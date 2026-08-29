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Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”

Cristian Lisandru
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”
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Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis – joi, 27 august 2026 – recursurile declarate de ROMATSA în dosarul în care șapte controlori de trafic aerian au acuzat Regia de discriminare la angajare. Magistrații au decis respingerea definitivă a acțiunilor formulate de cele șapte persoane.

Judecătorii instanței supreme au venit cu această decizie definitivă în dosarul în care Curtea de Apel București (CAB) a stabilit suspendarea pentru o lună a licențelor/autorizațiilor de funcționare a Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian.

Speța a avut în prim-plan modul pretins discriminatoriu – la angajare – la care ar fi fost supuși controlori de trafic aerian care nu proveneau din compania de stat.

„Ambele hotărâri ale CNCD privind faptele de discriminare au fost menținute definitiv ICCJ

În exclusivitate pentru Gândul, prof.univ. dr. Cristian Jura – fost scretar de stat, fost membru CNCD – a comentat pe marginea acestei situații.

Acestea a explicat că, de-a lungul timpului, în atenția CNCD au ajuns cazuri de discriminare, sesizate de diferite persoane, în care ROMATSA a fost ținta unor acuzații.

Având în vedere discuțiile apărute în spațiul public și situația deosebit de sensibilă, o să vă dau un răspuns bazat pe fapte care nu pot fi contestate. CNCD s-a pronunțat prin hotărâri asupra cazurilor de discriminare.

  • Au fost cazuri sesizate de către diferiți petenți, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare ale ROMATSA.
  • Ambele hotărâri ale CNCD au fost contestate în instanță de către ROMATSA.
  • Hotărârile CNCD au fost menținute definitiv de către Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

În temeiul acestei situații de necontestat, concluzionăm că – la data la care au fost depuse petițiile la CNCD – au existat cazuri confirmate de discriminare la ROMATSA, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare”, a declarat Cristian Jura.

Cum s-a ajuns la suspendarea furnizării de servicii de către ROMATSA

Cristian Jura a mai precizat că această constatare a faptelor de discriminare de către CNCD nu are nicio legătură cu suspendarea pentru o lună a furnizării de servicii prestate de ROMATSA.

Dar fostul membru al CNCD a explicat și cum s-a ajuns la suspendarea furnizării de servicii de către ROMATSA.

Constatarea faptelor de discriminare de către CNCD nu are nicio legătură cu suspendarea pentru o lună a furnizării de servicii prestate de ROMATSA. Sunt două chestiuni total diferite!

OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, la articolul 27, alineatul 5, prevede următoarele:

(5) La cerere, instanța poate dispune retragerea sau suspendarea de către autoritățile emitente a autorizației de funcționare a persoanelor juridice care, printr-o acțiune discriminatoare, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deși cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanțe.

Așadar, în fața Curții de Apel București a fost introdusă o cerere de către părți în temeiul articolului menționat mai sus. Instanța a suspendat pentru o lună serviciile prestate de către ROMATSA. Ulterior ICCJ a admis recursul ROMATSA și a respins acțiunea de fond ca fiind inadmisibilă”, a explicat Cristian Jura.

„Aplicarea prevederilor acestui articol ține în mod exclusiv de instanțele de judecată”

Totuși, faptele de discriminare au rămas, atarge atenția Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul. Decizia ICCJ nu înseamnă că faptele de discriminare stabilite prin hotărârile CNCD au dispărut ca și cum nu ar fi fost.

„În concluzie, faptele de discriminare au rămas. Sancțiunea suspendării serviciilor prestate de către ROMATSA a fost înlăturată de ICCJ.

Aplicarea prevederilor acestui articol ține în mod exclusiv de instanțele de judecată. Acestea trebuie să aprecieze dacă s-a produs un prejudiciu semnificativ prin fapte de discriminare.

Orice persoană care consideră că a fost discriminată sau hărțuită la locul de muncă poate solicita instanței de judecată aplicarea articolului menționat mai sus”, a mai declarat Cristian Jura.

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