SURSE | Parchetul general lovește masiv în traficul de țigarete. Captură de peste 70 de milioane de țigări în weekend. Șase persoane deja reținute

Anchetatorii PICCJ ar fi interceptat ]n weekend un trafic masiv de țigarete ce urmau să fie introduse clandestin în țară prin prisma unor transporturi de legume fructe, informează pentru Gândul surse judiciare.

Potrivit acestora peste 70 de milioane de țigări ar fi fost deja confiscate iar șase persoane ar fi fost deja reținute, conform surselor chestionate.

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Țigări de 8 milioane de lei

Acestea arată că gruparea ar fi fost formată din cetățeni români dar și moldoveni și ar fi activat încă din anul 2025.

Sursele noastre explică faptul că sâmbătă seara ar fi fost interceptat transportul în zona Giurgiu.

Acestea explică faptul că În urma în compartimentul de marfă al autocamionului, a fost descoperită o cantitate importantă de țigarete, disimulată într-o partidă de marfă constând în ceapă.

S-ar fi găsit astfel peste 70 de milioane de țigări, valoarea lor estimată de piață fiind de peste 1,5 milioane de euro, respectiv aproximativ 8 milioane de lei.