este formațiune menită să lupte împotriva lui Merz, care își are și el ciocurile proprii în raport cu Trump. Eșecul a fost asumat de cancelar, de Merz, a folosit cuvinte mari, dar după părerea mea, e atât de „șocat” încât nu va face nimic, deoarece nu va învăța nimic, va continua cu prostiile lui: cu pericolul rusesc, cu pericolul fascist. Dacă ar fi vrut să învețe ceva, ar fi putut să învețe din alegerile parlamentare, unde AfD a fost pe locul al doilea și unde CDU a câștigat folosind un narativ apropiat de AfD. Eu nu cred că va învăța, cum nu vor învăța nici ai noștri, cum nu învață nimeni din ceea ce se numește istorie. Însă, s-a vorbit mai puțin, dacă nu chiar deloc, de adevăratul eșec – eșecul Comisiei Europene, UE, al Ursulei.

AfD a avut un discurs împotriva birocrației de la Bruxelles, împotriva dictaturii Comisiei și mai ales a Ursulei, împotriva impunerii în toată UE a unor fantezii ale biroctației de la Bruxelles: Green Deal-ul, ajutorul dat Ucrainei, la infinit, fără ca cineva să se întrebe unde ajung banii, acum creșterea contribuției statelor la bugetul Uniunii, pentru ca Ursula să se joace cu banii. E o impunere a unei înarmări, după simpatia față de firmele farmaceutice, are acum o simpatie față de firmele de armament. Este un eșec, pentru că cei din Saxonia s-au dus la vot cerând un respect mai mare al identităților naționale, al suveranismului, nu ca să iasă din Uniune, ci pentru ca Uniunea să se schimbe și să nu mai fie un fel de Moscova. Deci, Bruxelles este pentru țările UE cum era Moscova, care a și dus la dizidența chineză, pentru că impuneau totul de la Moscova. Trebuie să adăugăm acestui eșec și cel din Islanda. Sub același motiv, cei din Islanda au votat împotriva admiterii în UE desi Comisia, Ursula, și-a dorit. Deci, a fost un eșec uriaș pentru că ăla trebuia să fie semnalul pentru Țarina Ursula, și anume, că e ceva în neregulă cu țaratul, cu felul în care ea guvernează Uniunea. Deci, putem vorbi de un eșec nu numai al lui Merz, dar mai ales al Ursulei.