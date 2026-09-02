„Aceste imagini, eu am confirmarea că există”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, senatoarea care anchetează întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR

Există înregistrări video cu întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, confirmă exclusiv pentru Gândul senatorea care conduce ancheta în Parlament.

„Aceste imagini, eu am confirmarea că există”, a spus șefa Comisiei de Constituţionalitate din Senat, Cosmina Cerva, care a explicat și de ce a cerut înregistrările de la întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan şi preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, înainte de votul Legii ANI.

Cerva a cerut imaginile de pe camerele de supraveghere ca să afle, în cadrul Comisiei de anchetă, tot parcursul întâlnirii de taină, dintre cei doi oficiali, în biroul şefului Senatului, liberalul Mircea Abrudean, din data de 14 august.

„Aceste imagini eu am confirmarea că există. De-asta le-am cerut. Ele sunt gestionate de Camera Deputaţilor. Vreau să vedem tot parcursul, unde s-au întâlnit, dacă au mai fost însoţiţi de cineva.”

De asemenea, Cerva lansează şi o serie de acuzaţii referitoare la maniera în care se încearcă împiedicarea investigării întâlnirii dintre premier şi şefa Curţii Constituţionale a României.

Ce investighează Comisia de Constituţionalitate

Cerva a solicitat celor care se ocupă de administrarea clădirii Parlamentului imaginile de pe camerele de monitorizare a incintei din holul în care se află biroul lui Abrudean.

Senatoarea, care este preşedintele Comisiei de Constituţionalitate din cadrul Senatului, spune că are confirmarea din partea unuia dintre cei doi că această întâlnire a avut loc, iar imaginile de pe camerele de supraveghere îi vor confirma informaţiile.

„Aceste imagini eu am confirmarea că există. De-asta le-am cerut. Ele sunt gestionate de Camera Deputaţilor. Vreau să vedem tot parcursul, unde s-au întâlnit, dacă au mai fost însoţiţi de cineva. Am cerut imaginile ca să stabilim locul de întâlnire, traseul şi momentul la care s-a intrat în biroul preşedintelui Senatului. De asemenea, de ieri, se încearcă desfiinţarea Grupului PACE pentru a putea fi preluată Comisia de Constituţionalitate de la noi. Au încercat să ia oameni de la grup, încă din sesiunile extraordinare„, a declarat senatorul Cosmina Cerva, pentru Gândul.

De asemenea, a solicitat de la SPP să-i pună la dispoziţie şi numele celui care a asigurat paza uşii biroului preşedintelui Senatului pe data de 14(n.r august 2026).

Biroul Politic al Senatului a aprobat miercuri cererea Comisiei să primească imaginile de pe camerele de supraveghere.

„Tot Parlamentul are camere de la intrare până în parcare. Vreau să vedem tot parcursul. Cine i-a introdus în biroul preşedintelui. Am cerut de la SPP să-mi pună la dispoziţie numele celui care a asigurat paza de la inatrrea în biroul preşedintelui. Încă nu mi s-a răspuns”, mai spune Cerva, pentru Gândul.

Mircea Abrudean chiar a declarat recent că a convenit cu premierul Ilie Bolojan că îi poate folosi biroul de la Senat de fiecare dată când are nevoie.

Grupul PACE a transmis şi un comunicat în care spune că au existat mai multe tentative de dizolvare a Grupului PACE pentru a opri ancheta care urmează să aibă loc marţea viitoare, pe 8 septembrie.