Un bărbat din București a fost arestat în lipsă, dat în urmărire generală și în final încarcerat la Penitenciarul Rahova, după ce autoritățile l-au confundat cu un hoț care nu respectase obligațiile controlului judiciar. Bucureșteanul a stat închis timp de aproape o lună ca urmare a unui șir de greșeli elementare care au pornit de la o verificare superficială făcută de un echipaj al Secției 2.

Era data de 28 noimebrie 2024 când o persoană care supaveghea video rafturile magazinului Douglas din Mall Băneasa a observat un bărbat care a rupt alarma unui parfum, după care l-a ascuns în geacă. În consecință, au fost anunțați paznicii, iar persoana respectivă a fost recunoscută după semnalmente și prinsă câteva minute mai târziu.

Parfumul, un tester Sospiro, evaluat la suma de 1.500 de lei, a fost recuperat. Hoțul a spus că regretă fapta și a spus că este ziua de naștere a bunicii sale, drept pentru care și-a dorit foarte mult să-i facă o bucurie.

A fost anunțată Poliția, iar la fața locului a ajuns un echipaj al Secției 2. Agenții i-au cerut necunoscutului să se legitimeze, dar acesta a afirmat că nu are actele la el. În lipsa cărții de identitate, hoțul a spus că se numește Bogdan Dinu și este născut în august 1987.

Polițiștii au notat în acte o adresa falsă, dictată de hoț

Pentru cei doi agenți au fost suficiente detalii ca să-l identifice pe individ, mai ales că bărbatul găsit în baza de date avea în cazier mai multe condamnări pentru furt, înregistrate în perioada 2005 – 2014. Pe cale de consecință, nu a mai contat și faptul că persoana din fotografia lui Bogdan Dinu nu semăna deloc cu suspectul din fața lor.

Mai mult, conform procesului verbal de prindere în flagrant din data de 28.11.2024, hoțul, identificat în persoana lui Bogdan Dinu, le-a spus polițiștilor că nu mai locuiește la adresa din cartea de identitate, ci s-a mutat, fără forme legale, într-un apartament situat în Calea Moșilor numărul 43.

Dus la secție pentru audieri, suspectul nu mai fost fotografiat și amprentat, deoarece figura deja înscris în cazierul judiciar și s-a considerat că nu mai este necesar. La interogatoriu, și-a recunoscut fapta în totalitate după care a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul Secției 13, sub numele de Bogdan Dinu.

Ulterior, un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a dispus plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile și i-a comunicat data la care trebuie să se prezinte la Secția 10, pentru a primi programul cu zilele și orele la care va fi obligat să meargă pentru semnătură.

Dinu și-a descoperit poza pe site-ul Poliției

La data de 2 decembrie 2024, polițiștii Compartimentul Supravegheri Judiciare, din cadul Secției 10 au anunțat că Dinu nu s-a prezentat pentru semnătură. În continuare, polițiștii au menționat și faptul că l-au căutat, pentru verificări suplimentare, la adresa din Calea Moşilor, însă, în realitate, imobilul respectiv nici măcar nu există. „Prin încheierea Judecătoriei Sectorului 1 București pronunțată în data de 17.01.2025 în dosarul nr. 42974/299/2024/a1.1, definitivă, instanța a dispus înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura arestării preventive în privința inculpatului Dinu Bogdan-Iosif”, se arată în rechizitoriul prin care bucureșteanul a fost trimis în judecată sub acuzația de furt calificat.

Arestat în lipsă, Dinu a fost dat în urmărire generală, iar fotografia lui a fost încărcată pe site-ul Inspectoratului General al Poliției Române, la categoria „Persoane urmărite”.

Din acest moment, nu s-a mai întîmplat nimic până în luna iunie 2025, când, aflat Austria, la muncă, urmăritul a fost anunțat de un fost angajator, un anume Andrei, că fotografia lui este pe site-ul IGPR. Inițial, a crezut că este o glumă făcută de prietenul său, dar s-a lămurit atunci când a primit link-ul pe telefonul mobil.

Încătușat și depus la Penitenciarul Rahova

Bărbatul, care, oficial era un fugar, și-a angajat imediat un avocat și a revenit în țară, pentru lămurirea situației. După ce au verificat documentele, anchetatorii au stabilit că mandatul de arestare emis pe numele lui este perfect valabil și ca urmare l-au încătușat, l-au urcat în dubă și l-au predat direct la Penitenciarul Rahova, unde a stat închis din data de 16.06.2025 și până la data de 10.07.2025.

Referitor la această situație, procurorii au arătat că „inculpatul Dinu Bogdan Iosif a fost audiat, acesta precizând că nu recunoaște fapta pentru care este cercetat. Din 2014 și până să aibă cunoștință de acest dosar nu a avut probleme cu Poliția, nu a fost el cel reținut în faza de urmărire penală, datele de identificare din dosarul de urmărire penală coincid cu ale sale, însă a reiterat faptul că nu a fost el persoana reținută. Semnătura de pe ordonanța de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, semnăturile de pe declarații, de pe procesele verbale, nu sunt ale sale, nu le recunoaște, prezentând înscrisuri semnate de el, anterioare faptei reținute în sarcina sa, cu o semnătură diferită. Nu a avut cunoștință despre existența acestui dosar de urmărire penală până în momentul în care, fiind în Austria, a fost anunțat de un băiat, Andrei, o cunoștință de ale sale, la care a fost angajat. A crezut că este o glumă făcută de prietenul său, iar apoi i-a trimis linkul, a văzut că e adevărat și și-a angajat un apărător ales”, se mai arată în rechizitoriu.

Salvat de experții INEC

Aflat în detenție, Dinu a susținut cu disperare că este victima unei confuzii, mai ales că, la data furtului din Mall Băneasa, se afla în Carrefour Orhideea. Totodată, a arătat că nu-l cunoaște pe individul care apare în imaginile video și nici nu înțelege cum au ajuns în dosar datele sale de identitate.

În continuare, pe lângă faptul că scrisul persoanei din spatele gratiilor nu semăna deloc cu cel al adevăratului hoț, a fost dispusă și o expertiză, către Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC) din cadrul Ministerului Justiției.

După examinarea comparativă a imaginilor persoanei necunoscute, surprinsă de camerele de supraveghere din incinta magazinului, în raport cu imaginile lui Bogdan Dinu, au fost constatate „deosebiri la nivelul unor caracteristici care nu sunt influențate de distorsiunile geometrice ale camerei video”. Astfel, s-a stabilit că linia de inserție a părului în zonele laterale este complet diferită, colțurile și distanța dintre ochi este alta, forma nasului, orientarea nărilor și forma gurii nu corespund, drept pentru care specialiștii au arătat că „persoana necunoscută și care a sustras la data de 28.11.2024 parfumul Sospiro din cadrul magazinului Douglas din Băneasa și numitul Dinu Bogdan nu sunt una și aceeași persoană”.

Ca urmare, Dinu a fost achitat abia anul acesta, la data de 18 iunie 2026, și a anunțat că urmează să dea statul în judecată. Ironia sorții face ca adevăratul hoț să nu mai fie căutat de nimeni, deoarece, între timp, dosarul de furt a fost clasat ca urmare a faptului că reprezentanții legali ai magazinului Douglas nu s-au mai constituit parte civilă, iar în lipsa unui prejudiciu, fapta nu a mai existat.

Cu ce explicații au venit polițiștii

Totuși, în urma acestui incident, rămâne faptul că un bărbat a fost reținut pentru furt calificat și închis pentru 24 de ore în arestul Secției 13, sub o identitate falsă. În același timp, un altul a stat o lună la Penitenciarul Rahova, după ce a fost confundat cu primul.

Pentru a înțelege cum s-a putut ajunge la această anomalie, există, în rechizitoriul cauzei, declarațiile polițiștilor de la Secția 2, care au făcut prima identificare a suspectului.

Polițiștii au susținut că suspectul de furt nu a putut prezenta un act de identitate, motiv pentru care, în urma datelor furnizate de acesta, a fost verificată în bazele de date ale Poliției Române și au tras concluzia că hoțul seamănă cu fotografia adevăratului Bogdan Dinu. Și asta, în condițiile în care experiții INEC au arătat oficial că cele două persoane au fizionomii complet diferite!

Ulterior, deoarece Bogdan Dinu avea deja fotografia și amprentele în bazele de date ale Poliției, pe hoț nu l-a mai amprentat și fotografiat nimeni la momentul reținerii și introducerii în arest.

„Referitor la activitatea de amprentare și fotografiere a inculpatului, s-a arătat că aceasta nu a mai fost dispusă de către organele de urmărire penală întrucât numitul Dinu Bogdan figura atât în baza de date Automated Fingerprint Identification System (AFIS) cât și în baza de date National Biometric Identification System (NBIS). Potrivit adresei nr. 4469784/21.01.2026, înaintată de DGPMB – Poliția Sectorului 3 Secția 13 de Poliție, s-a arătat că organul de executare din cadrul Secției 2 de Poliție, care a dispus măsura preventivă a reținerii, a prezentat la încarcerare un proces-verbal de identificare, având în vedere că persoana în cauză nu avea asupra sa niciun act de identitate. La momentul încarcerării în CRAP NR. 8 din cadrul Secției 13 de Poliție nu i-au fost luate amprente și nu i-au fost efectuate fotografii persoanei în cauză, iar în ceea ce privește efectuarea acestor activități la momentul dispunerii măsurii reținerii, s-a arătat că aceste informații ar trebui să fie cunoscute de organul de executare din cadrul Secției 2 de Poliție Biroul de Investigații Criminale care a dispus această măsură”, se mai arată în rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.