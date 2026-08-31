DIICOT a descins peste o rețea de „șamani” în Hunedoara. Clienții plăteau până la 650 euro pentru ședințe cu ayahuasca

La data de 29 august 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara au dispus reținerea a 3 inculpați, o femeie, cetățean român și doi bărbați, un cetățean peruan și un cetățean danez, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Din probatoriul administrat a rezultat că, la data de 27.08.2026, cei doi inculpați au introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării de către inculpată, la o pensiune situată în localitatea Boșorod, a unui eveniment destinat persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian, în cadrul căruia urmau să se consume substanțe vegetale conținând droguri.

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DIICOT desființează „Amazon Weekend”

La ceremonia spirituală denumită ”Amazon Weekend”, își anunțaseră prezența șamani și alte persoane care, conform promovării on-line a evenimentului, doreau ”reconectarea cu sinele”.

Actele de urmărire penală au reliefat că, recrutarea participanților a avut loc prin intermediul unor interviuri organizate în vara anului 2026, participare este posibilă doar pe bază de recomandare, prețul fiind de 590 și 650 euro de persoană, sume ce includeau atât ceremoniile cât și cazarea și masa.

Investigațiile au arătat că în cursul ”ritualurilor” urmau să fie distribuite și consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de ”șamani”, sub formă de Ayahuasca, care conține DMT – drog de mare risc și ”San Pedro” – denumirea populară pentru un cactus din specia Echinopsis pachanoi, care conține mescalina – substanță psihedelică, care reprezintă drog de mare risc.

Astfel, în după amiaza de 28.08.2026, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au pus în aplicare un mandat de percheziție la pensiunea ce găzduia evenimentul, fiind găsite și ridicate cantitatea de peste 6,6 litri substanță lichidă conținând mescalina, mai multe recipiente conținând ciuperci halucinogene (PSILOCINĂ și PSILOCIBINĂ), diverse vase și plicuri conținând substanțe lichide și vegetale, aflate în curs de expertizare, cântare de precizie, dispozitive destinate consumului prin prizare și inhalare, precum și alte mijloace de probă.

Ceaiuri cu ayahuasca deja preparate găsite de DIICOT

La momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul pensiunii, în bucătăria acesteia erau deja preparate pentru consum ”ceaiurile” conținând droguri de mare risc.

De asemenea, în sala destinată ritualurilor ce presupuneau consumul de substanțe (fiind dotată în acest scop) au fost găsite amplasate 11 saltele, recipiente pentru vomat după consumul de ceaiuri conținând droguri de mare risc, lumânări și diverse obiecte decorative.

Ieri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și măsura controlului judiciar față de inculpată.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara și ai Brigăzii de Combaterea Criminalității Organizate Alba Iulia.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Inspectoratul Județean de Jandarmi Hunedoara.